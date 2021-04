Αυγενάκης: «Με το Μητρώο Αθλητικών Σωματείων πράττουμε το αυτονόητο»

Τα αθλητικά ρούχα και παπούτσια ήταν, είναι και θα είναι τα must have της Άνοιξης. Φέτος ο απόλυτος προορισμός για τις γιορτινές μας αγορές διαθέτει τα αγαπημένα μας brands σε μοναδικές προσφορές.





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

«Με το Μητρώο Αθλητικών Σωματείων πράττουμε το αυτονόητο: νοικοκυρεύουμε το αθλητικό τοπίο, βάζουμε τάξη, πάντα με διαφανείς διαδικασίες, σε ένα καθεστώς ημινομιμότητας που υπήρχε στα ερασιτεχνικά σωματεία» τόνισε ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, απαντώντας σε Επίκαιρη Ερώτηση της Βουλευτού, Διονυσίας – Θεοδώρας Αυγερινοπούλου, με θέμα «στήριξη των εγγεγραμμένων αθλητικών σωματείων στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων και μετά την 10η Δεκεμβρίου 2020».Ο κ.αναφέρθηκε στην Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε χτες (ΦΕΚ Β’ 1593, 29/04/2021) περί «Καθορισμού για το έτος 2021 των ειδικότερων στοιχείων και των λεπτομερειών * για την αίτηση εγγραφής αθλητικού σωματείου με ειδική αθλητική αναγνώριση στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» * για την επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων, καθώς και * για τον έλεγχο της αίτησης εγγραφής ή/και επικαιροποίησης» και επισήμανε ότι από σήμερα το απόγευμα θα λειτουργεί η σχετική πλατφόρμα της ΓΓΑ και θα μπορεί να δεχθεί αιτήσεις, θα μπορούν όλα τα σωματεία να ξεκινήσουν τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων τους. Ο Υφυπουργός Αθλητισμού, παράλληλα, υπενθύμισε ότι κατά το 2020: * 4.034 ερασιτεχνικά σωματεία ολοκλήρωσαν με επιτυχία την εγγραφή τους και είναι απολύτως νόμιμα και τακτοποιημένα * 853 ερασιτεχνικά σωματεία είχαν προβλήματα στα δικαιολογητικά των αιτήσεών τους και δεν πρόλαβαν να τις «θεραπεύσουν» ως το τέλος Ιανουαρίου 2021 * 1.054 ερασιτεχνικά σωματεία βρίσκονται, επιπλέον, στην αναμονή από 01/01/2021. Ο κ. Αυγενάκης υπογράμμισε, επιπλέον, ότι στη β’ φάση οικονομικής ενίσχυσης που θα ξεκινήσει εντός των ημερών: * Θα καταβληθούν 3.596.500€ σε 1.403 σωματεία.Τα Σωματεία αυτά, ολοκλήρωσαν την προεγγραφή τους από τις 11 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και δεν έχουν λάβει την οικονομική ενίσχυση, ενώ τη δικαιούνται, όπως τα 3.408 σωματεία (εγγεγραμμένα έως τις 10/12/2020) που εισέπραξαν 9.672.000€. Συνεπώς, το συνολικό ποσό ενίσχυσης των 4.811 ερασιτεχνικών σωματείων είναι 13.268.500€ Μάλιστα, ο Υφυπουργός Αθλητισμού ζήτησε «συγνώμη για αυτή την καθυστέρηση καταβολής των 3.596.500€ σε 1.403 σωματεία, που έχει να κάνει με γραφειοκρατικές διαδικασίες», δεσμεύτηκε ότι θα τακτοποιηθούν άμεσα και επισήμανε πως «στηρίζουμε τα ερασιτεχνικά σωματεία, στηρίζουμε τους αθλητές μας, κάνουμε πράξη την αθλητική μας μεταρρύθμιση, κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας».«Η σημερινή σας ερώτηση, μου προσφέρει τη δυνατότητα να αναφερθώ στην επανάσταση του αυτονόητου. Διότι, αυτό είναι η αθλητική μας μεταρρύθμιση: η μεταρρύθμιση του αυτονόητου. Θεωρώ αυτονόητο να υπάρχει Μητρώο Αθλητικών Σωματείων! Θεωρώ αυτονόητο να γνωρίζουμε πόσα αθλητικά σωματεία υπάρχουν, ποια αγωνίσματα αναπτύσσουν! Θεωρώ αυτονόητο τα σωματεία να λειτουργούν υπό τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος. Δυστυχώς, όμως, στην Ελλάδα του 21ου αιώνα, πολλά από τα αυτονόητα θεωρούνταν εξωπραγματικά! Πέρυσι τον Απρίλιο, ακριβώς ένα χρόνο πριν, αποφασίσαμε να συμπεριλάβουμε και τον αθλητισμό στα μέτρα στήριξης από τις επιπτώσεις της πανδημίας. Ρώτησα, λοιπόν, τις ομοσπονδίες για τον αριθμό των σωματείων τους: ελάχιστες μου απάντησαν, οι περισσότερες Ομοσπονδίες μου έδωσαν λάθος αριθμούς, υπερβολικά μεγάλα νούμερα! Η ουσία είναι ότι κανείς δεν γνώριζε ή έκρυβαν την αλήθεια! Αταξία και αδιαφάνεια! Κάναμε, λοιπόν, το αυτονόητο! Αποφασίσαμε να νοικοκυρέψουμε το αθλητικό τοπίο, να βάλουμε τάξη, πάντα με διαφανείς διαδικασίες, σε ένα καθεστώς ημινομιμότητας που υπήρχε στα αθλητικά σωματεία. Με την αθλητική μας μεταρρύθμιση, κάνουμε το αυτονόητο, λειτουργώντας για πρώτη φορά Μητρώο Αθλητικών Σωματείων.Για το αυτονόητο, έπρεπε να έρθει η Κυβέρνησή μας να το πράξει. Όχι μόνο διότι πλέον αναγνωρίζονται από την Πολιτεία, όχι μόνο διότι θα έχουν δικαίωμα στην απευθείας οικονομική στήριξη από την Πολιτεία, αλλά και διότι όλα τα ενεργά και νόμιμα θα έχουν πλέον δικαίωμα ψήφου. Δίνουμε δηλαδή δύναμη στη φωνή του ερασιτεχνικού αθλητισμού που αποτελεί τη βάση της αθλητικής πυραμίδας. Έτσι συνδέσαμε το Μητρώο με τις αρχαιρεσίες. Μπορούσαν να αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν μόνο τα ενεργά και νόμιμα ερασιτεχνικά σωματεία, που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων της ΓΓΑ. Πρέπει να είναι αυτονόητο να στηρίζουμε έμπρακτα τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, δίδοντας απευθείας επιχορήγηση στα σωματεία, έπειτα από 12 χρόνια, με τη διάθεση ποσού 13 εκατομμυρίων ευρώ για την άμεση ενίσχυσή τους, ποσό που διανέμεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών με απόλυτη διαφάνεια και αντικειμενικά κριτήρια. Παράλληλα, μεριμνήσαμε ώστε αθλητικό σωματείο που δεν φέρει την ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων, δεν θα μπορεί να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. Κοινώς, ο νόμιμος έχει την εύνοια, ο παράνομος θα πρέπει να αποφασίσει τι δρόμο θα πάρει. Της τάξης ή της παράνομης λειτουργίας; Όταν θεσπίσαμε το Μητρώο, ακούσαμε έντονη κριτική. Ακόμη και μέσα σε αυτή την αίθουσα! Όμως, δεν ίδρωσε το αυτί μας! Διότι πιστεύουμε σε αυτό που κάνουμε! Διότι ξέρουμε ότι κάνουμε το σωστό, ότι κάνουμε το αυτονόητο! Και το εφαρμόσαμε! Η καλύτερη απάντηση ήρθε από τα ίδια τα σωματεία! Τα πραγματικά σωματεία, που θέλουν να είναι νόμιμα και να αναπτύσσουν το άθλημα/ή τα αθλήματα που υπηρετούν. Περίπου 5.000 ερασιτεχνικά σωματεία μπήκαν στη διαδικασία του Μητρώου. Και πολλά άλλα δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις χρονικές προθεσμίες. Και φυσικά δημιουργούμε και Μητρώο Αθλητικών Εγκαταστάσεων της χώρας. Χάρη στον «ΠΕΛΟΠΑ», το πρόγραμμα που αναπτύξαμε με την ΚΕΔΕ, για πρώτη φορά, γίνεται καταγραφή των αθλητικών εγκαταστάσεων της χώρας. Λαμβάνουμε εικόνα για την ποσότητα και την κατάσταση των υποδομών κάθε περιοχής και αξιολογούμε καλύτερα τις αθλητικές ανάγκες κάθε τόπου. Ήδη, περισσότερο από το 80% των Δήμων έχει ανοίξει λογαριασμό στον «ΠΕΛΟΠΑ» και η καταχώριση των αθλητικών υποδομών συνεχίζεται. Και δεν σταματάμε εδώ. Ήδη, με τον ν. 4726/2020 θεσμοθετήσαμε το Μητρώο Προπονητών. Από τον περασμένο Οκτώβριο, αμέσως μετά την ψήφιση του ν. 4726/2020, ανοίξαμε έναν κύκλο διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για το ζήτημα και καταλήξαμε στις διατάξεις του νέου σχεδίου νόμου μας.Όπως, έχω ήδη ανακοινώσει, αμέσως μετά το Πάσχα θα συζητήσουμε στην Επιτροπή και μετά εδώ στην Ολομέλεια το σχέδιο νόμου, το οποίο θα ρυθμίσει το τοπίο στη χώρα σε ότι αφορά τον τομέα της προπονητικής και των προπονητών, για τους οποίους, επίσης, θα δημιουργηθεί ψηφιακό Μητρώο στη ΓΓΑ. Επιπλέον, να σας αναφέρω ότι στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του αθλητισμού και της συνεργασίας με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Κοινωνία της Πληροφορίας δημιουργούμε: * Μητρώο Διακριθέντων Αθλητών * Μητρώο Εποπτευόμενων Φορέων, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνεται το Μητρώο Οργανικών Θέσεων του υπηρετούντος προσωπικού * Μητρώο Οικονομικών Δεσμεύσεων των Εποπτευομένων Φορέων (Ομοσπονδίες, Εθνικά Αθλητικά Κέντρα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ) * Μητρώο Κανονισμών Αθλημάτων- Αγωνισμάτων των Διεθνών Αθλητικών Ομοσπονδιών * Μητρώο Διαμεσολαβητών Αθλητικών Συμβάσεων * Μητρώο Λεσχών Φιλάθλων Στόχος μας είναι να αγκαλιάσουμε όλη την αθλητική οικογένεια! Να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλα τα ενεργά ερασιτεχνικά σωματεία να γίνουν νόμιμα! Και να μπορούν να λαμβάνουν χρηματοδότηση. Εντός του 2020: * 4.034 ερασιτεχνικά σωματεία ολοκλήρωσαν με επιτυχία την εγγραφή τους και είναι απολύτως νόμιμα και τακτοποιημένα * 853 ερασιτεχνικά σωματεία είχαν προβλήματα στα δικαιολογητικά των αιτήσεών τους και δεν πρόλαβαν να τις «θεραπεύσουν» ως το τέλος Ιανουαρίου 2021 Επιπλέον: * 1.054 ερασιτεχνικά σωματεία βρίσκονται στην αναμονή. Στη β’ φάση οικονομικής ενίσχυσης που θα ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες: * Θα καταβληθούν 3.596.500€ σε 1.403 σωματεία. Τα Σωματεία αυτά, ολοκλήρωσαν την προεγγραφή τους έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Με άλλα λόγια, δεν έχουν λάβει την οικονομική ενίσχυση, ενώ τη δικαιούνται. Στο σημείο αυτό, θέλω να ζητήσω συγνώμη για αυτή την καθυστέρηση που έχει να κάνει με γραφειοκρατικές διαδικασίες. Και να δεσμευθώ ότι θα τακτοποιηθούν άμεσα. * Και, βεβαίως, έχουν ήδη καταβληθεί 9.672.000€ σε 3.408 σωματεία. * Με απλά λόγια θα έχει δοθεί με απόλυτη διαφάνεια το συνολικό ποσό των 13.268.500 € σε 4.811 ερασιτεχνικά σωματεία! Κυρίες και κύριοι, πλέον υλοποιούμε τις διαδικασίες για τα ερασιτεχνικά σωματεία που δεν ολοκλήρωσαν τις διαδικασίες το 2020. Και θα ήθελα εδώ να διευκρινιστεί ότι τα σωματεία που έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο κατά το έτος 2020, υποχρεούνται να επικαιροποιήσουν τα απαιτούμενα στοιχεία έως τις 31 Αυγούστου 2021.Με μεγάλη χαρά, λοιπόν, σας ανακοινώνω ότι χθες δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η σχετική Υπουργική Απόφαση. Από σήμερα θα λειτουργεί η πλατφόρμα και θα μπορεί να δεχθεί αιτήσεις! Και θα μπορούν όλα τα σωματεία να ξεκινήσουν τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων τους. Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση ρυθμίζει όλα τα θέματα και τις λεπτομέρειες για: α) την αίτηση εγγραφής αθλητικού σωματείου με ειδική αθλητική αναγνώριση στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων», β) την επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων, και γ) τον έλεγχο της αίτησης εγγραφής ή/και επικαιροποίησης. Από σήμερα θα λειτουργεί η πλατφόρμα και καλούμε όλα τα Σωματεία να συμμετάσχουν στη μεγάλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια για την αθλητική οικογένεια.. Βάζουμε τάξη και νοικοκυρεύουμε το αθλητικό οικοδόμημα της χώρας! Στηρίζουμε τα ερασιτεχνικά Σωματεία! Στηρίζουμε τους αθλητές μας! Κάνουμε πράξη την αθλητική μας μεταρρύθμιση! Κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας»! How Much Does It Cost To Travel Europe Copy video url Play / Pause Mute / Unmute Report a problem Language Mox Player Latest New