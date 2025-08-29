Νίκολιτς στους παίκτες της ΑΕΚ πριν την Άντερλεχτ: Επιτεθείτε τους, να είστε γενναίοι - Βίντεο
Νίκολιτς στους παίκτες της ΑΕΚ πριν την Άντερλεχτ: Επιτεθείτε τους, να είστε γενναίοι - Βίντεο
Το βίντεο της ΑΕΚ με την ομιλία του Μάρκο Νίκολιτς στους παίκτες πριν το ματς με την Άντερλεχτ
Η ΑΕΚ έκανε τη δουλειά στην έδρα της απέναντι στην Άντερλεχτ στη ρεβάνς του πρώτου ματς στο Βέλγιο. Η Ένωση πήρε την πρόκριση με 2-0 στην καυτή έδρα της και θα παίξει στη League Phase του Conference League.
Πριν το κρίσιμο ματς με την Άντερλεχτ ο Μάρκο Νίκολιτς, εμψύχωσε τους παίκτες του στα αποδυτήρια, ώστε να το δώσει όλα για την πρόκριση.
Αναλυτικά όσα είπε ο Σέρβος προπονητής σε βίντεο που δημοσίευσε η ΠΑΕ ΑΕΚ:
«Στο ξεκίνημα αυτής της διαδικασίας, ένα ματς στο οποίο θα κρινόταν όλα στο γήπεδό μας θα το δεχόμασταν όλοι! Και τώρα το έχουμε. Όχι γιατί μας ήρθε από τον ουρανό, αλλά γιατί εμείς το αξίζουμε. Το αξίζουμε αυτό και είμαστε εκεί. Χρησιμοποιήστε αυτή την ενέργεια από την κερκίδα.
Επιτεθείτε τους, να είστε γενναίοι. Επιτεθείτε τους με γενναιότητα. Αλλά μην γίνουμε χαζοί. Μη χάσουμε την σύγκεντρωσή μας, αφήνοντας ανοιχτούς χώρους πίσω. Αν χρειαστεί άμυνα, αν είναι 1-0, αν είναι 3-0, αν είναι 5-0, αμυνθείτε όλοι μαζί και περιμένετε την στιγμή να τους χτυπήσετε στην αντεπίθεση.
Εδώ είναι το σπίτι μας και το σύνθημα εδώ είναι “πολεμάμε, πιστεύουμε”, “πολεμάμε, πιστεύουμε“, “πολεμάμε, πιστεύουμε“ και ποτέ δεν τα παρατάμε»
Ειδήσεις σήμερα:
Παραδέχθηκε ότι οδηγούσε η ιδιοκτήτρια της Porsche στο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη - Είχε καταναλώσει αλκοόλ
Υπουργείο Παιδείας: Αυτά είναι τα τέσσερα μη κρατικά Πανεπιστήμια που πήραν άδεια - Δείτε τις σχολές
Ξεχασμένο για δεκαετίες το αυτοκίνητο του Αντώνη Τρίτση στο γκαράζ του Δήμου Αθηναίων, δείτε βίντεο
Πριν το κρίσιμο ματς με την Άντερλεχτ ο Μάρκο Νίκολιτς, εμψύχωσε τους παίκτες του στα αποδυτήρια, ώστε να το δώσει όλα για την πρόκριση.
Αναλυτικά όσα είπε ο Σέρβος προπονητής σε βίντεο που δημοσίευσε η ΠΑΕ ΑΕΚ:
«Στο ξεκίνημα αυτής της διαδικασίας, ένα ματς στο οποίο θα κρινόταν όλα στο γήπεδό μας θα το δεχόμασταν όλοι! Και τώρα το έχουμε. Όχι γιατί μας ήρθε από τον ουρανό, αλλά γιατί εμείς το αξίζουμε. Το αξίζουμε αυτό και είμαστε εκεί. Χρησιμοποιήστε αυτή την ενέργεια από την κερκίδα.
Επιτεθείτε τους, να είστε γενναίοι. Επιτεθείτε τους με γενναιότητα. Αλλά μην γίνουμε χαζοί. Μη χάσουμε την σύγκεντρωσή μας, αφήνοντας ανοιχτούς χώρους πίσω. Αν χρειαστεί άμυνα, αν είναι 1-0, αν είναι 3-0, αν είναι 5-0, αμυνθείτε όλοι μαζί και περιμένετε την στιγμή να τους χτυπήσετε στην αντεπίθεση.
Εδώ είναι το σπίτι μας και το σύνθημα εδώ είναι “πολεμάμε, πιστεύουμε”, “πολεμάμε, πιστεύουμε“, “πολεμάμε, πιστεύουμε“ και ποτέ δεν τα παρατάμε»
Ειδήσεις σήμερα:
Παραδέχθηκε ότι οδηγούσε η ιδιοκτήτρια της Porsche στο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη - Είχε καταναλώσει αλκοόλ
Υπουργείο Παιδείας: Αυτά είναι τα τέσσερα μη κρατικά Πανεπιστήμια που πήραν άδεια - Δείτε τις σχολές
Ξεχασμένο για δεκαετίες το αυτοκίνητο του Αντώνη Τρίτση στο γκαράζ του Δήμου Αθηναίων, δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα