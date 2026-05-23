Σέρχιο Γιουλ: Δεν με ενδιαφέρει τίποτα μόνο η νίκη - Ποιους θεωρεί πιο επικίνδυνους παίκτες του Ολυμπιακού
O Oλυμπιακός με τη Ρεάλ Μαδρίτης θα τεθούν αντιμέτωποι στον τελικό της Κυριακής (24/05, 21:00) με στόχο την κατάκτηση του πολυπόθητου τροπαίου
Ο Σέρχιο Γιουλ μίλησε στην κάμερα του Gazz Floor by Novibet για το remake του τελικού του Final Four 2023 ενώ παράλληλα ανέφερε ποιους παίκτες θεωρεί επικίνδυνους.
Αναλυτικά
«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι, πρέπει να έχουμε κίνητρο, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε μια πραγματικά πολύ καλή ομάδα, την πρώτη ομάδα της regular season. Έχουν πολύ καλούς παίκτες, έναν εξαιρετικό προπονητή, οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε».
Για το αν θα προτιμούσε η νίκη να κριθεί με το τελευταίο σουτ όπως το 2023 ή με μεγάλη διαφορά απέναντι στον Ολυμπιακό: «Αν το τέλος είναι η νίκη, δεν με νοιάζει. Μπορεί να είναι όπως το 2023 ή να κερδίσουμε με 10 πόντους, δεν με ενδιαφέρει. Ακόμα κι αν βάλει το νικητήριο καλάθι κάποιος άλλος συμπαίκτης μου, εγώ απλώς θέλω να κατακτήσουμε το μεγάλο τρόπαιο, το τρόπαιο της ομάδας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και γι’ αυτό θα παλέψουμε την Κυριακή».
Για την ατυχία με τον τραυματισμό των σέντερ: «Είναι κάτι που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αύριο και θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε κάποια πράγματα, αλλά δεν πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε ως δικαιολογία. Είμαστε η Ρεάλ Μαδρίτης και θα παλέψουμε, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να πάρουμε τη νίκη».
Για τους πιο επικίνδυνους παίκτες του Ολυμπιακού: «Έχουν πολλούς. Ο Βεζένκοβ είναι ο MVP, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ παίζει πραγματικά πολύ καλά, ο Φουρνιέ είναι πολύ ταλαντούχος, έχουν ψηλούς όπως ο Μιλουτίνοφ. Είναι γενικά μια καταπληκτική ομάδα».
πηγή: gazzetta
