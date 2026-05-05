Το Εφετείο έκρινε ένοχο τον Πολάκη για συκοφαντική δυσφήμιση του Σταμάτη Πουλή, του επέβαλε 5 μήνες φυλάκιση με αναστολή

Πουλής: Κηρύχθηκε ομόφωνα ένοχος

Ένοχος για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης κατά τουτου, κρίθηκε από το Εφετείο ο Παύλος Πολάκης. Το δικαστήριο επέβαλε ποινή 5 μηνών φυλάκισης με αναστολή.

Ο Σταμάτης Πουλής σε ανάρτησή του τονίζει ότι ο κ. Πολάκης κρίθηκε ένοχος τελεσίδικα για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης εναντίον του με ποινή 5 μήνες φυλάκιση με αναστολή.

Γεωργιάδης: Ο εκβιασμός του Παύλου Πολάκη δεν πέρασε

Κλείσιμο

Η ερμηνεία Πολάκη στην απόφαση του Εφετείου

Ο @pavpol2222 κηρύχθηκε ομόφωνα και τελεσίδικα ΕΝΟΧΟΣ για το αδίκημα της συκοφαντικής δύσφήμισης εναντίον μου! Ποινή 5 μήνες φυλάκιση με αναστολή. Πλέον υπάρχει μείζον πολιτικό θέμα τόσο για τον ίδιο τον Πολάκη όσο και τον @syriza_grΟ Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του τονίζει ότι η ομόφωνη και τελεσίδικη καταδίκη του κ. Πολάκη αποτελεί μείζον πολιτικό θέμα τόσο για τον ίδιο όσο και για τον ΣΥΡΙΖΑ. Όπως τονίζει μάλιστα ο υπουργός Υγείας ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ «σε κανένα θέμα δεν δικαιώθηκε και το Δικαστήριο πουθενά δεν είπε ότι έλεγε την αλήθεια, όπως ψευδώς ισχυρίστηκε» [...] Την έλλειψη υποκειμενικού δόλου αναγνώρισε σε κάποια το Δικαστήριο, με το αιτιολογικό ότι όταν τα έλεγε, πίστευε ότι ήταν αλήθεια, λόγω των προκαταρκτικών εξετάσεων. Δεν αναγνώρισε δηλαδή δόλο. Τίποτε άλλο». Ο κ. Γεωργιάδης πρότεινε δε πως η ποινή του σε 5 μήνες φυλακή με 3ετή αναστολή σημαίνει, ότι για τα επόμενα 3 χρόνια «αν καταδικαστεί ξανά, που θα καταδικαστεί στην δική μου δίκη εκτός αν προσπαθήσει να παίρνει επί 3 χρόνια αναβολές, θα εκτίσει την ποινή του».«Ο εκβιασμός του Παύλου Πολάκη δεν πέρασε και εμείς οφείλουμε να καταδικάσουμε πολιτικά και στην κάλπη αυτές τις συμπεριφορές, ώστε να μην τις ξαναζήσουμε ποτέ» κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.«Η σημερινή Ομόφωνη και πλέον Τελεσίδικη καταδίκη του @pavpol2222 για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης εναντίον του @stamatispoulis, αποτελεί μείζον πολιτικό θέμα τόσο για τον ίδιο τον Παύλο Πολάκη όσο και για τον ΣΥΡΙΖΑ.Σε κανένα θέμα δεν δικαιώθηκε και το Δικαστήριο πουθενά δεν είπε ότι έλεγε την αλήθεια, όπως ψευδώς ισχυρίστηκε. Άλλωστε όλες του οι σχετικές καταγγελίες έχουν μετάκλητα απορριφθεί από την Δικαιοσύνη και σε καμμία δεν μπορεί να επανέλθει. Την έλλειψη υποκειμενικού δόλου αναγνώρισε σε κάποια το Δικαστήριο, με το αιτιολογικό ότι όταν τα έλεγε, πίστευε ότι ήταν αλήθεια, λόγω των προκαταρκτικών εξετάσεων. Δεν αναγνώρισε δηλαδή δόλο. Τίποτε άλλο.Η επίδικη ανάρτηση με την οποία εκβίαζε απροκάλυπτα και δημόσια έναν απλό πολίτη με την απειλή ότι θα τον βάλει φυλακή, συμπυκνώνει όχι μόνο την ουσία της καταδίκης του, αλλά επιπλέον αναδεικνύει το ποιόν του και τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύτηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια.Πλέον όχι μόνο όλες οι καταγγελίες του για το ΚΕΕΛΠΝΟ έχουν εξετασθεί από την Δικαιοσύνη και έχουν απορριφθεί τελεσίδικα (προσλήψεις, επικοινωνιακές εκστρατείες, σίτιση οροθετικών κλπ) αλλά και το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο παρά την προσπάθειά του με νομικίστικα τερτίπια να οδηγήσει την υπόθεση σε παραγραφή.Η δε ποινή του σε 5 μήνες φυλακή με 3ετή αναστολή σημαίνει, ότι για τα επόμενα 3 χρόνια αν καταδικαστεί ξανά, που θα καταδικαστεί στην δική μου δίκη εκτός αν προσπαθήσει να παίρνει επί 3 χρόνια αναβολές, θα εκτίσει την ποινή του.Ο εκβιασμός του Παύλου Πολάκη δεν πέρασε και εμείς οφείλουμε να καταδικάσουμε πολιτικά και στην κάλπη αυτές τις συμπεριφορές, ώστε να μην τις ξαναζήσουμε ποτέ».Από την πλευρά του πάντως, ο Παύλος Πολάκης έδωσε την δική του εκδοχή αναφορικά με την απόφαση του Εφετείου:«Το δικαστήριο,το Εφετειο μετα απο 5 δικασιμες , τελειωσε. ΑΘΩΟΣ ,για τις κατηγοριες της συκοφαντικης δυσφημισης για ολα οσα κατηγγειλα για τη δραση της συμμοριας Πουλή -Θεοφιλατου κλπ για το ΚΕΕΛΠΝΟ.Το δικαστηριο ΔΕΧΤΗΚΕ πως οι καταγγελιες μου για τους διορισμους του Αδωνη,τη διαφημιστικη δαπανη,τις φακές των 12,5 ευρω , τη συντηρηση του κτιριου της Δομης Οροθετικων του ΚΕΕΛΠΝΟ κλπ ,ΗΤΑΝ ΑΛΗΘΗ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ!!!