Παπαστράτος και Πολιτεία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης
Ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας εισχώρησε στα αποδυτήρια της Παρί - Ζαμπάρνι και Σαφόνοφ δεν ανταλλάζουν κουβέντα
Ονειρική ήταν η προηγούμενη σεζόν για την Παρί Σεν Ζερμέν, όμως ο Λουίς Ενρίκε πλέον εκτός από την αγωνιστική ετοιμότητα της ομάδας του, έχει να διαχειριστεί και τα εσωτερικά (γεωπολιτικά)... προβλήματα
Οι πιο αξιοσημείωτες προσθήκες ήταν ο Σεβαλιέ, που προοριζόταν να αντικαταστήσει τον Ντοναρούμα, ο οποίος έφυγε για την Μάντσεστερ Σίτι και ο Ζαμπάρνι, που ήρθε για να ασκήσει πίεση στο δίδυμο των κεντρικών αμυντικών Μαρκίνιος και Πάτσο.
Ο αμυντικός προερχόταν από μια εξαιρετική σεζόν στην Μπόρνμουθ του Ιραόλα, έχοντας ως παρτενέρ τον Χούισεν της Ρεάλ Μαδρίτης, στο κέντρο της άμυνας.
Η παριζιάνικη ομάδα συμφώνησε να πληρώσει 63 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει από την Μπόρνμουθ. Η ουκρανική καταγωγή του όμως ήταν ένα ρίσκο, καθώς στην ομάδα της Παρί αγωνίζεται ο Ρώσος γκολκίπερ Σαφόνοφ.
🗣️ Illia Zabarnyi on being PSG teammates with a Russian player Matvei Safonov:— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) August 31, 2025
"In my country, a large-scale war has been raging for four years. The Russians are aggressors, who are trying in vain to destroy Ukraine's freedom and independence.
The war continues, and I maintain… pic.twitter.com/b2HQhXm4Xp
Στον πρώτο μήνα που ήταν μαζί στην ομάδα, δεν υπήρξαν εντάσεις παρόλο της σύγκρουσης μεταξύ των χωρών τους, αλλά αυτή τη Δευτέρα ξέσπασε η πρώτη διαμάχη μεταξύ των δύο συμπαικτών.
Όλα ξεκίνησαν με μια συνέντευξη που έδωσε ο Ζαμπάρνι σε ένα ουκρανικό κανάλι, το «Football 360», στο YouTube.
Όταν ρωτήθηκε για τη σύγκρουση με τη Ρωσία, είπε: «Στη χώρα μου, ένας πόλεμος συνεχίζεται εδώ και τέσσερα χρόνια. Οι Ρώσοι είναι οι επιτιθέμενοι, προσπαθώντας να καταστρέψουν την ελευθερία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Ο πόλεμος συνεχίζεται και δεν έχω κανέναν δεσμό με τους Ρώσους».
🚨 « 𝗝𝗘 𝗗𝗢𝗜𝗦 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗔𝗚𝗜𝗥 𝗔𝗩𝗘𝗖 𝗟𝗨𝗜 𝗔̀ 𝗨𝗡 𝗡𝗜𝗩𝗘𝗔𝗨 𝗣𝗥𝗢𝗙𝗘𝗦𝗦𝗜𝗢𝗡𝗡𝗘𝗟 𝗔̀ 𝗟’𝗘𝗡𝗧𝗥𝗔𝗜𝗡𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗘𝗧 𝗝𝗘 𝗥𝗘𝗠𝗣𝗟𝗜𝗥𝗔𝗜 𝗠𝗘𝗦 𝗢𝗕𝗟𝗜𝗚𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗘𝗡𝗩𝗘𝗥𝗦 𝗟𝗘 𝗖𝗟𝗨𝗕 ! » 😳❤️💙— Actu Foot (@ActuFoot_) August 31, 2025
Illia Zabarnyi 🇺🇦 sur sa relation avec Matvey… pic.twitter.com/RziCsncziA
Στη συνέχεια, ρωτήθηκε για τον Ρώσο συμπαίκτη του, Σαφόνοφ: «Όσο για τον συμπαίκτη μου, πρέπει να αλληλεπιδρώ μαζί του σε επαγγελματικό επίπεδο στην προπόνηση και θα το κάνω για το καλό του συλλόγου.
Από την άλλη ο Σαφόνοφ σε συνέντευξή του δήλωσε ότι δε θέλει να σχολιάσει την εν λόγω σχέση του με τον Ουκρανό και τόνισε ότι είναι επαγγελματίας και κάνει μία δουλειά.
Πριν από λίγες εβδομάδες, ο Λουίς Ενρίκε ρωτήθηκε σε συνέντευξη Τύπου για την πιθανή σύγκρουση που θα μπορούσε να προκύψει στα αποδυτήρια της Παρί Σεν Ζερμέν και υποστήριξε ότι το ποδόσφαιρο πρέπει να προηγείται οποιασδήποτε πολιτικής σκέψης.
Σύμφωνα με πληροφορίες από τα γαλλικά μέσα, ο Ουκρανός είχε θέσει ως όρο όταν υπέγραψε με την Παρί, ο Σαφόνοφ να αποχωρήσει από την ομάδα, κάτι το οποίο δεν συνέβη.
Όπως είπαμε και πιο πάνω, ο Ζαμπάρνι συμφώνησε στο να έχει απόλυτα επαγγελματικές σχέσεις με τον Ρώσο συμπαίκτη του και απολύτως τίποτα παραπάνω με αποτέλεσμα να μην ανταλλάζουν ουδεμία κουβέντα στην προπόνηση.
Zabarnyi prend la parole sur sa cohabitation avec Safonov. Le défenseur se contenterait d'échanges purement professionnels, selon ses dires.https://t.co/F5WJ3eFRMq pic.twitter.com/IIDCfRo1t9— RMC Sport (@RMCsport) September 1, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
«Είμαι εδώ με την Κίμπερλι, το καθαρίζω...»: Ακούστε το απίστευτο ηχητικό του Καμμένου με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας
Βίντεο: Σι, Πούτιν και Κιμ μαζί στο κόκκινο χαλί της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης στην Κίνα - Για συνωμοσία τους κατηγορεί ο Τραμπ
Συναγερμός στο Θρακικό Πέλαγος: Πυροβολισμοί από τουρκικά αλιευτικά μετά από ένταση με Έλληνες ψαράδες - Δείτε βίντεο
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr