Κρήτη: Εντοπίστηκε απαγχονισμένος σε θαμνώδη περιοχή στο Ηράκλειο 50χρονος που αγνοούνταν
Ο άνδρας βρέθηκε σε κοντινή απόσταση από το σπίτι του
Τραγική ήταν η κατάληξη των ερευνών για τον εντοπισμό του 50χρονου άνδρα από την Χερσόνησο στο Ηράκλειο Κρήτης, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τις 14 Μαΐου.
Σήμερα το πρωί, όπως αναφέρει η τοπική ιστοσελίδα ekriti.gr, κατά τη διάρκεια οργανωμένης επιχείρησης των Αρχών στην ευρύτερη περιοχή, ο άνδρας εντοπίστηκε απαγχονισμένος σε θαμνώδη περιοχή, πολύ κοντά στην οικία του.
Η εξαφάνιση του είχε δηλωθεί στην Αστυνομία από στενό συγγενικό του πρόσωπο, με τις Αρχές να κινητοποιούνται άμεσα, συλλέγοντας μαρτυρίες και αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο στοιχείο για τον εντοπισμό του. Παράλληλα, είχε εκδοθεί και Silver Alert από τη Γραμμή Ζωής, με έκκληση προς τους πολίτες για οποιαδήποτε πληροφορία, καθώς υπήρχε έντονη ανησυχία για την τύχη του.
Οι έρευνες συνεχίστηκαν με αμείωτη ένταση, έως ότου το πρωί επιβεβαιώθηκε η δυσάρεστη είδηση που συγκλόνισε την οικογένεια και την τοπική κοινωνία.
