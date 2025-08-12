Αζεντίν Ουναΐ: Παναθηναϊκός και Μαρσέιγ τα βρήκαν για τον Μαροκινό, γράφουν στη Γαλλία
SPORTS
Αζεντίν Ουναΐ Μαρσέιγ Παναθηναϊκός

Αζεντίν Ουναΐ: Παναθηναϊκός και Μαρσέιγ τα βρήκαν για τον Μαροκινό, γράφουν στη Γαλλία

Σύμφωνα με το δημοσίευμα η μεταγραφή θα φτάσει τα 8 εκατ. ευρώ και άλλα 2 θα δοθούν με την μορφή μπόνους

Αζεντίν Ουναΐ: Παναθηναϊκός και Μαρσέιγ τα βρήκαν για τον Μαροκινό, γράφουν στη Γαλλία
3 ΣΧΟΛΙΑ
Κλείνει στον Παναθηναϊκό ο Αζεντίν Ουναΐ, σύμφωνα με ΜΜΕ στη Γαλλία. 

Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής είχε δοθεί δανεικός την περασμένη σεζόν από τη Μαρσέιγ στον Παναθηναϊκό με τους Γάλλους να αξιώνουν ένα ποσό μεγαλύτερο των 12 εκατ. ευρώ για να τον πουλήσουν. 

Ο παίκτης δεν ήθελε να πάει στη Ρωσία και σε άλλες ομάδες που του προτάθηκαν και στόχος του είναι να συνεχίσει να παίζει στην Ελλάδα και στον Παναθηναϊκό. 

Η επιθυμία του, σύμφωνα με γαλλικό μέσο, είναι πολύ κοντά στο να γίνει πραγματικότητα. 

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το  «Jama-Info», υπάρχει οριστική συμφωνία του Παναθηναϊκού με τη Μαρσέιγ με το  κόστος της απόκτησης του Μαροκινού μέσου να φτάνει τα οκτώ εκατομμύρια ευρώ, συν άλλα δύο με τη μορφή μπόνους!

Αναμένουμε εξελίξεις άμεσα στο θέμα. 






Ειδήσεις σήμερα:

No panties in Zante: Oι διακοπές της ακολασίας των -κυρίως Άγγλων- τουριστών - Δείτε βίντεο

Άγριο ξύλο σε πανηγύρι στα Σιταράλωνα Αγρινίου με τη Γωγώ Τσαμπά - Δείτε βίντεο

Έκθεση της ΕΛΑΣ: Από Ρομά το 53% των κλοπών και των διαρρήξεων
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η γενιά του "τώρα": Πώς η άμεση ικανοποίηση αλλάζει τον τρόπο που ζούμε

Η γενιά του "τώρα": Πώς η άμεση ικανοποίηση αλλάζει τον τρόπο που ζούμε

Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης