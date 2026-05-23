Πώς σχολιάζουν οι τουρίστες την Ελλάδα στα social media – Οι επιδόσεις της χειμερινής περιόδου
Η τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας και η θέα του Παρθενώνα χωρίς πλήθη επισκεπτών ήταν από τις μοναδικές εμπειρίες που σχολιάστηκαν θετικά από τους τουρίστες συγκεντρώνοντας πλήθος θετικών σχολίων, όπως άλλωστε και οι γαστρονομικές επιλογές των ελληνικών προορισμών, σε αντίθεση με το κλείσιμο του εναέριου χώρου, τις απεργίες και τις διαδηλώσεις, που επηρέασαν τη διαδικασία του ταξιδιού στη διάρκεια της χειμερινής περιόδου.
Το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) στην τελευταία του ανάλυση μέτρησε τη «Φήμη της Ελλάδας και της κάθε Περιφέρειας στα κοινωνικά δίκτυα και τις ιστοσελίδες ταξιδιών» για τη διάρκεια της (χαμηλής) χειμερινής περιόδου 2025/ 2026 και όπως προκύπτει, η χώρα μας τόσο συνολικά, όσο και η κάθε Περιφέρεια ξεχωριστά διατήρησαν την υπεροχή τους τους με βαθμολογία υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά και από άμεσα ανταγωνιστικές χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία.
Ιδιαίτερα ως προς την αξιολόγηση της εμπειρίας, η Ελλάδα διατήρησε υψηλή μέση βαθμολογία (9,2) ξεπερνώντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (8,9) και βασικούς ανταγωνιστές όπως η Κροατία (9,1), η Πορτογαλία (8,9), η Ιταλία (8,9) και η Ισπανία (8,8).
Η εξέλιξη της διαδικτυακής φήμης
Ειδικότερα, ως προς τη διαδικτυακή φήμη της χώρας εξετάζοντας τη χειμερινή σεζόν συνολικά και με βάση τον δείκτη NSI (Νet Sentiment Index) για την ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν από το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο σύνολο της χειμερινής σεζόν (Οκτώβριος 2025 – Μάρτιος 2026), η Ελλάδα κατατάσσεται στην τρίτη θέση μετά την Κροατία και την Πορτογαλία.
Έπεται της Ελλάδας η Ιταλία και στην τελευταία θέση κατατάσσεται η Ισπανία. «Η επίδοση αυτή αναδεικνύει την ικανότητα της χώρας να ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις προσδοκίες των επισκεπτών και τη χειμερινή περίοδο», σχολιάζει η ανάλυση. Συνολικά, η φήμη της χώρας παρέμεινε σταθερή αλλά μικτή, υποστηριζόμενη από θετικές συζητήσεις για τον πολιτισμό, αλλά και επηρεασμένη από ειδήσεις σχετικές με την γεωπολιτική αβεβαιότητα, ταξιδιωτικές αλλαγές (ζήτημα FIR) και κινητοποιήσεις (πχ αγροτικές κινητοποιήσεις, απεργία Οκτωβρίου κοκ).
