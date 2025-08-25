Η Άρσεναλ χάνει για τον επόμενo μήνα τον Σάκα
Η Άρσεναλ χάνει για τον επόμενo μήνα τον Σάκα
Ο Άγγλος επιθετικός τραυματίστηκε στη νίκη με 5-0 επί της Λιντς και θα επιστρέψει στα τέλη του επόμενου μήνα
Η Άρσεναλ έκανε το 2χ2 στην εκκίνηση της Premier League, ωστόσο για τον επόμενο μήνα θα πρέπει να πορευτεί χωρίς τον Μπουκαγιό Σάκα.
Ο 23χρονος επιθετικός ήταν από τους πρωταγωνιστές στο εντυπωσιακό 5-0 επί της Λιντς, αλλά λίγο μετά το γκολ που πέτυχε διαμορφώνοντας το 3-0, αποχώρησε με μυικό τραυματισμό.
Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε επιβεβαίωσαν τους φόβους που εκφράστηκαν από την αρχή, καθώς το πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο θα τον κρατήσει εκτός δράσης για τις επόμενες τέσσερις εβδομάδες, γεγονός που σημαίνει ότι θα χάσει και τους αγώνες της Εθνικής Αγγλίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου (με Ανδόρα και Σερβία).
