Νίκολιτς στους παίκτες της ΑΕΚ πριν την Άντερλεχτ: Επιτεθείτε τους, να είστε γενναίοι - Βίντεο
SPORTS
ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς Άντερλεχτ Conference League

Νίκολιτς στους παίκτες της ΑΕΚ πριν την Άντερλεχτ: Επιτεθείτε τους, να είστε γενναίοι - Βίντεο

Το βίντεο της ΑΕΚ με την ομιλία του Μάρκο Νίκολιτς στους παίκτες πριν το ματς με την Άντερλεχτ

Νίκολιτς στους παίκτες της ΑΕΚ πριν την Άντερλεχτ: Επιτεθείτε τους, να είστε γενναίοι - Βίντεο
4 ΣΧΟΛΙΑ
Η ΑΕΚ έκανε τη δουλειά στην έδρα της απέναντι στην Άντερλεχτ στη ρεβάνς του πρώτου ματς στο Βέλγιο. Η Ένωση πήρε την πρόκριση με 2-0 στην καυτή έδρα της και θα παίξει στη League Phase του Conference League

Πριν το κρίσιμο ματς με την Άντερλεχτ ο Μάρκο Νίκολιτς, εμψύχωσε τους παίκτες του στα αποδυτήρια, ώστε να το δώσει όλα για την πρόκριση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σέρβος προπονητής σε βίντεο που δημοσίευσε η ΠΑΕ ΑΕΚ:

«Στο ξεκίνημα αυτής της διαδικασίας, ένα ματς στο οποίο θα κρινόταν όλα στο γήπεδό μας θα το δεχόμασταν όλοι! Και τώρα το έχουμε. Όχι γιατί μας ήρθε από τον ουρανό, αλλά γιατί εμείς το αξίζουμε. Το αξίζουμε αυτό και είμαστε εκεί. Χρησιμοποιήστε αυτή την ενέργεια από την κερκίδα.

Επιτεθείτε τους, να είστε γενναίοι. Επιτεθείτε τους με γενναιότητα. Αλλά μην γίνουμε χαζοί. Μη χάσουμε την σύγκεντρωσή μας, αφήνοντας ανοιχτούς χώρους πίσω. Αν χρειαστεί άμυνα, αν είναι 1-0, αν είναι 3-0, αν είναι 5-0, αμυνθείτε όλοι μαζί και περιμένετε την στιγμή να τους χτυπήσετε στην αντεπίθεση.

Εδώ είναι το σπίτι μας και το σύνθημα εδώ είναι “πολεμάμε, πιστεύουμε”, “πολεμάμε, πιστεύουμε“, “πολεμάμε, πιστεύουμε“ και ποτέ δεν τα παρατάμε»


Ειδήσεις σήμερα:

Παραδέχθηκε ότι οδηγούσε η ιδιοκτήτρια της Porsche στο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη - Είχε καταναλώσει αλκοόλ

Υπουργείο Παιδείας: Αυτά είναι τα τέσσερα μη κρατικά Πανεπιστήμια που πήραν άδεια - Δείτε τις σχολές

Ξεχασμένο για δεκαετίες το αυτοκίνητο του Αντώνη Τρίτση στο γκαράζ του Δήμου Αθηναίων, δείτε βίντεο
4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Για σχολικά... Don’t Worry, Go Public!

Για σχολικά... Don’t Worry, Go Public!

Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης