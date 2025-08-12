Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Αζεντίν Ουναΐ: Παναθηναϊκός και Μαρσέιγ τα βρήκαν για τον Μαροκινό, γράφουν στη Γαλλία
Σύμφωνα με το δημοσίευμα η μεταγραφή θα φτάσει τα 8 εκατ. ευρώ και άλλα 2 θα δοθούν με την μορφή μπόνους
Κλείνει στον Παναθηναϊκό ο Αζεντίν Ουναΐ, σύμφωνα με ΜΜΕ στη Γαλλία.
Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής είχε δοθεί δανεικός την περασμένη σεζόν από τη Μαρσέιγ στον Παναθηναϊκό με τους Γάλλους να αξιώνουν ένα ποσό μεγαλύτερο των 12 εκατ. ευρώ για να τον πουλήσουν.
Ο παίκτης δεν ήθελε να πάει στη Ρωσία και σε άλλες ομάδες που του προτάθηκαν και στόχος του είναι να συνεχίσει να παίζει στην Ελλάδα και στον Παναθηναϊκό.
Η επιθυμία του, σύμφωνα με γαλλικό μέσο, είναι πολύ κοντά στο να γίνει πραγματικότητα.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με το «Jama-Info», υπάρχει οριστική συμφωνία του Παναθηναϊκού με τη Μαρσέιγ με το κόστος της απόκτησης του Μαροκινού μέσου να φτάνει τα οκτώ εκατομμύρια ευρώ, συν άλλα δύο με τη μορφή μπόνους!
Αναμένουμε εξελίξεις άμεσα στο θέμα.
🚨Accord OM - Panathinaïkós pour Ounahi !— Jama-Info (@JamaInfoFR) August 12, 2025
D’après nos dernières informations, accord aujourd’hui entre le #Panathinaïkós et #OM pour le milieu de terrain Azzedine #Ounahi 🇲🇦(25ans) .
Transfert d’environ 8M + 2M bonus . Le joueur à donner son accord. #MercatOM pic.twitter.com/FYIUsRjEk0
