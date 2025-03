Eurobasket γυναικών 2025: Με Τουρκία, Γαλλία και Ελβετία κληρώθηκε η Ελλάδα

Στον Α΄ όμιλο με αντιπάλους την Ελβετία, την Τουρκία και την Γαλλία, θα αγωνιστεί η Ελλάδα όπως προέκυψε από την κλήρωση του Ευρωμπάσκετ Γυναικών 2025 που πραγματοποιήθηκε το βράδυ (8/3) στον “Φάρο” στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα “Σταύρος Νιάρχος”.



Η διοργάνωση θα διεξαχθεί το διάστημα 18-29 Ιουνίου, ενώ οι αγώνες του ομίλου της Εθνικής Γυναικών καθώς και η τελική φάση θα διεξαχθούν στο Στάδιο “Ειρήνης και Φιλίας”.



Στον Β’ όμιλο συμμετέχουν οι: Ιταλία, Λιθουανία, Σλοβενία, Σερβία και οι αγώνες θα διεξαχθούν στην Μπολόνια.



Στον Γ’ όμιλο συμμετέχουν οι: Τσεχία, Πορτογαλία, Μαυροβούνιο, Βέλγιο, και οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Μπρνο.



Στον Δ’ όμιλο, συμμετέχουν οι: Γερμανία, Σουηδία, Μεγάλη Βρετανία, Ισπανία και οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Αμβούργο.



Η φάση των ομίλων θα πραγματοποιηθεί από τις 18-22 Ιουνίου και η τελική φάση από τις 23-29/6.









