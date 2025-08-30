Ολυμπιακός: Πρεμιέρα στον Πειραιά κόντρα στην Πάφο στο Champions League - Στις 21 Οκτωβρίου με Μπαρτσελόνα εκτός, στις 26 Νοεμβρίου εντός με τη Ρεάλ
Το αναλυτικό πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League - Οι ημέρες και οι ώρες των αγώνων
Το πρόγραμμα του στη League Phase του Champions League έμαθε ο Ολυμπιακός.
Η ομάδα του Πειραιά αρχίζει στις 17 Σεπτεμβρίου στο Καραϊσκάκη απέναντι στην Πάφο και στην 2η αγωνιστική (1/10) πάει στο Λονδίνο για τη μάχη με την Άρσεναλ.
Στην 3η αγωνιστική (21/10) αγωνίζεται στη Βαρκελώνη με την Μπαρτσελόνα και στις 11/11 με την Αϊντχόφεν στον Πειραιά.
Στις 26 Νοεμβρίου υποδέχεται στο Καραϊσκάκη τη Ρεάλ Μαδρίτης και στις 9 Δεκεμβρίου παίζει στο Καζακστάν με την Καϊράτ.
Την 7η αγωνιστική (20 Ιανουαρίου) φιλοξενεί στον Πειραιά τη Λεβερκούζεν και κλείνει το πρόγραμμα στις 28 Ιανουαρίου στο Αμστερνταμ κόντρα στον Άγιαξ.
Αναλυτικά το πρόγραμμα του Ολυμπιακού:
1η αγωνιστική (17/9):Ολυμπιακός - Πάφος (19:45)
2η αγωνιστική (1/10): Άρσεναλ - Ολυμπιακός (22:00)
3η αγωνιστική (21/10): Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός (19:45)
4η αγωνιστική (4/11): Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν (22:00)
5η αγωνιστική (26/11): Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης (22:00)
6η αγωνιστική (9/12): Καϊράτ-Ολυμπιακός (17:30)
7η αγωνιστική (20/1): Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν (22:00)
Οι 8 πρώτες ομάδες της βαθμολογίας συνεχίζουν απευθείας στους "16". Οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 9η έως την 24η θέση θα παίξουν στα νοκ άουτ για 8 θέσεις στους "16". Οι ομάδες από τη θέση 25 έως την 36η δεν συνεχίζουν στην Ευρώπη.
Δείτε ΕΔΩ το πρόγραμμα και των 8 αγωνιστικών
🎶 𝑻𝒉𝒆 𝑪𝒉𝒂𝒂𝒂𝒂𝒎𝒑𝒊𝒐𝒐𝒐𝒐𝒏𝒔 ✨— Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 30, 2025
📅 Save the dates!#OlympiacosFC #UCL pic.twitter.com/2uvhoTGXp5
Δείτε ΕΔΩ το πρόγραμμα και των 8 αγωνιστικών
