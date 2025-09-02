Super League 1: Η ανάλυση των διαιτητικών αποφάσεων της 2ης αγωνιστικής από τον Λανουά - Βίντεο
Super League 1: Η ανάλυση των διαιτητικών αποφάσεων της 2ης αγωνιστικής από τον Λανουά - Βίντεο

Ο Στεφάν Λανουά στην ανάλυση της αγωνιστικής στάθηκε σε διπλό λάθος του Κατσικογιάννη στο ΠΑΟΚ - Ατρόμητος, ενώ αναφέρθηκε και σε σπάνιο κανονισμό στο Βόλος- Ολυμπιακός

Super League 1: Η ανάλυση των διαιτητικών αποφάσεων της 2ης αγωνιστικής από τον Λανουά - Βίντεο
Η ΕΠΟ δημοσίευσε το video με την καθιερωμένη ανάλυση φάσεων της αγωνιστικής.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, ο διαιτητής Κατσικογιάννης έκανε διπλό λάθος στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο στην Τούμπα.

Σύμφωνα με τον Γάλλο αρχιδιαιτητή δεν υπάρχει καμία δεύτερη κίτρινη στον Μπακού στο 45+4', όμως ο επιθετικός των Περιστεριωτών θα έπρεπε να είχε αποβληθεί 12 λεπτά νωρίτερα, στο 37', με απευθείας κόκκινη για επικίνδυνο μαρκάρισμα στον Παβλένκα. 

Τέλος, στάθηκε σε μια φάση του Βόλος – Ολυμπιακός, όπου παίκτης των γηπεδούχων στηρίχθηκε στους συμπαίκτες του για να πηδήξει ψηλότερα ευρισκόμενος στο τείχος σε εκτέλεση φάουλ του Γιατζίτζι.

Κάτι τέτοιο, δεν επιτρέπεται όπως τονίζει ο Λανουά και έτσι ο διαιτήτης έπρεπε να καταλογίσει έμμεσο φάουλ υπέρ των «ερυθρόλευκων».

Super League 1: Ανάλυση Φάσεων 2ης Αγωνιστικής| Hellenic Football Family


