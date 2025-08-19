Η βραδιά που ο Νίνης έκρυψε την μπάλα στο Ολίμπικο: Το 3-2 του ΠΑΟ κόντρα στη Ρόμα με την υπογραφή του 19χρονου - Βίντεο
Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός κέρδισε αρχικά πέναλτι για την ισοφάριση του Παναθηναϊκού, στη συνέχεια έβαλε μπροστά την ομάδα του με σουτ εκτός περιοχής, για να ολοκληρώσει την αξέχαστη εμφάνισή του με ασίστ «πάρε-βάλε» στον Σίσε για το 3-1
Ο Σωτήρης Νίνης ανακοίνωσε την Τρίτη το πρωί την απόσυρσή του από την ενεργό δράση στα 35 του χρόνια μετά από καριέρα 19 ετών στο ποδόσφαιρο.
Το άλλοτε μεγάλο ταλέντο του Παναθηναϊκού έκανε μία εξομολόγηση on camera, αναφερόμενος στα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο και στα όνειρα που είχε ως παιδί.
Ανέλυσε το πώς ένιωσε όταν φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα του Παναθηναϊκού, μίλησε για τις διακυμάνσεις που είχε η καριέρα του και τα όσα τον βοήθησαν να βρει τον εαυτό του στις δύσκολες περιόδους της ζωής του.
Οι φίλοι του Παναθηναϊκού έχουν πολλούς λόγους να τον θυμούνται, ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα που έβγαλαν οι πράσινοι και προοριζόταν για τεράστια καριέρα, την οποία λόγω συγκυρίων και τραυματισμών δεν πραγματοποίησε.
Το παιχνίδι που σίγουρα έχει μείνει ανεξίτηλα στο μυαλό των φιλάθλων του Παναθηναϊκού, είναι εκείνο το βράδυ στη Ρώμη, στις 25 Φεβρουαρίου του 2010, για τους 32 του Europa League, στη ρεβάνς του 3-2 του ΟΑΚΑ με τη Ρόμα.
Η ομάδα του Νίκου Νιόπλια παρατάχθηκε στον αγωνιστικό χώρο για να πάρει την πρόκριση, μπροστά σε 8.000 οπαδούς τους που ταξίδεψαν στη Ρώμη, και στα πρώτα λεπτά έμεινε πίσω στο σκορ, με φάουλ του Ρίισε, όμως κανείς δε θα φανταζόταν τι θα ακολουθούσε.
Ο Σωτήρης Νίνης ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής του παιχνιδιού, στα 19 του χρόνια, αρχικά κέρδισε πέναλτι, το οποίο μετουσίωσε σε γκολ ο Τζιμπρίλ Σισέ, στη συνέχεια πέτυχε ένα εξαιρετικό γκολ, με αριστοτεχνικό σουτ εκτός περιοχής, για να ολοκληρώσει την εμφάνισή του με ασίστ «πάρε-βάλε» στον Σισέ για να σημειώσει το 1-3.
Οι Ρωμαίοι το μόνο που κατάφεραν ήταν να μειώσουν σε 2-3, με τον ντε Ρόσι, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει μία «ατσάλινη» πρόκριση μέσα στην αιώνια πόλη και τον Σωτήρη Νίνη να γράφει με χρυσά γράμμα το όνομά του στην ιστορία της ομάδας.
Με τα από χρόνια σε δηλώσεις του ο Έλληνας μεσοεπιθετικός, μίλησε για την ατμόσφαιρα που έζησε στη Ρώμη, ενώ θυμήθηκε τη στιγμή του γκολ και τη συμβουλή του Νιόπλια πριν τον αγώνα.
«Ήταν η καλύτερη ατμόσφαιρα σε εκτός έδρας αγώνα που έχω ζήσει στη ζωή μου, σε συνδυασμό με τους οπαδούς της Ρόμα, δεν ακούγαμε τίποτα. Πριν τον αγώνα ο Νιόπλιας μου είπε να συγκλίνω προς το κέντρο και να έχω έναν πιο ελεύθερο ρόλο, όμως όταν αμυνόμαστε έπρεπε να βοηθάω τον Σπυρόπουλο στο αριστερά της άμυνας», ενώ για τη στιγμή του γκολ είπε:
«Ήταν μια στιγμή τρέλας. Θυμάμαι απλά να έρχονται όλοι προς το μέρος μου και να πέφτουν από πάνω μου. Δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Ήταν συγκλονιστική στιγμή. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα πως δεν υπάρχει περίπτωση να χάσουμε το παιχνίδι.».
Ο νεαρός, τότε, μεσοεπιθετικός των πρασίνων, τη σεζόν 2010-11 έκανε και τις πρώτες του εμφανίσεις στο Champions League, έπαιξε στον όμιλο, δύο φορές με την Κοπεγχάγη και στο ματς του ΟΑΚΑ με αντίπαλο τη Μπαρτσελόνα του Γκουαρδιόλα.
Οι συνθέσεις των ομάδων σ' εκείνο το ματς με τη Ρόμα:
Ρόμα (Κλαούντιο Ρανιέρι): Ντόνι, Ζουάν Μεξές, Βούτσινιτς, Ταντέι, Ντε Ρόσι, Ρίισε, Περότα, Τσέρτσι (67΄ Μενέ), Μπρίγκι (46΄ Μπαπτίστα), Κασέτι
Παναθηναϊκός (Νίκος Νιόπλιας): Τζόρβας, Σαριέγκι, Νίνης (72΄ Ζιλμπέρτο Σίλβα), Καντέ, Σισέ (90΄+ Χριστοδουλόπουλος), Σαλπιγγίδης (87΄ Λέτο), Μαρίνος, Σιμάο, Βίντρα, Κατσουράνης, Σπυρόπουλος
