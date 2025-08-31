Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Eredivisie: Γκέλες για τις αντιπάλους του Ολυμπιακού, Αϊντχόφεν και Άγιαξ - Δείτε γκολ
Η PSV γνώρισε εντός έδρας ήττα με 2-0 από την Τέλσταρ και ο Αίαντας ήρθε ισόπαλος με 1-1 στην έδρα της Φόλενταμ
Οι δύο μεγάλες ολλανδικές ομάδες, που ταυτόχρονα είναι και ανάμεσα στους αντιπάλους του Ολυμπιακού στο Champions League, αντιμετώπισαν δύο «νεοφώτιστους» αντιπάλους στην 4η αγωνιστική της Eredivisie. Τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα!
Μεγάλη έκπληξη έγινε στο «Φίλιπς Στάντιον», όπου η Αϊντχόφεν ηττήθηκε 2-0 από την Τέλσταρ. Οι πρωταθλητές δέχτηκαν ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο από τους Οβούσου (21΄), Μπρούβερ (65΄) και δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν.
Δείτε ΕΔΩ τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις
Σε κακή κατάσταση βρίσκεται ο Άγιαξ κι αυτό φάνηκε και στον αγώνα με τη Φόλενταμ. Ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League κινδύνευσε με ήττα, αλλά κατάφερε να ισοφαρίσει με τον Ιτακούρα στο 61΄ το προβάδισμα το οποίο είχε δώσει στους γηπεδούχους ο Φέερμαν στο 15΄.
Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της έχουν ως εξής:
Γκρόνινγκεν-Χεράκλες 4-0
Φόλενταμ-Αγιαξ 1-1
Χέρενφεν-Γκόου Αχεντ 2-2
Αϊντχόφεν-Τελστάρ 0-2
Εξέλσιορ-Τβέντε 1-0
Φορτούνα Σιτάρντ-Ναϊμέγκεν 31/8
Η βαθμολογία (σε 4 αγώνες)
Ναϊμέγκεν 9 -3αγ.
Αϊντχόφεν 9
Άγιαξ 8
Φέγενορντ 6 -2αγ.
Τσβόλε 6 -2αγ.
Ουτρέχτη 6 -3αγ.
Σπάρτα Ρότερνταμ 6 -3αγ.
Γκρόνινγκεν 6
Αλκμάαρ 4 -2αγ.
Φόλενταμ 4
Τελστάρ 4
Γκόου Αχέντ Ιγκλς 3
Τβέντε 3
Μπρέντα 3 -3αγ.
Εξέλσιορ 3
Χέρενφεν 2
Φορτούνα Σιτάρντ 1 -2αγ.
Χέρακλες 0
