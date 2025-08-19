Κρέμασε τα παπούτσια του στα 35 του ο Σωτήρης Νίνης - Δείτε το συγκινητικό βίντεο που δημοσίευσε
Κρέμασε τα παπούτσια του στα 35 του ο Σωτήρης Νίνης - Δείτε το συγκινητικό βίντεο που δημοσίευσε
«Στα κάτω σου παλεύεις με τον εαυτό σου, είμαι ευλογημένος», δήλωσε
Ο Σωτήρης Νίνης στα 35 του χρόνια αποφάσισε να βάλει τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα, κάτι το οποίο ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω ενός βίντεο που ανήρτησε στο Instagram.
O άλλοτε παίκτης της Κηφισιάς έκανε μία εξομολόγηση on camera, αναφερόμενος στα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο και στα όνειρα που είχε ως παιδί. Ανέλυσε το πώς ένιωσε όταν φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα του Παναθηναϊκού, μίλησε για τις διακυμάνσεις που είχε η καριέρα του και τα όσα τον βοήθησαν να βρει τον εαυτό του στις δύσκολες περιόδους της ζωής του.
Δείτε βίντεο:
«Συναισθήματα. Εμπειρίες. Εικόνες. Μοναδικές στιγμές. Ένα υπέροχο ταξίδι που έφτασε στο τέλος του. Νιώθω ευλογημένος που το έζησα, τυχερός για την αγάπη που εισέπραξα και ευγνώμων για όσα μου χάρισε το ποδόσφαιρο», δηλώνει ο ίδιος εμφανώς συγκινημένος.
Μάλιστα, έκανε ξεχωριστή αφιέρωση στον προπονητή του στον Παναθηναϊκό, Βίκτορ Μουνιόθ, λέγοντας «Δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι που με βοήθησαν, αλλά έναν άνθρωπο θέλω να ευχαριστήσω ξεχωριστά: τον προπονητή που με έκανε ποδοσφαιριστή στα 16 μου χρόνια, κάτι που κανείς άλλος δεν είχε τολμήσει να κάνει στην Ελλάδα. Αυτός ήταν ο Βίκτορ Μουνιόθ. Σε αυτόν, νομίζω, τα χρωστάω όλα».
Μετά από ένα σύντομο πέρασμα από Βέλγιο για λογαριασμό της Σπόρτινγκ Σαρλερουά και της Μαλίν πήγε στο Ισραήλ. Εκεί έμεινε δύο χρόνια (2017-2019) για τη Μακάμπι Πετάχ Τίγκβα και τη Χαποέλ Ασκελόν. Το 2020 γύρισε ξανά στην Ελλάδα και αγωνίστηκε στον Βόλο. Ακολούθησε ο ΠΑΣ Γιάννινα το 2023 και ύστερα από μία σεζόν πήρε μεταγραφή για την Κηφισιά, η οποία αποτέλεσε και τον τελευταίο σταθμό της καριέρας του.
Κορυφαία στιγμή της ποδοσφαιρικής του πορείας ήταν το νταμπλ με τον Παναθηναϊκό το 2010 και το διπλό στο Ολίμπικο ενάντια στη Ρόμα στους «32» του Europa League, όπου πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ.
O άλλοτε παίκτης της Κηφισιάς έκανε μία εξομολόγηση on camera, αναφερόμενος στα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο και στα όνειρα που είχε ως παιδί. Ανέλυσε το πώς ένιωσε όταν φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα του Παναθηναϊκού, μίλησε για τις διακυμάνσεις που είχε η καριέρα του και τα όσα τον βοήθησαν να βρει τον εαυτό του στις δύσκολες περιόδους της ζωής του.
Δείτε βίντεο:
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
«Συναισθήματα. Εμπειρίες. Εικόνες. Μοναδικές στιγμές. Ένα υπέροχο ταξίδι που έφτασε στο τέλος του. Νιώθω ευλογημένος που το έζησα, τυχερός για την αγάπη που εισέπραξα και ευγνώμων για όσα μου χάρισε το ποδόσφαιρο», δηλώνει ο ίδιος εμφανώς συγκινημένος.
Μάλιστα, έκανε ξεχωριστή αφιέρωση στον προπονητή του στον Παναθηναϊκό, Βίκτορ Μουνιόθ, λέγοντας «Δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι που με βοήθησαν, αλλά έναν άνθρωπο θέλω να ευχαριστήσω ξεχωριστά: τον προπονητή που με έκανε ποδοσφαιριστή στα 16 μου χρόνια, κάτι που κανείς άλλος δεν είχε τολμήσει να κάνει στην Ελλάδα. Αυτός ήταν ο Βίκτορ Μουνιόθ. Σε αυτόν, νομίζω, τα χρωστάω όλα».
Η καριέρα τουΟ ίδιος ξεκίνησε από τις ακαδημίες των «πρασίνων» και στη συνέχεια εδραιώθηκε στην πρώτη ομάδα μέχρι το 2012. Μετά άφησε την Αθήνα για να παίξει στην Ιταλία και την Πάρμα. Το 2013 αγωνίστηκε ως δανεικός στον ΠΑΟΚ για μία χρονιά. Λίγο αργότερα έλυσε το συμβόλαιό του με την ιταλική ομάδα και έμεινε ελεύθερος. Τον Νοέμβριο του 2015 επέστρεψε στον Παναθηναϊκό, όπου έκατσε για έναν χρόνο.
Μετά από ένα σύντομο πέρασμα από Βέλγιο για λογαριασμό της Σπόρτινγκ Σαρλερουά και της Μαλίν πήγε στο Ισραήλ. Εκεί έμεινε δύο χρόνια (2017-2019) για τη Μακάμπι Πετάχ Τίγκβα και τη Χαποέλ Ασκελόν. Το 2020 γύρισε ξανά στην Ελλάδα και αγωνίστηκε στον Βόλο. Ακολούθησε ο ΠΑΣ Γιάννινα το 2023 και ύστερα από μία σεζόν πήρε μεταγραφή για την Κηφισιά, η οποία αποτέλεσε και τον τελευταίο σταθμό της καριέρας του.
Κορυφαία στιγμή της ποδοσφαιρικής του πορείας ήταν το νταμπλ με τον Παναθηναϊκό το 2010 και το διπλό στο Ολίμπικο ενάντια στη Ρόμα στους «32» του Europa League, όπου πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ.
Με την Εθνική Ελλάδος αγωνίστηκε 33 φορές σε 7 χρόνια (2008-2015) σκοράροντας 3 φορές. Η μία από αυτές ήταν κόντρα στο Ισραήλ, όταν διαμόρφωσε και το τελικό σκορ της αναμέτρησης (0-1) με ένα όμορφο γκολ.
Πηγή: gazzeta.gr
Πηγή: gazzeta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Πλειστηριασμοί: Παλιά και νέα ονόματα στη λίστα με τους επώνυμους που χάνουν περιουσίες
Τουρίστρια στη Βενετία έπιασε 14χρονη κλέφτρα πορτοφολιών - Την κρατούσε από τα μαλλιά μέχρι να τη συλλάβει η αστυνομία, δείτε βίντεο
Λευκός Οίκος: Οι φωτογραφίες του Τραμπ και των Ευρωπαίων ηγετών από το Οβάλ Γραφείο - «Σαν δάσκαλος με τους μαθητές του» σχολιάζουν
Πλειστηριασμοί: Παλιά και νέα ονόματα στη λίστα με τους επώνυμους που χάνουν περιουσίες
Τουρίστρια στη Βενετία έπιασε 14χρονη κλέφτρα πορτοφολιών - Την κρατούσε από τα μαλλιά μέχρι να τη συλλάβει η αστυνομία, δείτε βίντεο
Λευκός Οίκος: Οι φωτογραφίες του Τραμπ και των Ευρωπαίων ηγετών από το Οβάλ Γραφείο - «Σαν δάσκαλος με τους μαθητές του» σχολιάζουν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα