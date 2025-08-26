Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για να μην βρεθείς την τελευταία στιγμή να ψάχνεις κάτι που δεν…βρίσκεται!
Super League: Η ανάλυση του Λανουά για το πέναλτι στο ΑΕΚ - Πανσερραϊκός και τις υπόλοιπες επίμαχες φάσεις στην πρεμιέρα - Βίντεο
Ο αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ / ΕΠΟ δικαίωσε την απόφαση του ρέφερι στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Πανσερραϊκό για την υπόδειξη πέναλτι υπέρ του Ζίνι
Ο Στεφάν Λανουά, όπως αναμενόταν, έδωσε το report της ΚΕΔ αναφορικά με επίμαχες φάσεις της αγωνιστικής που προηγήθηκε, που ήταν η πρεμιέρα της Stoiximan Super League 1. Ειδικότερα τόνισε:
Για το πέναλτι πάνω στον Ζίνι στον αγώνα της ΑΕΚ με τον Πανσερραϊκό: Κάθε επαφή μετά από σουτ δεν είναι πέναλτι. Μόνο εάν το μαρκάρισμα είναι ριψοκίνδυνο ή είναι ένα σοβαρό φάουλ. Από τη στιγμή που ο διαιτητής θεώρησε πως ήταν ριψοκίνδυνο μαρκάρισμα και η Επιτροπή Διαιτησίας συμφωνεί (ως προς αυτό) έπρεπε να δείξει κίτρινη, κάτι που δεν έκανε.
Για το κράτημα πάνω στον Μουκουντί: Περίμενε από τον διαιτητή να δώσει πέναλτι και μετά να το ακυρώσει γιατί έχει προηγηθεί περίπτωση οφσάιντ. Το οφσάιντ δεν χρίζει ανάλυσης.
Για το παιχνίδι του Παναιτωλικού με τον Ατρόμητο: Στάθηκε στη συνεργασία αρχηγών - διαιτητή που βρέθηκε να εξηγεί τη φάση και την ανάλυση του VAR και έκανε αυτήν την εξήγηση και τους προπονητές. Είναι κάτι που θέλει η ΚΕΔ γενικά να υπάρχει.
Για τον αγώνα του Λεβαδειακού με την Κηφισιά: Ο αμυνόμενος ακουμπά τη μπάλα με το δεξί του χέρι, το οποίο είναι μακριά από το σώμα του. Περιμένει παρέμβαση του VAR για τη σωστή απόφαση: πέναλτι.
Για τη φάση με το χέρι του Μποτία: Το δεξί χέρι του αμυνόμενου βρίσκεται ξεκάθαρα μακριά από το σώμα του. Περιμένει καταλογισμό πέναλτι, πράγμα που ο διαιτητής έκρινε σωστά.
Για την αποβολή του Τσιμπόλα: Στο τελείωμα της κίνησής του έχει υψώσει το δεξί του πόδι πολύ ψηλά και βρίσκει με τις τάπες τον αντίπαλο διακινδεύοντας την ασφάλειά του. Περιμένει κόκκινη, πράγμα που ο διαιτητής έκρινε σωστά.
