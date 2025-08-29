Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης
Θανάσης Αντετοκούνμπο: «Κάποια στιγμή η Εθνική θα τελειώσει, αλλά το να παίζω με αυτά τα παιδιά είναι όνειρο»
Οι δηλώσεις του μετά τη νίκη της Εθνικής Ελλάδος μπάσκετ στην πρεμιέρα του Eurobasket
Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο μίλησε για τη νίκη της Ελλάδας επί της Ιταλίας στην πρεμιέρα του Eurobasket 2025, αλλά και την σημασία που έχει για εκείνον το να παίζει για την Εθνική.
Μεταξύ άλλων, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο τόνισε ότι ξέρει πως η Εθνική κάποια στιγμή τελειώνει, όμως για εκείνον, το να παίζει με αυτούς τους συμπαίκτες για τη χώρα του είναι όνειρο.
Αναλυτικά τα όσα είπε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο: «Η Ιταλία είναι πολύ καλή ομάδα, προσέθεσαν τώρα και τον Γκαλινάρι. Εμείς είχαμε κάνει πολύ καλό scouting. Το πιο σημαντικό για μας είναι πως κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό και συνεχώς θα πρέπει να βρίσκουμε σχήματα διαφορετικά.
Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων και το εκτιμάω που παίζω στην Εθνική. Για αυτό παίζω, για αυτό τα δίνω όλα. Ξέρω πως κάποια στιγμή θα τελειώσει, δεν είναι για πάντα. Πάντα υπάρχουν κρυάδες και πάνω-κάτω. Σε κάθε τουρνουά. Είμαστε συγκεντρωμένοι σε κάθε παιχνίδι, σημασία έχει ότι κερδίσαμε. Όποιος μας βλέπει το καταλαβαίνει πως τα δίνουμε όλα. Το να παίζω με αυτά τα παιδιά, είναι κάτι το απίστευτο. Πόσο μάλλον να παίζω με τα αδέρφια μου. Είναι όνειρο!»
