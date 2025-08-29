Δανεικός στη Ρόμα o Τσιμίκας, πάει Ιταλία για να περάσει ιατρικά, γράφει το Athletic

Στην Ιταλία και τη Ρόμα θα συνεχίσει την καριέρα του ως δανεικός από τη Λίβερπουλ ο Κώστας Τσιμίκας, πήρε άδεια από τη Λίβερπουλ για να πάει στην Ιταλία να περάσει ιατρικές εξετάσεις