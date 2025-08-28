Η νέα αθλητική σεζόν παίζει στην bwin που μοιράζει 1.165 δώρα στη νέα της προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση!
Νίκολιτς: «Κάναμε το παιχνίδι που θέλαμε, έχουμε περιθώρια βελτίωσης»
«Παίξαμε με συγκέντρωση, ήμασταν κυρίαρχοι στο μεγαλύτερο μέρος», ανέφερε ο τεχνικός της Ένωσης
Με μια πειστική εμφάνιση και νίκη 2-0 απέναντι στην Άντερλεχτ, η ΑΕΚ έκλεισε θέση στη League Phase του Conference League, γεμίζοντας ικανοποίηση τον κόσμο της στην OPAP Arena. Ο Μάρκο Νίκολιτς, στις δηλώσεις του, δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την εικόνα της ομάδας, ενώ έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας ότι η «Ένωση» έχει ακόμα πολύ δρόμο βελτίωσης μπροστά της.
«Παίξαμε το παιχνίδι που θέλαμε»
Ο Σέρβος τεχνικός τόνισε ότι η ομάδα του ακολούθησε στο ακέραιο το πλάνο που είχε σχεδιαστεί:
«Αυτό είναι το παιχνίδι που θέλαμε να κάνουμε. Παίξαμε με συγκέντρωση, ήμασταν κυρίαρχοι στο μεγαλύτερο μέρος, ενώ υπήρξαν στιγμές στο δεύτερο ημίχρονο που επιλέξαμε πιο συντηρητική προσέγγιση. Απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα όπως η Άντερλεχτ, η πρόκριση αποκτά ιδιαίτερη αξία».
Τα «κενά» και η επόμενη μέρα
Ο Νίκολιτς σημείωσε ότι η ΑΕΚ μόνο καλύτερη μπορεί να γίνει:
«Έχουμε περιθώρια βελτίωσης. Σήμερα πήραμε τη νίκη με σημαντικές ελλείψεις. Ο Γκατσίνοβιτς και ο Περέιρα ήταν εκτός, ο Ζίνι και ο Λιούμπισιτς δεν βρίσκονταν στο 100%, ενώ έλειψε και ο Μάνταλος μετά την αποβολή του στο προηγούμενο παιχνίδι».
Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο Νίκολιτς στους φιλάθλους που γέμισαν την OPAP Arena και έσπρωξαν την ομάδα στη νίκη.
