Super League 1: Η ανάλυση των διαιτητικών αποφάσεων της 2ης αγωνιστικής από τον Λανουά - Βίντεο
Super League 1: Η ανάλυση των διαιτητικών αποφάσεων της 2ης αγωνιστικής από τον Λανουά - Βίντεο
Ο Στεφάν Λανουά στην ανάλυση της αγωνιστικής στάθηκε σε διπλό λάθος του Κατσικογιάννη στο ΠΑΟΚ - Ατρόμητος, ενώ αναφέρθηκε και σε σπάνιο κανονισμό στο Βόλος- Ολυμπιακός
Η ΕΠΟ δημοσίευσε το video με την καθιερωμένη ανάλυση φάσεων της αγωνιστικής.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, ο διαιτητής Κατσικογιάννης έκανε διπλό λάθος στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο στην Τούμπα.
Σύμφωνα με τον Γάλλο αρχιδιαιτητή δεν υπάρχει καμία δεύτερη κίτρινη στον Μπακού στο 45+4', όμως ο επιθετικός των Περιστεριωτών θα έπρεπε να είχε αποβληθεί 12 λεπτά νωρίτερα, στο 37', με απευθείας κόκκινη για επικίνδυνο μαρκάρισμα στον Παβλένκα.
Τέλος, στάθηκε σε μια φάση του Βόλος – Ολυμπιακός, όπου παίκτης των γηπεδούχων στηρίχθηκε στους συμπαίκτες του για να πηδήξει ψηλότερα ευρισκόμενος στο τείχος σε εκτέλεση φάουλ του Γιατζίτζι.
Κάτι τέτοιο, δεν επιτρέπεται όπως τονίζει ο Λανουά και έτσι ο διαιτήτης έπρεπε να καταλογίσει έμμεσο φάουλ υπέρ των «ερυθρόλευκων».
