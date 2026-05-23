Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα τo Ρεάλ-Παναθηναϊκός για το Euroleague NextGen και την αυλαία της La Liga
Αρκετοί αγώνες σήμερα στο πρόγραμμα παρότι τα περισσότερα πρωταθλήματα στην Ευρώπη έχουν ολοκληρωθεί

Πλούσιο το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων και σήμερα καθώς υπάρχουν πολλοί αγώνες παρότι τα περισσότερα πρωταθλήματα στην Ευρώπη έχουν ολοκληρωθεί.

Ξεκινώντας με το μπάσκετ, ενδιαφέρον έχει το παιχνίδι της αναπτυξιακής ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού με αυτή της Ρεάλ Μαδρίτης για τη τελική φάση του Next Gen της Euroleague. Το παιχνίδι ξεκινά στις 14:30 και μεταδίδεται από το NovaSports4.

Από εκεί και πέρα υπάρχουν αρκετά παιχνίδι τένις το μεσημέρι σε Μαρόκο, Στρασβούργο και Αμβούργο, ενώ από τις 19:00 και έπειτα ξεκινά το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα με ματς στη Serie A και την τελευταία αγωνιστική της La Liga που όλοι οι αγώνες είναι στις 22:00.

Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα


Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

09:00 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Σκανδιναβία, SS2

10:35 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Σκανδιναβία, SS3

11:55 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Σκανδιναβία, SS4

14:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ IAAF Diamond League Σιαμέν, Κίνα

14:30 Novasports 4HD Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός Adidas NextGen EuroLeague Finals

14:30 COSMOTE SPORT 7 HD DTM Ολλανδία, Ζάντβορτ

15:00 Novasports Start WTA 250 Μαρόκο

15:00 Novasports 6HD WTA 500 Στρασβούργο

15:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο

16:00 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 250 Γενεύη

16:45 Novasports 4HD Team 3SSB – Μπαρτσελόνα Adidas NextGen EuroLeague Finals

17:30 COSMOTE SPORT 3 HD Χαλ – Μίντλεσμπρο Sky Bet EFL Championship

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – ΠΑΟΚ Πρωτάθλημα χάντμπολ Α1 Γυναικών

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μάλαγα – Μπρέογκαν ACB Liga Endesa

19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Μπολόνια – Ίντερ Serie A

19:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Απόλλων Σμύρνης Πόλο Α1 Ανδρών

21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Τριέστε – Μπρέσια Lega Basket Serie A

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μπάγερν Μονάχου – Στουτγκάρδη Κύπελλο Γερμανίας

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Λάτσιο – Πίζα Serie A

22:00 Novasports Extra 1 Μαγιόρκα – Οβιέδο La Liga

22:00 Novasports Prime Βαλένθια – Μπαρτσελόνα La Liga

22:00 Novasports Start Εσπανιόλ – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga

22:00 Novasports 6HD Τζιρόνα – Έλτσε La Liga

22:00 Novasports 5HD Χετάφε – Οσασούνα La Liga

22:00 Novasports 4HD Αλαβές – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga

22:00 Novasports 3HD Μπέτις – Λεβάντε La Liga

22:00 Novasports 2HD Θέλτα – Σεβίλλη La Liga

22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μπιλμπάο La Liga

Αυστηροποιούνται οι κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια – τι αλλάζει και γιατί η ασφάλιση μπαίνει πλέον στη συζήτηση

Τα ηλεκτρικά πατίνια έχουν μπει για τα καλά στην καθημερινότητα των πόλεων. Για πολλούς αποτελούν έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο μετακίνησης, ειδικά για μικρές αποστάσεις στο κέντρο ή για τις καθημερινές διαδρομές προς τη δουλειά.

