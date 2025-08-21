Βιτόρια: «Μπορούσαμε και 1-2 γκολ παραπάνω, μας έδωσε ώθηση ο Καλάμπρια» - Βίντεο

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

SPORTS
Παναθηναϊκός Ρουί Βιτόρια Σαμσουνσπόρ Europa League

Οι δηλώσεις του Ρουί Βιτόρια μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Σαμσουνσπόρ στο ΟΑΚΑ

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 2-1 με ανατροπή την Σαμσουνσπόρ στο ΟΑΚΑ και έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Europa League. 

Μετά τον αγώνα ο προπονητής των πρασίνων Ρουί Βιτόρια μίλησε στην Cosmote TV και δήλωσε ευχαριστημένος από την ομάδα του ενώ στάθηκε στην παρουσία του Καλάμπρια και τόνισε ότι θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερο το σκορ.


Οι δηλώσεις του Ρουί Βιτόρια

«Νομίζω ότι το παιχνίδι κρίθηκε στο ότι συνεχίσαμε να πιστεύουμε. Στο πρώτο ημίχρονο η αντίπαλη ομάδα έφερε το παιχνίδι στον δικό της ρυθμό, όμως στο δεύτερο χωρίς να μας έχουν κάνει κάτι ιδιαίτερο προηγήθηκαν σε μία στατική φάση. Η ομάδα δεν έχασε την ψυχραιμία της, πίεσε, είχε δύο δοκάρια και τελικά καταφέραμε και πετύχαμε 2 γκολ, θα μπορούσαμε και 1-2 παραπάνω.

Έχουμε μπροστά μας άλλα 90 λεπτά στα οποία θα πρέπει να είμαστε σοβαροί και προετοιμασμένοι για να προκριθούμε. Δεν χάσαμε ποτέ τη συγκέντρωσή και την πίστη μας, ψάχναμε τρόπους να διασπάσουμε την αντίπαλη άμυνα. Η Σάμσουνσπορ ήταν πολύ οργανωμένη, όμως βρήκαμε μομέντουμ και χτίσαμε πάνω σε αυτό.

Μας βοήθησε η είσοδος του Καλάμπρια, έδωσε δυναμική στο παιχνίδι μας. Έδωσε μεγάλη ένταση σε εκείνη την πλευρά, έκανε πολλά ανεβάσματα και βοήθησε τον Τετέ».

Connatix Player: f0583a44-0be1-4b38-a6f7-746dede7f11b - 99216307-99ad-4bfd-944c-d2f3c4219cd7 - 802bc865-afca-472a-8b42-6b7ce9fd58ba



