Νίκολιτς: «Κάναμε το παιχνίδι που θέλαμε, έχουμε περιθώρια βελτίωσης»
SPORTS
Μάρκο Νίκολιτς ΑΕΚ

Νίκολιτς: «Κάναμε το παιχνίδι που θέλαμε, έχουμε περιθώρια βελτίωσης»

«Παίξαμε με συγκέντρωση, ήμασταν κυρίαρχοι στο μεγαλύτερο μέρος», ανέφερε ο τεχνικός της Ένωσης

Νίκολιτς: «Κάναμε το παιχνίδι που θέλαμε, έχουμε περιθώρια βελτίωσης»
Με μια πειστική εμφάνιση και νίκη 2-0 απέναντι στην Άντερλεχτ, η ΑΕΚ έκλεισε θέση στη League Phase του Conference League, γεμίζοντας ικανοποίηση τον κόσμο της στην OPAP Arena. Ο Μάρκο Νίκολιτς, στις δηλώσεις του, δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την εικόνα της ομάδας, ενώ έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας ότι η «Ένωση» έχει ακόμα πολύ δρόμο βελτίωσης μπροστά της.

«Παίξαμε το παιχνίδι που θέλαμε»

Ο Σέρβος τεχνικός τόνισε ότι η ομάδα του ακολούθησε στο ακέραιο το πλάνο που είχε σχεδιαστεί:
«Αυτό είναι το παιχνίδι που θέλαμε να κάνουμε. Παίξαμε με συγκέντρωση, ήμασταν κυρίαρχοι στο μεγαλύτερο μέρος, ενώ υπήρξαν στιγμές στο δεύτερο ημίχρονο που επιλέξαμε πιο συντηρητική προσέγγιση. Απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα όπως η Άντερλεχτ, η πρόκριση αποκτά ιδιαίτερη αξία».

Τα «κενά» και η επόμενη μέρα

Ο Νίκολιτς σημείωσε ότι η ΑΕΚ μόνο καλύτερη μπορεί να γίνει:
«Έχουμε περιθώρια βελτίωσης. Σήμερα πήραμε τη νίκη με σημαντικές ελλείψεις. Ο Γκατσίνοβιτς και ο Περέιρα ήταν εκτός, ο Ζίνι και ο Λιούμπισιτς δεν βρίσκονταν στο 100%, ενώ έλειψε και ο Μάνταλος μετά την αποβολή του στο προηγούμενο παιχνίδι».

Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο Νίκολιτς στους φιλάθλους που γέμισαν την OPAP Arena και έσπρωξαν την ομάδα στη νίκη.

Ειδήσεις σήμερα:

«Αρκετά πια!»: Ο ελληνικής καταγωγής επικεφαλής εμβολιασμών στις ΗΠΑ παραιτείται και κατακεραυνώνει τον Κένεντι Τζούνιορ

«Είμαι κλειδωμένος, δεν είναι κανείς εδώ» φώναζε με λυγμούς ο 5χρονος στα Καμίνια - Η περιγραφή της γυναίκας που κάλεσε την αστυνομία

Πήλιο: Άγριος καβγάς σε παραλία όταν δύο άνδρες έκαναν γυμνισμό - Τρεις συλλήψεις

Thema Insights

Όλα όσα χρειάζεστε για το restart της χρονιάς

Έως τις 14 Σεπτεμβρίου, με το πρόγραμμα επιβράβευσης Go For More της Εθνικής Τράπεζας κερδίζουμε 15% σε Go For More πόντους, με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, σε επιλεγμένες επιχειρήσεις

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης