Αζεντίν Ουναΐ: Παναθηναϊκός και Μαρσέιγ τα βρήκαν για τον Μαροκινό, γράφουν στη Γαλλία

Σύμφωνα με το δημοσίευμα η μεταγραφή θα φτάσει τα 8 εκατ. ευρώ και άλλα 2 θα δοθούν με την μορφή μπόνους