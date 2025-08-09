Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Λίβερπουλ: Η Ρόμα τίμησε τη μνήμη του Ζότα πριν το φιλικό με την Έβερτον - Βίντεο
Λίβερπουλ: Η Ρόμα τίμησε τη μνήμη του Ζότα πριν το φιλικό με την Έβερτον - Βίντεο
Ντιμπάλα, Ρανιέρι και Μασάρα τίμησαν τον Ζότα στο Λίβερπουλ
Η Ρόμα βρίσκεται στο Λίβερπουλ για να αντιμετωπίσει σήμερα την Έβερτον σε μια φιλική αναμέτρηση, η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία για τον όμιλο Φρίντκιν, ιδιοκτήτη και των δύο συλλόγων. Ωστόσο, πριν από τον αγώνα, ο σύλλογος της ιταλικής πρωτεύουσας πραγματοποίησε μια συγκινητική κίνηση για να αποτίσει φόρο τιμής στον εκλιπόντα ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ, Ντιόγκο Ζότα.
Μια αντιπροσωπεία της Ρόμα, αποτελούμενη από τους Πάουλο Ντιμπάλα, Κλαούντιο Ρανιέρι και Ρίκι Μασάρα, βρέθηκε στο Άνφιλντ και άφησαν λουλούδια στη μνήμη του Πορτογάλου επιθετικού, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 3 Ιουλίου σε τροχαίο δυστύχημα.
Η κίνηση αυτή, που δείχνει το σεβασμό και την αλληλεγγύη του συλλόγου της Ρώμης, αναρτήθηκε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ομάδας με ένα βίντεο και την επιγραφή "Ένας φόρος τιμής για τον Ντιόγκο", τιμώντας τη μνήμη του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή.
Ειδήσεις σήμερα:
«Αδελφούλα μου, πώς να αντέξω χωρίς εσένα...» - Το σπαρακτικό αντίο του Κώστα Σαμαρά στη Λένα
Τραγωδία στις ΗΠΑ: 10χρονη πέθανε μετά από φρικτά βασανιστήρια από τον πατέρα και τη μητριά της - Είχε πηδήξει από το παράθυρο για να γλιτώσει
Άναψαν τα αίματα στον Πειραιά - Επιβάτες εμπόδισαν τον απόπλου πλοίου για Κυκλάδες όταν τους απαγορεύτηκε η επιβίβαση
Μια αντιπροσωπεία της Ρόμα, αποτελούμενη από τους Πάουλο Ντιμπάλα, Κλαούντιο Ρανιέρι και Ρίκι Μασάρα, βρέθηκε στο Άνφιλντ και άφησαν λουλούδια στη μνήμη του Πορτογάλου επιθετικού, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 3 Ιουλίου σε τροχαίο δυστύχημα.
Η κίνηση αυτή, που δείχνει το σεβασμό και την αλληλεγγύη του συλλόγου της Ρώμης, αναρτήθηκε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ομάδας με ένα βίντεο και την επιγραφή "Ένας φόρος τιμής για τον Ντιόγκο", τιμώντας τη μνήμη του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή.
A tribute to Diogo ❤️#ASRoma pic.twitter.com/QRxLQ5YHnf— AS Roma English (@ASRomaEN) August 9, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
«Αδελφούλα μου, πώς να αντέξω χωρίς εσένα...» - Το σπαρακτικό αντίο του Κώστα Σαμαρά στη Λένα
Τραγωδία στις ΗΠΑ: 10χρονη πέθανε μετά από φρικτά βασανιστήρια από τον πατέρα και τη μητριά της - Είχε πηδήξει από το παράθυρο για να γλιτώσει
Άναψαν τα αίματα στον Πειραιά - Επιβάτες εμπόδισαν τον απόπλου πλοίου για Κυκλάδες όταν τους απαγορεύτηκε η επιβίβαση
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα