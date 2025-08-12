Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Του έβαψε τα νύχια και τον ανακοίνωσε - Ποιος είναι ο ποδοσφαιριστής Μπόρχα Ιγκλέσιας που υπέγραψε έως το 2028 στη Θέλτα
Η ισπανική ομάδα δεν επέλεξε τυχαία αυτόν τον τρόπο για να παρουσιάσει τον Ιγκλέσιας, καθώς στο παρελθόν ο Ισπανός έχει στηρίξει ουκ ολίγες φορές τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και τον σεβασμό σε κάθε μορφή έκφρασης
Η Θέλτα επέλεξε για την επίθεσή της τον Μπόρχα Ιγκλέσιας, μένοντας απόλυτα ευχαριστημένη από τον 6μηνο δανεισμό του τη σεζόν 2024-25 από την Μπέτις.
Η ομάδα από τη Γαλικία πλήρωσε στους Ανδαλουσιανούς, 2 εκατ. ευρώ για να κάνει δικό της τον Ιγκλέσιας και το βίντεο παρουσίασής του σίγουρα θα ξεσηκώσει αντιδράσεις, μα είναι σίγουρο ότι δεν έγινε τυχαία.
Ο 32χρονος σέντερ φορ παρουσιάστηκε σε ένα μαγαζί περιποίησης νυχιών, όπου ένας άντρας βάφει τα νύχια του χεριού του με τα χρώματα της ομάδας και σε κάθε νύχι υπάρχει ένα από τα νούμερα, 2, 0, 2, 8, που μαζί συνθέτουν τη χρονική διάρκεια του συμβολαίου του Ιγκλέσιας στη Θέλτα.
Αυτό γιατί, ο Ισπανός έχει εκφραστεί πολλές φορές υπέρ της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, μάλιστα είχε δεχθεί ομοφοβικές επιθέσεις από οπαδούς όταν εμφανίστηκε με γυναικεία τσάντα, στο γάμο ενός μέλους του τεχνικού τιμ της Μπέτις.
Από τη στιγμή εκείνη, όποτε δεν είχε κάνει καλή εμφάνιση, υπήρχαν σωρεία από αρνητικά σχόλια στα social media του και μάλιστα είχε αναγκαστεί να απαντήσει.
«Κάθε μέρα εκπλησσόμαστε με τις ομοφοβικές και ρατσιστικές επιθέσεις στο ποδόσφαιρο, όμως εξακολουθούμε να ζούμε σε μια κοινωνία στην οποία ο αλληλοσεβασμός είναι ακόμα πάρα πολύ μακριά».
Ο Ισπανός πριν δύο χρόνια είχε, επίσης, βάψει τα νύχια του με μαύρο χρώμα για να καταδικάσει ομοφοβικές επιθέσεις που γίνονταν στην Ισπανία. Μάλιστα είχε αναγκαστεί να βγάλει και βίντεο, όπου έλεγε, «γεια σας είμαι ο Μπόρχα Ιγκλέσιας και είμαι ετεροφυλόφιλος, Κάθε φορά που συμβαίνουν τέτοιου είδους καταστάσεις σχετικά με τις φοβίες που εξακολουθούν να υπάρχουν, μου δίνουν τη δύναμη να συνεχίσω να αγωνίζομαι, ώστε ο καθένας να κάνει και να απολαμβάνει τον εαυτό του και τους άλλους όπως ο ίδιος νιώθει πραγματικά. Δεν μου επιτίθενται επειδή είμαι ετεροφυλόφιλος.
Το 2022 ο αριθμός των επιθέσεων αυξήθηκε κατά 70%. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα τα μηνύματα αγάπης που μου στέλνετε πάντα. Και όσοι από εσάς έχετε ακόμα στην προϊστορία, σας στέλνω πολλή στήριξη. Πρέπει να είναι πολύ δύσκολο να μην εξελίσσεστε και να συνεχίσετε να επηρεάζετε τον εαυτό σας αντί να απολαμβάνετε το πόσο πολύτιμη είναι η ζωή», κατέληξε ο Μπόρχα.
⚽Borja Iglesias y Aitor Ruibal denuncian ataques homófobos por llevar bolso a una boda: "A los que estáis en la prehistoria os mando mucho ánimo" https://t.co/63515tJl9b— Cadena SER (@La_SER) June 12, 2023
En 2022 la cifra de agresiones contra la orientación sexual se ha incrementado un 70%.— Borja Iglesias (@BorjaIglesias9) June 26, 2023
A mí no me agreden por ser heterosexual.
Por eso, más que nunca, #muchoorgullo 🏳️🌈 pic.twitter.com/qdGmb7McUL
