European Super League: Σύσσωμος ο ποδοσφαιρικός κόσμος αντιδρά στη «λίγκα των πλουσίων»

View this post on Instagram A post shared by ESPN UK (@espnuk)

We, along with other groups involved in flags, will be removing our flags from The Kop. We feel we can no longer give our support to a club which puts financial greed above integrity of the game. — Spion Kop 1906 (@SpionKop1906) April 19, 2021

Anfield right now.



I love this. ❌ pic.twitter.com/X3HBTlbE6G — FutbolBible (@FutbolBible) April 19, 2021

View this post on Instagram A post shared by ESPN UK (@espnuk)

😡 | "I'm a #MUFC fan and I'm absolutely disgusted."

💥 | "They are an absolute joke."@GNev2 gives a brutally honest reaction to reports that England's biggest clubs are expected to be part of plans for a breakaway European Super League.pic.twitter.com/qvAPKdLxwN — Sky Sports (@SkySports) April 18, 2021

Sir Alex Ferguson on the Super League: "A piece of nonsense... it has done the reputation of clubs no good, and has in fact alienated a great many supporters... it sells them right down the river and you can't disregard your fans and customers." pic.twitter.com/IUPkyRA2z3 — Match Bet (@MatchBetTips) April 19, 2021





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μορφή… χιονοστιβάδας έχουν πάρει οι εξελίξεις στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, έπειτα από την απόφαση 12 κορυφαίων συλλόγων της ηπείρου να ανακοινώσουν την δημιουργία κλειστής λίγκας, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει τον Αύγουστο.Αντιδράσεις υπήρξαν από πολλούς ευρωβουλευτές, εθνικές ποδοσφαιρικές αρχές, συνδέσμους φιλάθλων, αλλά και επώνυμες μορφές του αθλήματος.Ο σχηματισμός της Super League έρχεται σε έναν καιρό που η πανδημία επιτάχυνε την αστάθεια στο υπάρχουν οικονομικό ποδοσφαιρικό μοντέλο της Ευρώπης. Επιπροσθέτως, για αρκετά χρόνια, τα ιδρυτικά μέλη είχαν ως στόχο να βελτιώσουν την ποιότητα και την ένταση των υπαρχουσών ευρωπαϊκών διοργανώσεων κάθε σεζόν, και της δημιουργίας ενός φορμάτ ώστε οι κορυφαίοι σύλλογοι και ποδοσφαιριστές να αγωνίζονται σε μόνιμη βάση.Προδομένοι εμφανίστηκαν οι οπαδοί των αγγλικών ομάδων, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μάντσεστερ Σίτι, Τσέλσι, Άρσεναλ, Λίβερπουλ και Τότεναμ μέσα από ανακοίνωση που γνωστοποίησαν το πρωί της Δευτέρας (19/4), λίγες ώρες μετά από την απόφαση δώδεκα εκ των κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων, να χτίσουν τη δική τους λίγκα, την European Super League.Μάλιστα σύσσωμοι οι φίλαθλοι των big 6 ομάδων της Αγγλίας έβαλαν στην άκρη τις όποιες διαφορές τους και κρατώντας πανό και πλακάτ φωτογραφήθηκαν έξω από το Ολντ Τράφορντ, Άνφιλντ και το στάδιο της Τότεναμ αντίστοιχα, δείχνοντας με αυτό τον τρόπο τις σκέψεις τους για τα όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ώρες."Λένε να περιμένεις το απροσδόκητο, αλλά σήμερα τα μέλη των υποστηρικτών της Τσέλσι αλλά και οι υποστηρικτές του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο έχουν βιώσει την απόλυτη προδοσία", έγραψαν χαρακτηριστικά οι οπαδοί της Τσέλσι.Από την πλευρά των οπαδών της Άρσεναλ: "Ο θάνατος της Άρσεναλ ως ένα αθλητικό σωματείο". Όσον αφορά τους οπαδούς της Τότεναμ: "Χθες, το Διοικητικό Συμβούλιο της THFC πρόδωσε τον σύλλογο, την ιστορία του και τη μαγεία που κάνει αυτό το παιχνίδι τόσο ξεχωριστό".Από την άλλη, οι φίλοι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: "Η υποβολή αυτών των προτάσεων χωρίς διαβούλευση με τους οπαδούς, και εν μέσω μιας παγκόσμιας πανδημίας, όταν οι άνθρωποι πρέπει να είναι μαζί και να μην εξυπηρετούν τα εγωιστικά τους συμφέροντα, απλώς προσβάλει".Τέλος, οι φίλαθλοι της Σίτι τόνισαν: "Αυτός ο νέος διαγωνισμός δεν έχει αθλητική αξία και φαίνεται να παρακινείται από την απληστία".καιγράφουν τα πανό που αναρτήθηκαν στα κάγκελα έξω από το Άνφιλντ, ενώ, ορισμένοι φίλοι της Λίβερπουλ αποφάσισαν ν’ αποσύρουν τις σημαίες τους από το Kop, αφού όπως υποστήριξαναρχικά με ανακοίνωση που εξέδωσε υπογράμμισε πως στέκεται στο πλευρό της UEFA και στο πλάνο της, κατακρίνοντας τη νέα διοργάνωση. Στο ίδιο μονοπάτι βαδίζει και η, η οποία καταδίκασε κάθε πρόταση που επιτίθεται στις αρχές του ανοιχτού ανταγωνισμού και της αθλητικής αξίας που βρίσκονται στο επίκεντρο της εγχώριας και της ευρωπαϊκής πυραμίδας ποδοσφαίρου.Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει: «Η Premier League καταδικάζει κάθε πρόταση που επιτίθεται στις αρχές του ανοιχτού ανταγωνισμού και της αθλητικής αξίας που βρίσκονται στο επίκεντρο της εγχώριας και της ευρωπαϊκής πυραμίδας ποδοσφαίρου. Οι οπαδοί οποιουδήποτε συλλόγου στην Αγγλία και σε όλη την Ευρώπη μπορούν να ονειρευτούν ότι η ομάδα τους μπορεί να ανέβει στην κορυφή και να παίξει ενάντια στους καλύτερους.Πιστεύουμε ότι η ιδέα μίας Ευρωπαϊκής Σούπερ Λιγκ θα καταστρέψει αυτό το όνειρο. Η Premier League είναι υπερήφανη που διοργανώνει έναν ανταγωνιστικό και συναρπαστικό ποδοσφαιρικό διαγωνισμό που το έχει καταστήσει το πιο ευρέως παρακολουθούμενο πρωτάθλημα στον κόσμο. Η επιτυχία μας μας επέτρεψε να κάνουμε μια ασυναγώνιστη οικονομική συνεισφορά στην εγχώρια πυραμίδα ποδοσφαίρου. Μία Ευρωπαϊκή Σούπερ Λιγκ θα υπονομεύσει την ελκυστικότητα όλου του παιχνιδιού και θα έχει πολύ αρνητικές επιπτώσεις στις άμεσες και μελλοντικές προοπτικές της Premier League και των συλλόγων μελών της, καθώς και όλων εκείνων στο ποδόσφαιρο που βασίζονται στη χρηματοδότηση και την αλληλεγγύη μας για να ευημερήσουν. Θα συνεργαστούμε με τους οπαδούς, τις FA, EFL, PFA και LMA, καθώς και άλλους ενδιαφερόμενους, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, για να υπερασπιστούμε την ακεραιότητα και τις μελλοντικές προοπτικές του αγγλικού ποδοσφαίρου προς όφελος του παιχνιδιού».Έντονη είναι ωστόσο και η κινητοποίηση από την πλευρά των υπόλοιπων ποδοσφαιρικών συλλόγων. Η Βαλένθια καταδίκασε κι αυτή με τη σειρά της την απόφαση της δημιουργίας της κλειστής λίγκας, άφησε αιχμές κατά των μεγάλων της Ισπανίας και ανέφερε πως όλο με αυτή την κίνησηΠρώτα η La Liga, έπειτα η Μπέτις και τώρα η Βαλένθια. Με ανακοίνωση που εξέδωσαν οι «νυχτερίδες» ξεκαθάρισαν πως δεν πρόκειται να συμμετάσχουν στην κλειστή λίγκα, χαρακτηρίζοντας την πρόταση της European Super League εγωιστική.Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει: «Η Valencia CF επιθυμεί να εκφράσει ότι το Club και η LaLiga καταδικάζουν σθεναρά την ανακοινωμένη πρόταση για τη δημιουργία ενός διαχωριστικού και ελιτιστικού ευρωπαϊκού διαγωνισμού, ο οποίος προσβάλλει τις αρχές της ανοιχτής ανταγωνιστικότητας και της αθλητικής αξίας που καταλαμβάνουν το βαθύτερο μέρος του εθνικού και ευρωπαϊκού οικοσυστήματος ποδοσφαίρου».Μέσω του προέδρου της, Πίντο ντα Κόστα, η Πόρτο γνωστοποίησε ότι αρνήθηκε πρόταση να συμμετέχει κι εκείνη στην κλειστή Λίγκα των … πλουσίων, την European Super League. Ο ισχυρός άνδρας των «δράκων» που φέτος έφτασαν μέχρι και τα προημιτελικά του Champions League όπου αποκλείστηκαν από την Τσέλσι, έχοντας νωρίτερα καταφέρει να αποκλείσουν την Γιουβέντους, ξεκαθάρισε ότι: «ως σύλλογος δεν θα πάμε κόντρα στις αξίες και τους κανονισμούς των UEFA και FIFA. Υπήρξαν ανεπίσημες κρούσεις, όμως δεν δώσαμε ιδιαίτερη σημασία. Είμαστε στο Champions League και ευελπιστούμε να συνεχίσουμε να είμαστε για πολλά χρόνια. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί μια κλειστή Λίγκα όπως είναι το NBA για παράδειγμα. Αφού η πορτογαλική ομοσπονδία είναι κατά και εμείς είμαστε κομμάτι της UEFA, τότε δεν το συζητάμε και δεν παίρνουμε μέρος». Φέργκιουσον για European Super League: «Απόδραση από τα Κύπελλα Ευρώπης όπως τα γνωρίζουμε επί 70 χρόνια»., δήλωσε ο Γκάρι Νέβιλ. «Προτείνω στην Premier League να τιμωρήσει τους φυγάδες με αφαίρεση βαθμών».Από την πλευρά του οδιαχώρισε τη θέση του από τη συμμετοχή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τόνισε ότι πρόκειται για«Με την δημιουργία της Super League μιλάμε για απόδραση από τα Κύπελλα Ευρώπης όπως τα γνωρίζουμε επί 70 χρόνια. Στην εποχή μου στην Γιουνάιτεντ, παίξαμε σε τέσσερις τελικούς του Champions League και ήταν πάντα οι πιο ξεχωριστές βραδιές. Η Έβερτον ξοδεύει 500 εκατομμύρια λίρες για να χτίσει ένα νέο γήπεδο με τη φιλοδοξία να παίξει στο Champions League. Οι οπαδοί λατρεύουν τον ανταγωνισμό ως έχει, Οταν ήμουν παίκτης της Ντανφέρμλιν στη δεκαετία του '60 αλλά και προπονητής της Αμπερντίν για να φτάσεις στην κορυφή της Ευρώπης ήταν σαν να ανεβαίνεις το Έβερεστ», δήλωσε χαρακτηριστικά.