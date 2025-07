Έγραψε ιστορία η Γέλενα Τοντόροβιτς, ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Φορταλέσα στα 31 της χρόνια

HISTÓRICO! Jelena Todorovic é a nova Treinadora Principal do Fortaleza Basquete Cearense! 🦅🦁



Com 31 anos de idade, a sérvia-australiana se tornará a primeira mulher a assumir o cargo de treinadora principal de uma equipe masculina de basquete no Brasil e se torna também a… pic.twitter.com/D4gLmbH1lL