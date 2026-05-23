EOS Marine: Δύο σοβαρά περιστατικά ασφάλειας σε Μαύρη Θάλασσα και Ινδικό Ωκεανό μέσα σε 24 ώρες
Επιθέσεις με drones και ύποπτη προσέγγιση σκαφών καταγράφει η MarSec – Σε επιφυλακή τα πλοία με οδηγίες αυξημένης ναυτικής ασφάλειας
Δύο σοβαρά περιστατικά ασφάλειας στη θάλασσα, που σημειώθηκαν σε διαφορετικές περιοχές μέσα σε ένα 24ωρο, καταγράφει η EOS Risk Group μέσω των ενημερώσεων MarSec Incident Alerts, αναδεικνύοντας το αυξημένο επίπεδο κινδύνου για τη διεθνή ναυτιλία.
Επίθεση με drones στη Μαύρη ΘάλασσαΤο πρώτο περιστατικό σημειώθηκε τη νύχτα της 22ας Μαΐου 2026 στη Μαύρη Θάλασσα, όταν ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν προειδοποίηση για επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) στην παράκτια ζώνη του Νοβοροσίσκ.
Σύμφωνα με την αναφορά, φωτιά ξέσπασε σε εγκατάσταση πετρελαϊκού τερματικού σταθμού, έπειτα από πτώση συντριμμιών drone, προκαλώντας ζημιές σε τεχνικές εγκαταστάσεις και σε χώρο αποθήκευσης καυσίμων. Τουλάχιστον δύο άτομα τραυματίστηκαν, ενώ οι αρχές διερευνούν την έκταση των ζημιών και την αιτία του περιστατικού.
Η EOS Risk Group επισημαίνει ότι οι ναυτιλιακές μονάδες στην περιοχή πρέπει να διατηρούν αυξημένη επιτήρηση, να παρακολουθούν συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και να εφαρμόζουν μέτρα προστασίας σύμφωνα με τις οδηγίες BMP (Best Management Practices).
Ύποπτη προσέγγιση πλοίου στο Ινδικό ΩκεανόΤο δεύτερο περιστατικό καταγράφηκε στις 23 Μαΐου 2026, περίπου 200 ναυτικά μίλια δυτικά της Σοκότρα, στην ευρύτερη περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας και του Κόλπου του Άντεν.
Προϊόν μεταφοράς (tanker) αναφέρθηκε ότι προσεγγίστηκε από μικρό σκάφος με πέντε άτομα, το οποίο πλησίασε σε απόσταση περίπου 100 μέτρων. Η ένοπλη ομάδα ασφαλείας του πλοίου ενεργοποιήθηκε άμεσα, με αποτέλεσμα το μικρό σκάφος να αλλάξει πορεία και να απομακρυνθεί.
Οι αρμόδιες αρχές έχουν ενημερωθεί, ενώ η σύσταση προς τα πλοία που διέρχονται από την περιοχή είναι να τηρούν αυστηρά μέτρα επαγρύπνησης, 24ωρη οπτική και ραντάρ επιτήρηση και πλήρη συμμόρφωση με τα πρωτόκολλα ασφαλείας.
Αυξημένη πίεση στις θαλάσσιες μεταφορέςΤα δύο περιστατικά, αν και διαφορετικής φύσης, αναδεικνύουν την κλιμάκωση των κινδύνων σε κρίσιμες θαλάσσιες διαδρομές, από τη Μαύρη Θάλασσα έως τον Ινδικό Ωκεανό.
Η EOS Risk Group υπογραμμίζει ότι οι εξελίξεις αυτές καθιστούν αναγκαία την αυστηρή εφαρμογή των διεθνών οδηγιών ναυτικής ασφάλειας και τη συνεχή ενημέρωση των πληρωμάτων, καθώς οι απειλές στη θάλασσα παραμένουν απρόβλεπτες και πολυπαραγοντικές.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
