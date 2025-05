Άμπου Ντάμπι: «Η σκέψη μου ήταν να το κάνω στον μεγάλο τελικό αλλά και ο μικρός μας έκανε» λέει ο Έλληνας που έκανε πρόταση γάμου στο Final 4

Κλείσιμο

Καταγωγή από την Πάτρα έχει ο Γιάννης και η Παναγιώτα, το ζευγάρι που έγινε viral μετά την πρόταση γάμου που έκανε ο πρώτος στο τέλος της πρώτης περιόδου του μικρού τελικού του Final 4 στο Άμπου Ντάμπι «Η σκέψη μου ήταν να το κάνω στον μεγάλο τελικό και ο μικρός τελικός μου κάνει όμως» είπε στον ΑΝΤ1 ο Γιάννης.Από την πλευρά της ηείπε ότι ήταν «σοκ» για την ίδια η πρόταση γάμου. «Νόμιζα ότι θα κατέβουμε για κάποιο κουίζ και αγχώθηκα γιατί δεν ξέρω πολλά για τον Ολυμπιακό. Είδα την ερώτηση στο μάτριξ (σ.σ. Παναγιώτα will you marry me) και τον κοίταζα σαστισμένη και του έλεγα "τι είναι αυτό;", νόμιζα ότι μου κάνει πλάκα. Οριακά δεν έπεσα, είχα αγχωθεί πολύ και έτρεμα».Η ίδια εξομολογήθηκε ότι «δεν πίστευα ποτέ ότι θα χωρίσουμε αλλά δεν περίμενα τώρα την πρόταση γάμου» προσθέτοντας ότι η απάντηση ήταν «με τα 1.000 ναι από την πρώτη στιγμή».Για τον, το ζευγάρι είπε ότι «θα γίνει μέσα στο 2026» αποκαλύπτοντας ότι πέραν του γαμπρού «το ήξερε μόνο ο αδελφός του και η αδελφή μου (σ.σ. της νύφης).Ο υποψήφιος γαμπρός είχε στήσει το σκηνικό πολύ όμορφα και στο φινάλε της πρώτης περιόδου κλήθηκε να συμμετάσχει σ' ένα κουίζ με την ερώτηση του δημοσιογράφου της NOVA να είναι «ποιοι παίκτες έχουν πάρει την Euroleague με τρεις διαφορετικές ομάδες».Η απάντηση του ήταν σωστή καθώς είπε «... οι Γιασικεβίτσιους, Σλούκας», ωστόσο δεν περίμενε τη δεύτερη ερώτηση, αλλά γύρισε προς την αγαπημένη του Παναγιώτα, γονάτισε και της έκανε πρόταση γάμου παίρνοντας θετική απάντηση.