Δυνατά για Ντέσερς ο Παναθηναϊκός - Τον θέλει για αντι-Ιωαννίδη
SPORTS
Παναθηναϊκός Σιρίλ Ντέσερς

Δυνατά για Ντέσερς ο Παναθηναϊκός - Τον θέλει για αντι-Ιωαννίδη

Ο 30χρονος επιθετικός της Ρέιντζερς είχε βρεθεί στο στόχαστρο της ΑΕΚ μέσα στο καλοκαίρι

Δυνατά για Ντέσερς ο Παναθηναϊκός - Τον θέλει για αντι-Ιωαννίδη
5 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Σίριλ Ντέσερς φαίνεται πως είναι ο εκλεκτός του Παναθηναϊκού για να καλύψει το κενό που άφησε η πώληση του Φώτη Ιωαννίδη στην Σπόρτινγκ.

Από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με την Σπόρτινγκ για την παραχώρηση του Φώτη Ιωαννίδη, οι «πράσινοι» άρχισαν να δουλεύουν ακόμα περισσότερο την λίστα που είχαν ετοιμάσει με τους υποψήφιους αντικαταστάτες του. Από αυτή φαίνεται πως προκρίνεται ο Σίριλ Ντέσερς, για την απόκτηση του οποίου το «τριφύλλι» επιταχύνει τις διαδικασίες.

Ο επιθετικός της Ρέιντζερς έχει όλα τα χαρακτηριστικά που θέλει ο Ρουί Βιτόρια, ο οποίος άναψε το... πράσινο φως για να προχωρήσει η υπόθεσή του.

Tο ενδιαφέρον της ΑΕΚ

Θυμίζουμε πως για τον 30χρονο επιθετικό, στα μέσα Ιουλίου, είχε ενδιαφερθεί και η ΑΕΚ. Μάλιστα, όταν ο Παναθηναϊκός αντιμετώπιζε την Ρέιντζερς και ο Ντέσερς έγινε αλλαγή, όλοι στάθηκαν στο γεγονός οτι δεν θα μπορούσε να βοηθήσει την Ένωση στα προκριματικά του Conference League. Ωστόσο τελικά η υπόθεσή του δεν προχώρησε και τώρα το «τριφύλλι» παίζει δυνατά για την απόκτησή του.

Ποιος είναι ο Ντέσερς

Ο Ντέσερς ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από την Ουντ-Χέφερλε Λέουβεν το 2014 κι έμεινε στο Βέλγιο για ακόμη δύο έτη. Στο διάστημα αυτό έπαιξε και για τη Λόκερεν, μέχρι να μετακομίσει στην Μπρέντα το 2016. Επόμενος σταθμός της καριέρας του ήταν η Ουτρέχτη, όπου έμεινε δύο σεζόν μέχρι να πάρει μεταγραφή για την Χεράκλες Άλμελο. Στο διάστημα αυτό κατέγραψε 56 συμμετοχές με 19 γκολ κι επτά ασίστ.

Το 2020 αποχώρησε για να ενταχθεί στην Γκενκ εκεί όπου αγωνίστηκε για επίσης έναν χρόνο μέχρι να παραχωρηθεί ως δανεικός στη Φέγενορντ. Στο μεταξύ είχε παίξει σε 43 ματς με 11 γκολ κι έξι ασίστ ως απολογισμό. Μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του το 2022 επέστρεψε στο Βέλγιο και αμέσως μετακόμισε στην Ιταλία για λογαριασμό της Κρεμονέζε.

Το 2023 εντάχθηκε στο ρόστερ της Ρέιντζερς, όπου μέτρησε 115 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Σημαντική η συμβολή του στο σκοράρισμα, καθώς ο 30χρονος στράικερ έχει για τους Σκωτσέζους 52 γκολ και 17 ασίστ. Τη σεζόν 2023/24 πήρε το Κύπελλο Σκωτίας, ενώ ένα από τα highlights της καριέρας του είναι η ανάδειξή του σε πρώτο σκόρερ του Conference League με 10 γκολ το 2021/22.

Πηγή: Gazzetta
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ένα βρετανικό πανεπιστήμιο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης: Το Associate Campus του Sunderland και η επόμενη μέρα

Ένα βρετανικό πανεπιστήμιο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης: Το Associate Campus του Sunderland και η επόμενη μέρα

Με την εμπειρία, τις διεθνείς συνεργασίες και την ακαδημαϊκή του τεκμηρίωση, το Κολλέγιο DEI φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα πρώτα ιδιωτικά πανεπιστήμια νέου τύπου στην Ελλάδα

Για σχολικά... Don’t Worry, Go Public!

Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης