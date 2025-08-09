Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Πέσιτς: «Λυπάμαι που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν είναι εδω, προγραμματίσαμε αυτό το τουρνουά εν μέρει εξαιτίας του»
Πέσιτς: «Λυπάμαι που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν είναι εδω, προγραμματίσαμε αυτό το τουρνουά εν μέρει εξαιτίας του»
Ο προπονητής της Εθνικής Σερβίας εστίασε στην απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο από το φιλικό προετοιμασίας με την Ελλάδα ενόψει του EuroBasket 2025.
Ο πολύπειρος Σβέτισλαβ Πέσιτς δεν έκρυψε την απογοήτευση του για την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τα ματς προετοιμασίας της Εθνικής μπάσκετ στην Κύπρο.
«Εστιάζουμε στην δική μας εξέλιξη. Θέλουμε να βελτιώσουμε τη φυσική μας κατάσταση, να δουλέψουμε σε τακτικά θέματα, να εξελιχθούμε ατομικά και να δούμε πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Αυτά τα παιχνίδια είναι καλά για τους παίκτες, ώστε να βρουν τον ρυθμό τους και να συνεισφέρουν.
Η καθημερινή προπόνηση είναι ένα πράγμα, αλλά τα παιχνίδια είναι άλλο. Ορισμένοι αγώνες έχουν περισσότερο να κάνουν με την προετοιμασία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Για εμάς, το προπονητικό επιτελείο, είναι σημαντικό να παρατηρούμε και να εντοπίζουμε τι πρέπει να βελτιώσουμε, τόσο ατομικά όσο και ομαδικά, και να βλέπουμε αν οι παίκτες μπορούν να ανταποκριθούν σε όλες τις απαιτήσεις».
Για τις απουσίες και τους τραυματισμούς: «Έχουμε 15 παίκτες εδώ, δύο είναι τραυματίες και έμειναν στο Βελιγράδι. Τίποτα σοβαρό, αλλά είναι απίθανο να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τον Βάσα. Θέλουμε να δώσουμε σε κάθε παίκτη την ευκαιρία να δείξει τι μπορεί να κάνει. Αυτός είναι ο σκοπός της παρουσίας μας εδώ».
Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Λυπάμαι που δεν είναι εδώ ο Αντετοκούνμπο. Προγραμματίσαμε αυτό το τουρνουά εν μέρει εξαιτίας του. Έχουμε καλές σχέσεις με τους Έλληνες — πάντα ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις μας και εμείς τους ανταποδίδουμε τη χάρη. Αυτή τη φορά συνέβη σε αυτούς. Ίσως έχουν κάποιο πρόβλημα. Φαντάζομαι ότι είναι εξίσου απογοητευμένοι που ο Μίτσιτς δεν παίζει».
Για τον ελάχιστο χρόνο προετοιμασίας: «Θα προτιμούσα οι παίκτες μου να συμμετέχουν σε πρόγραμμα προπόνησης όλο το χρόνο, αλλά δυστυχώς δεν είναι έτσι. Οι τραυματισμοί είναι μέρος του παιχνιδιού, οπότε προσαρμοζόμαστε. Οι παίκτες προέρχονται από διαφορετικούς συλλόγους με διαφορετικά συστήματα και έπειτα έχεις 28 ημέρες για να τα συνδυάσεις όλα. Ο κόσμος περιμένει την τελειότητα, αλλά για να την πετύχεις χρειάζεται χρόνος. Είναι ήδη σε καλή φόρμα (σ.σ αναφέρεται στην Λιθουανία), νίκησαν πρόσφατα την Τουρκία, αλλά και αυτοί συγκέντρωσαν το πλήρες ρόστερ τους μόλις πριν από λίγες ημέρες. Όλες οι ομάδες αντιμετωπίζουν την ίδια πρόκληση».
Ειδήσεις σήμερα:
«Αδελφούλα μου, πώς να αντέξω χωρίς εσένα...» - Το σπαρακτικό αντίο του Κώστα Σαμαρά στη Λένα
Τραγωδία στις ΗΠΑ: 10χρονη πέθανε μετά από φρικτά βασανιστήρια από τον πατέρα και τη μητριά της - Είχε πηδήξει από το παράθυρο για να γλιτώσει
Από ήρωας, στη φυλακή: Ποιος είναι ο Βαγγέλης Μπαταρλής, ο πρώην αστυνομικός και TikToker που συνελήφθη για ναρκωτικά
«Εστιάζουμε στην δική μας εξέλιξη. Θέλουμε να βελτιώσουμε τη φυσική μας κατάσταση, να δουλέψουμε σε τακτικά θέματα, να εξελιχθούμε ατομικά και να δούμε πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Αυτά τα παιχνίδια είναι καλά για τους παίκτες, ώστε να βρουν τον ρυθμό τους και να συνεισφέρουν.
Η καθημερινή προπόνηση είναι ένα πράγμα, αλλά τα παιχνίδια είναι άλλο. Ορισμένοι αγώνες έχουν περισσότερο να κάνουν με την προετοιμασία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Για εμάς, το προπονητικό επιτελείο, είναι σημαντικό να παρατηρούμε και να εντοπίζουμε τι πρέπει να βελτιώσουμε, τόσο ατομικά όσο και ομαδικά, και να βλέπουμε αν οι παίκτες μπορούν να ανταποκριθούν σε όλες τις απαιτήσεις».
Για τις απουσίες και τους τραυματισμούς: «Έχουμε 15 παίκτες εδώ, δύο είναι τραυματίες και έμειναν στο Βελιγράδι. Τίποτα σοβαρό, αλλά είναι απίθανο να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τον Βάσα. Θέλουμε να δώσουμε σε κάθε παίκτη την ευκαιρία να δείξει τι μπορεί να κάνει. Αυτός είναι ο σκοπός της παρουσίας μας εδώ».
Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Λυπάμαι που δεν είναι εδώ ο Αντετοκούνμπο. Προγραμματίσαμε αυτό το τουρνουά εν μέρει εξαιτίας του. Έχουμε καλές σχέσεις με τους Έλληνες — πάντα ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις μας και εμείς τους ανταποδίδουμε τη χάρη. Αυτή τη φορά συνέβη σε αυτούς. Ίσως έχουν κάποιο πρόβλημα. Φαντάζομαι ότι είναι εξίσου απογοητευμένοι που ο Μίτσιτς δεν παίζει».
Για τον ελάχιστο χρόνο προετοιμασίας: «Θα προτιμούσα οι παίκτες μου να συμμετέχουν σε πρόγραμμα προπόνησης όλο το χρόνο, αλλά δυστυχώς δεν είναι έτσι. Οι τραυματισμοί είναι μέρος του παιχνιδιού, οπότε προσαρμοζόμαστε. Οι παίκτες προέρχονται από διαφορετικούς συλλόγους με διαφορετικά συστήματα και έπειτα έχεις 28 ημέρες για να τα συνδυάσεις όλα. Ο κόσμος περιμένει την τελειότητα, αλλά για να την πετύχεις χρειάζεται χρόνος. Είναι ήδη σε καλή φόρμα (σ.σ αναφέρεται στην Λιθουανία), νίκησαν πρόσφατα την Τουρκία, αλλά και αυτοί συγκέντρωσαν το πλήρες ρόστερ τους μόλις πριν από λίγες ημέρες. Όλες οι ομάδες αντιμετωπίζουν την ίδια πρόκληση».
Ειδήσεις σήμερα:
«Αδελφούλα μου, πώς να αντέξω χωρίς εσένα...» - Το σπαρακτικό αντίο του Κώστα Σαμαρά στη Λένα
Τραγωδία στις ΗΠΑ: 10χρονη πέθανε μετά από φρικτά βασανιστήρια από τον πατέρα και τη μητριά της - Είχε πηδήξει από το παράθυρο για να γλιτώσει
Από ήρωας, στη φυλακή: Ποιος είναι ο Βαγγέλης Μπαταρλής, ο πρώην αστυνομικός και TikToker που συνελήφθη για ναρκωτικά
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα