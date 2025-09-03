Ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας εισχώρησε στα αποδυτήρια της Παρί - Ζαμπάρνι και Σαφόνοφ δεν ανταλλάζουν κουβέντα
Ονειρική ήταν η προηγούμενη σεζόν για την  Παρί Σεν Ζερμέν, όμως ο Λουίς Ενρίκε πλέον εκτός από την αγωνιστική ετοιμότητα της ομάδας του, έχει να διαχειριστεί και τα εσωτερικά (γεωπολιτικά)... προβλήματα

Ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας εισχώρησε στα αποδυτήρια της Παρί - Ζαμπάρνι και Σαφόνοφ δεν ανταλλάζουν κουβέντα
Η Παρί Σεν Ζερμέν δεν έκανε πολλές μεταγραφές αυτό το καλοκαίρι. Ήταν δύσκολο να βελτιώσει μια ομάδα που μόλις είχε κατακτήσει ένα τρεμπλ.

Οι πιο αξιοσημείωτες προσθήκες ήταν ο Σεβαλιέ, που προοριζόταν να αντικαταστήσει τον Ντοναρούμα, ο οποίος έφυγε για την Μάντσεστερ Σίτι και ο Ζαμπάρνι, που ήρθε για να ασκήσει πίεση στο δίδυμο των κεντρικών αμυντικών Μαρκίνιος και Πάτσο.

Ο αμυντικός προερχόταν από μια εξαιρετική σεζόν στην Μπόρνμουθ του Ιραόλα, έχοντας ως παρτενέρ τον Χούισεν της Ρεάλ Μαδρίτης, στο κέντρο της άμυνας.

Η παριζιάνικη ομάδα συμφώνησε να πληρώσει 63 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει από την Μπόρνμουθ. Η ουκρανική καταγωγή του όμως ήταν ένα ρίσκο, καθώς στην ομάδα της Παρί αγωνίζεται ο Ρώσος γκολκίπερ Σαφόνοφ.


Στον πρώτο μήνα που ήταν μαζί στην ομάδα, δεν υπήρξαν εντάσεις παρόλο της σύγκρουσης μεταξύ των χωρών τους, αλλά αυτή τη Δευτέρα ξέσπασε η πρώτη διαμάχη μεταξύ των δύο συμπαικτών.

Όλα ξεκίνησαν με μια συνέντευξη που έδωσε ο Ζαμπάρνι σε ένα ουκρανικό κανάλι, το  «Football 360», στο YouTube.

Όταν ρωτήθηκε για τη σύγκρουση με τη Ρωσία, είπε: «Στη χώρα μου, ένας πόλεμος συνεχίζεται εδώ και τέσσερα χρόνια. Οι Ρώσοι είναι οι επιτιθέμενοι, προσπαθώντας να καταστρέψουν την ελευθερία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Ο πόλεμος συνεχίζεται και δεν έχω κανέναν δεσμό με τους Ρώσους».


Στη συνέχεια, ρωτήθηκε για τον Ρώσο συμπαίκτη του, Σαφόνοφ: «Όσο για τον συμπαίκτη μου, πρέπει να αλληλεπιδρώ μαζί του σε επαγγελματικό επίπεδο στην προπόνηση και θα το κάνω για το καλό του συλλόγου.

Όσο συνεχίζεται ο πόλεμος, υποστηρίζω πλήρως την απομόνωση του ρωσικού ποδοσφαίρου από τον κόσμο».

Από την άλλη ο Σαφόνοφ σε συνέντευξή του δήλωσε ότι δε θέλει να σχολιάσει την εν λόγω σχέση του με τον Ουκρανό και τόνισε ότι είναι επαγγελματίας και κάνει μία δουλειά. 

Πριν από λίγες εβδομάδες, ο Λουίς Ενρίκε ρωτήθηκε σε συνέντευξη Τύπου για την πιθανή σύγκρουση που θα μπορούσε να προκύψει στα αποδυτήρια της Παρί Σεν Ζερμέν και υποστήριξε ότι το ποδόσφαιρο πρέπει να προηγείται οποιασδήποτε πολιτικής σκέψης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα γαλλικά μέσα, ο Ουκρανός είχε θέσει ως όρο όταν υπέγραψε με την Παρί, ο Σαφόνοφ να αποχωρήσει από την ομάδα, κάτι το οποίο δεν συνέβη. 

Όπως είπαμε και πιο πάνω, ο Ζαμπάρνι συμφώνησε στο να έχει απόλυτα επαγγελματικές σχέσεις με τον Ρώσο συμπαίκτη του και απολύτως τίποτα παραπάνω με αποτέλεσμα να μην ανταλλάζουν ουδεμία κουβέντα στην προπόνηση.


