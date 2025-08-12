Του έβαψε τα νύχια και τον ανακοίνωσε - Ποιος είναι ο ποδοσφαιριστής Μπόρχα Ιγκλέσιας που υπέγραψε έως το 2028 στη Θέλτα

Η ισπανική ομάδα δεν επέλεξε τυχαία αυτόν τον τρόπο για να παρουσιάσει τον Ιγκλέσιας, καθώς στο παρελθόν ο Ισπανός έχει στηρίξει ουκ ολίγες φορές τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και τον σεβασμό σε κάθε μορφή έκφρασης