Ντιόγκο Ζότα Ρόμα Κλαούντιο Ρανιέρι Πάουλο Ντιμπάλα Λίβερπουλ

Λίβερπουλ: Η Ρόμα τίμησε τη μνήμη του Ζότα πριν το φιλικό με την Έβερτον - Βίντεο

Η Ρόμα βρίσκεται στο Λίβερπουλ για να αντιμετωπίσει σήμερα την Έβερτον σε μια φιλική αναμέτρηση, η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία για τον όμιλο Φρίντκιν, ιδιοκτήτη και των δύο συλλόγων. Ωστόσο, πριν από τον αγώνα, ο σύλλογος της ιταλικής πρωτεύουσας πραγματοποίησε μια συγκινητική κίνηση για να αποτίσει φόρο τιμής στον εκλιπόντα ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ, Ντιόγκο Ζότα.

Μια αντιπροσωπεία της Ρόμα, αποτελούμενη από τους Πάουλο Ντιμπάλα, Κλαούντιο Ρανιέρι και Ρίκι Μασάρα, βρέθηκε στο Άνφιλντ και άφησαν λουλούδια στη μνήμη του Πορτογάλου επιθετικού, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 3 Ιουλίου σε τροχαίο δυστύχημα.

Η κίνηση αυτή, που δείχνει το σεβασμό και την αλληλεγγύη του συλλόγου της Ρώμης, αναρτήθηκε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ομάδας με ένα βίντεο και την επιγραφή "Ένας φόρος τιμής για τον Ντιόγκο", τιμώντας τη μνήμη του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή.


