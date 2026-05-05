Εμμανουήλ Καραλής: Κάνει ντεμπούτο στη θερινή περίοδο στο Diamond League της Σανγκάης
SPORTS
Εμμανουήλ Καραλής Στίβος Diamond League

Εμμανουήλ Καραλής: Κάνει ντεμπούτο στη θερινή περίοδο στο Diamond League της Σανγκάης

Τα ραντεβού του Ολυμπιονίκη του επί κοντώ πριν το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ

Εμμανουήλ Καραλής: Κάνει ντεμπούτο στη θερινή περίοδο στο Diamond League της Σανγκάης
Ο Εμμανουήλ Καραλής επέλεξε και φέτος την Κίνα για να κάνει την έναρξη της θερινής αγωνιστικής περιόδου.

Όπως και το 2025, έτσι και φέτος ο πρώτος του αγώνας θα πραγματοποιηθεί στη Σανγκάη στις 16 Μαΐου, στο πλαίσιο του Diamond League, με το οποίο ανοίγει η φετινή σεζόν μετά την αναβολή του αγώνα στη Ντόχα και τη μεταφορά του για τις 19 Ιουνίου.

Ο άλτης των 6,17 μ., που πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις κατά τη διάρκεια του 2025 και της χειμερινής σεζόν του 2026, θα συνεχίσει στις 29 Μαΐου στο μίτινγκ της Λεμεσoύ, ενώ στις 3 Ιουνίου θα αγωνιστεί στο Τούρκου της Φινλανδία.

Οι αγώνες του Diamond League αποτελούν βασική προτεραιότητα για τον ίδιο, γι’ αυτό και έχει προγραμματίσει συμμετοχές τόσο στο Όσλο όσο και στη Ντόχα. Σε περίπτωση που η διοργάνωση στο Κατάρ αναβληθεί, θα λάβει μέρος στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου στο Βόλο (20-21/6).

Ο πρώτος κύκλος των αγώνων του θα ολοκληρωθεί με τη συμμετοχή του, στο μίτινγκ της Οστράβα, στο Diamond League του Παρίσι (28 Ιουνίου), καθώς και με τον δικό του αγώνα, το Fly Athens, στις 5 Ιουλίου, έξω από το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Ο «ασημένιος» πρωταθλητής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τόρουν έχει μπροστά του δύο μεγάλες προκλήσεις: το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ (10-16/8) και το πρώτο Ultimate Championship στη Βουδαπέστη. 

Αναλυτικά το πρόγραμμα του
16/5 Σανγκάη – Diamond League
29/5 Λεμεσός
Κλείσιμο
3/6 Τούρκου
10/6 Όσλο – Diamond League
16/6 Οστράβα
19/6 Ντόχα – Diamond League
28/6 Παρίσι – Diamond League
5/7 Fly Athens

Thema Insights

Στα μακαρόνια, η αργή ξήρανση κάνει τη διαφορά!

Στα μακαρόνια, η αργή ξήρανση κάνει τη διαφορά!

Είναι η μέθοδος που διατηρεί ανέπαφο το φυσικό άρωμα και την αυθεντική γεύση του σκληρού σιταριού, «κλειδώνοντας» τις βιταμίνες, τις πολύτιμες πρωτεΐνες του και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης