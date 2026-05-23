Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα τo Ρεάλ-Παναθηναϊκός για το Euroleague NextGen και την αυλαία της La Liga

Πλούσιο το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων
και σήμερα καθώς υπάρχουν πολλοί αγώνες παρότι τα περισσότερα πρωταθλήματα στην Ευρώπη έχουν ολοκληρωθεί.
Ξεκινώντας με το μπάσκετ, ενδιαφέρον έχει το παιχνίδι της αναπτυξιακής ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού με αυτή της Ρεάλ Μαδρίτης για τη τελική φάση του Next Gen της Euroleague. Το παιχνίδι ξεκινά στις 14:30 και μεταδίδεται από το NovaSports4.
Από εκεί και πέρα υπάρχουν αρκετά παιχνίδι τένις το μεσημέρι σε Μαρόκο, Στρασβούργο και Αμβούργο, ενώ από τις 19:00 και έπειτα ξεκινά το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα με ματς στη Serie A και την τελευταία αγωνιστική της La Liga που όλοι οι αγώνες είναι στις 22:00.
Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
09:00 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Σκανδιναβία, SS2
10:35 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Σκανδιναβία, SS3
11:55 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Σκανδιναβία, SS4
14:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ IAAF Diamond League Σιαμέν, Κίνα
14:30 Novasports 4HD Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός Adidas NextGen EuroLeague Finals
14:30 COSMOTE SPORT 7 HD DTM Ολλανδία, Ζάντβορτ
15:00 Novasports Start WTA 250 Μαρόκο
15:00 Novasports 6HD WTA 500 Στρασβούργο