Ιτούδης: «Οι περισσότεροι λένε ‘ας μην χάσουμε από τον Γιάννη’»

Η Εθνική διεκδικεί απέναντι στη Γερμανία την είσοδό της στη ζώνη των μεταλλίων και οανέφερε σχετικά με τον προσεχή αντίπαλο της Ελλάδας στο EuroBasket 2022:«Η Γερμανία είναι ένας πάρα πολύ ικανός αντίπαλος. Έχει τα πάντα στο παιχνίδι της. Παίζει στην έδρα της, έχει δημιουργούς, έχει εκτελεστές, έχει μέγεθος, παίζει με πολύ καλό ρυθμό, έχει αρκετές απομονώσεις και ικανότητες στο ένας εναντίον ενός και μπορεί να προσαρμόσει τις άμυνές της. Αναμφίβολα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, δεν υπάρχει μόνο ο Σρέντερ ή ο Βάγκνερ. Ο Λο κάνει ένα πολύ καλό Ευρωμπάσκετ και γενικά είναι ένα σύνολο η Γερμανία με πολλούς αυτοματισμούς και πολύ καλή χημεία».θα έχει υποστήριξη, δεν ξέρω αν αυτό θα σημαίνει και πίεση. Εμείς είχαμε μεγάλη συμπαράσταση από τους Έλληνες χθες, θεωρώ πως αύριο θα είναι σε μεγαλύτερο αριθμό. Ο καθένας προσπαθεί να διεκδικήσει κάτι σε έναν τέτοιο τελικό, αυτή είναι η φύση αυτών των αγώνων, είναι do or die».«Η αλήθεια είναι πως έχουν πολύ καλό τρανζίσιον και σκοράρουν στο αιφνιδιασμό. Στον πρωτεύοντα είναι δύσκολο να τους σταματήσεις, όπως και μας, αλλά παίζουν αρκετά και δευτερεύοντα μπαίνοντας σε γρήγορες επιθέσεις άμεσης εκτέλεσης. Έχουν καταστάσεις να γυρίσουν καλά την μπάλα και έχουν παίκτες να τελειώσουν φάσεις και να δημιουργήσουν για τους άλλους. Είτε έχει την μπάλα ο Σρέντερ, είτε ο Λο, είτε ο Ομπστ που μπορεί να κινηθεί off screen, ο Γκιφάι μπορεί να σουτάρει όπως και οι ψηλοί τους. Γενικότερα είναι ομάδα που μπορεί να σου ανοίξει το γήπεδο ανά πάσα στιγμή».«Δεν πιστεύω πως θα παρουσιάσουμε κάτι εντελώς καινούριο απέναντι στο πώς αντιμετωπίσαμε την άμυνα της Τσεχίας, αλλά θέλουμε να βελτιώσουμε κάποια πράγματα που κάναμε χθες. Ούτε ήταν κάτι καινούριο αυτό που παρουσιάσαμε χθες, όσον αφορά στην προσέγγισή μας. Αλλάξαμε πράγματα, αλλά τα κάναμε και στον όμιλο. Όταν ο Γιάννης πήγε πάνω στον γκαρντ χθες, τους βγάλαμε εντελώς εκτός ρυθμού.Έδωσαν μάχες οι παίκτες μας με τους ψηλούς, ο Σλούκας έπαιξε σαν… σέντερ και έδωσε φοβερές μάχες με τον Μπάλβιν. Δεν με έχει συνηθίσει σε αυτό το στυλ ο Σλούκας, αλλά θέλει να κερδίσει η ομάδα και δείχνει έτοιμος να θυσιάσει κάτι για να κερδίσει η ομάδα. Οι περισσότεροι λένε ‘ας μην χάσουμε από τον Γιάννη’. Είναι κάτι που έχουμε ξανασυναντήσει. Αυτή είναι η κατάσταση. Σημασία έχει πώς είναι το παιχνίδι, το σκορ, τα φάουλ, τα σχήματα… Είναι σκάκι όλη αυτή η φάση. Στους παίκτες αξίζουν τα συγχαρητήρια, εμείς προσπαθούμε απλώς να βοηθήσουμε απέξω».