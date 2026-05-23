Εξαφάνιση Χριστίνας Εξαρχουλέα: Ανενόχλητος στις ΗΠΑ ζει ο καταζητούμενος σύζυγός της που φέρεται να την δολοφόνησε το 2017

Ο 61χρονος σήμερα «Peter» που φέρεται να δολοφόνησε την άτυχη γυναίκα το 2017 ζει σήμερα ελεύθερος στις ΗΠΑ και εργάζεται ως διανομέας





Σύμφωνα με το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Μεσσηνίας, η ανθρωποκτονία φέρεται να διαπράχθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2017, μεταξύ 16:00 και 21:00, στο σπίτι του ζευγαριού στην περιοχή Καλογριά της Στούπας. Παρά το γεγονός ότι η σορός της 57χρονης δεν έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα, οι δικαστικές Αρχές εκτιμούν ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την άσκηση δίωξης σε βάρος του συζύγου της



Ο «Peter» εργάζεται στις ΗΠΑ ως διανομέας! Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η εκπομπή



Ο 61 ετών σήμερα άνδρας, γνωστός και ως «Peter», ζει ανενόχλητος και εργάζεται ως διανομέας, ενώ συγγενικά του πρόσωπα στις ΗΠΑ αποκάλυψαν κρίσιμα στοιχεία για την οικονομική εκμετάλλευση και τις σχέσεις του με την οικογένεια.



«Τη βλέπαμε χτυπημένη...» Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες των ανθρώπων που μίλησαν στην εκπομπή και





Η ίδια τόνισε ότι ο καταζητούμενος ήταν χειριστικός και απομόνωνε τη Χριστίνα από τους δικούς της ανθρώπους, ενώ η οικονομική εκμετάλλευση αποτελούσε μόνιμη αιτία εντάσεων.



Κλείσιμο



«Το να χάνεις τον άνθρωπό σου είναι τραγικό. Το να μην ξέρεις όμως πού βρίσκεται, αν είναι πεταμένος κάπου χωρίς έναν τάφο, είναι μαρτύριο», είπε η άλλη αδελφή της Χριστίνας, Βασιλική.





Οκτώμισι χρόνια έχουν περάσει από την εξαφάνιση της Χριστίνας Εξαρχουλέα τον Οκτώβριο του 2017, και η υπόθεση συνεχίζει να συγκλονίζει την Ελλάδα. Η γυναίκα φέρεται να δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της , που είχε ιστορικό κακοποίησης, ενώ η σορός της εξαφανίστηκε.Σύμφωνα με το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Μεσσηνίας, η ανθρωποκτονία φέρεται να διαπράχθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2017, μεταξύ 16:00 και 21:00, στο σπίτι του ζευγαριού στην περιοχή Καλογριά της Στούπας. Παρά το γεγονός ότι η σορός της 57χρονης δεν έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα, οι δικαστικές Αρχές εκτιμούν ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την άσκηση δίωξης σε βάρος του συζύγου της για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» , η έρευνα εντόπισε τα βήματα του φερόμενου δράστη από τη Μάνη, περνώντας από τη Νέα Υόρκη και την Καλιφόρνια, μέχρι το Μίσιγκαν, όπου διαμένει τα τελευταία χρόνια.Ο 61 ετών σήμερα άνδρας,, ζει ανενόχλητος και εργάζεται ως διανομέας, ενώ συγγενικά του πρόσωπα στις ΗΠΑ αποκάλυψαν κρίσιμα στοιχεία για την οικονομική εκμετάλλευση και τις σχέσεις του με την οικογένεια.Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες των ανθρώπων που μίλησαν στην εκπομπή και βρέθηκαν κοντά στην άτυχη Χριστίνα . «Άκουγα συνεχώς άγριους καυγάδες. Πολλές φορές τη βλέπαμε χτυπημένη, με μώλωπες, αλλά από φόβο δεν μιλούσε. Μία φορά είχε επιτεθεί και σε μένα, πιάνοντάς με από τον λαιμό», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ελένη, αδελφή και γειτόνισσά της στη Στούπα Μεσσηνίας.Η ίδια τόνισε ότι ο καταζητούμενος ήταν χειριστικός και απομόνωνε τη Χριστίνα από τους δικούς της ανθρώπους, ενώ η οικονομική εκμετάλλευση αποτελούσε μόνιμη αιτία εντάσεων.Σημείωσε επίσης ότι ο σκύλος του ζευγαριού εξαφανίστηκε αμέσως μετά την εξαφάνιση της Χριστίνας.«Το να χάνεις τον άνθρωπό σου είναι τραγικό. Το να μην ξέρεις όμως πού βρίσκεται, αν είναι πεταμένος κάπου χωρίς έναν τάφο, είναι μαρτύριο», είπε η άλλη αδελφή της Χριστίνας, Βασιλική.

Η οικογένεια της Χριστίνας έχει εκφράσει έντονη οργή για τις καθυστερήσεις στην έκδοση του δράστη στην Ελλάδα.



Μέσω της δικηγόρου τους, Γιάννας Παναγοπούλου, οι αδελφές της κατέθεσαν επείγον υπόμνημα στον Εισαγγελέα Εφετών Καλαμάτας και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ζητώντας την άμεση ενεργοποίηση της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας. Ζητούν επίσης παρέμβαση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για να διερευνηθεί γιατί ένα διεθνές ένταλμα για ανθρωποκτονία παραμένει ανεκτέλεστο.



Τι λένε συγγενείς του φερόμενου ως δράστη Οι συγγενείς του φερόμενου ως δράστη από τις ΗΠΑ, όπως η κόρη του Μπριάνα και η αδελφή του Πάμελα, αποκάλυψαν στοιχεία για την προσωπικότητα και το ιστορικό του. Η Μπριάνα περιέγραψε μια πλήρως αποξενωμένη σχέση και προσπάθειες εκμετάλλευσης, ενώ η Πάμελα τόνισε ότι και η πρώτη του σύζυγος τον φοβόταν, περιγράφοντάς τον ως χειριστικό και προβληματικό άνθρωπο.



Σημαντική ήταν και η μαρτυρία του ξαδέλφου της Χριστίνας, που μετέφερε τον σύζυγο στο αστυνομικό τμήμα για να δηλώσει την εξαφάνισή της: «Ήταν σε μεγάλη ταραχή. Θυμάμαι χαρακτηριστικά να λέει στους αστυνομικούς: “Αν θέλετε να μάθετε κάτι παραπάνω, κρατήστε με…”».