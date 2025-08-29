Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης
Δανεικός στη Ρόμα o Τσιμίκας, πάει Ιταλία για να περάσει ιατρικά, γράφει το Athletic
Στην Ιταλία και τη Ρόμα θα συνεχίσει την καριέρα του ως δανεικός από τη Λίβερπουλ ο Κώστας Τσιμίκας, πήρε άδεια από τη Λίβερπουλ για να πάει στην Ιταλία να περάσει ιατρικές εξετάσεις
Τις τελευταίες ημέρες η Λίβερπουλ και η πλευρά του Κώστα Τσιμίκα δούλευαν ώστε να βρεθεί η καλύτερη λύση για την αποχώρησή του από την ομάδα και τη βρήκαν.
Όπως μετέδωσε το Athletic, οι Reds έδωσαν το «πράσινο φως» στον 29χρονο ώστε να ταξιδέψει στη Ρώμη και να περάσει τα ιατρικά του στη Ρόμα, στην οποία θα συνεχίσει την καριέρα του.
Το deal αφορά απλό μονοετή δανεισμό χωρίς οψιόν αγοράς, παρ'ότι ο αγγλικός σύλλογος προτιμούσε την πώλησή του.
Αυτό φυσικά σημαίνει πως ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού θα έρθει ξανά αντιμέτωπος με τον Παναθηναϊκό, αφού η Ρόμα θα αντιμετωπίσει το «τριφύλλι» στο Europa League.
Άλλωστε, το να συνεχίσει σε μια μεγάλη ομάδα που θα συμμετέχει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις αποτελούσε προτεραιότητα για τον Tsimi.
Ο Τσιμίκας το 2020 πήρε τη μεταγραφή του από τον Ολυμπιακό στη Λίβερπουλ και μπόρεσε να γίνει σημαντικό μέλος της και υπό τις οδηγίες του Γιούργκεν Κλοπ και υπό τις οδηγίες του Άρνε Σλοτ.
Ο Greek Scouser μέτρησε 115 εμφανίσεις με 18 ασίστ με τη φανέλα της Λίβερπουλ και έχει πανηγυρίσει ένα Πρωτάθλημα, ένα FA Cup και ένα League Cup μαζί της.
🏴 Dall'Inghilterra: #Tsimikas atteso per le visite, c'è l'ok del #Liverpool#ASRoma #Calciomercato https://t.co/aGrLT2h6qb— Il Romanista (@ilRomanistaweb) August 29, 2025
