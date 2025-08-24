Γιουρτσεβέν για Eurobasket: «Στόχος είναι ένα μετάλλιο, κουβαλάμε μαζί μας 80 εκατομμύρια Τούρκους»
Γιουρτσεβέν για Eurobasket: «Στόχος είναι ένα μετάλλιο, κουβαλάμε μαζί μας 80 εκατομμύρια Τούρκους»
Όσα δήλωσε ο Τούρκος σέντερ του Παναθηναϊκού ενόψει της έναρξης του Eurobasket 2025
Έχοντας το πιο ποιοτικό ρόστερ της και με οδηγό τον Εργκίν Αταμάν, η Εθνική μπάσκετ της Τουρκίας ξεκινάει με βλέψεις το Eurobasket 2025 και ο Ομέρ Γιουρτσεβέν μίλησε για το μοναδικό στόχο της ομάδας, το μετάλλιο.
Αναλυτικά όσα είπε:
«Όλοι είμαστε ανυπόμονοι και φιλόδοξοι. Στόχος είναι να ανέβουμε στο βάθρο. Ξέρουμε ποιες είναι προσδοκίες του κόσμου και θα μας κάνει καλό αυτή η πίεση. Όλοι έχουμε επίγνωση του ταλέντου που διαθέτει η ομάδα και της προοπτικής και γι’ αυτό η κατάκτηση ενός μεταλλίου αποτελεί ρεαλιστικό στόχο.
Εκπροσωπούμε 80 εκατομμύρια κόσμου. Η εκπροσώπηση μίας ολόκληρης χώρας είναι κάτι που κάνουμε από μικρή ηλικία στις εθνικές και το αίσθημα περηφάνιας είναι πια ακόμη μεγαλύτερο, στο ανώτατο σημείο όταν μιλάμε για την εθνική Ανδρών. Αναγνωρίζω το βάρος της ευθύνης», είπε αναλυτικά σέντερ του Παναθηναϊκού.
Υπενθυμίζουμε ότι η Τουρκία βρίσκεται στον Α' όμιλο που θα διεξαχθεί στη Ρίγα της Λετονίας, μαζί με την οικοδέσποινα, τη Σερβία, την Τσεχία, την Εσθονία και την Πορτογαλία.
