Στη «φούσκα» του Σεράγεβο η Εθνική Ανδρών για το πρώτο «παράθυρο» του Ευρωμπάσκετ

ανακοίνωσε τις χώρες που θα φιλοξενήσουν τις «φούσκες» των πρώτων παραθύρων σε Άνδρες και Γυναίκες τον προσεχή Νοέμβριο, για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ.Η Ελλάδα στους Άνδρες συμμετέχει στον Η' όμιλο και θα αγωνιστεί στο. Σε ό,τι αφορά τις Γυναίκες, θα είναι μία από τις χώρες που θα φιλοξενήσει μια «φούσκα» στο Ηράκλειο της Κρήτης.Σύμφωνα με την απόφαση που ανακοινώθηκε σήμερα (8/10) οι πρώτοι δύο αγώνες των 8 ομίλων των Εθνικών Ομάδων θα γίνουν:ΟΜΙΛΟΣ Α: Τόπος διεξαγωγής: Βαλένθια - Ομάδες: Ισραήλ, Πολωνία, Ισπανία, ΡουμανίαΟΜΙΛΟΣ Β: Τόπος διεξαγωγής: Ταλίν - Ομάδες: Ιταλία, Εσθονία, Βόρεια Μακεδονία, ΡωσίαΟΜΙΛΟΣ C: Τόπος διεξαγωγής: Βίλνιους - Ομάδες: Βέλγιο, Λιθουανία, Τσεχία, ΔανίαΟΜΙΛΟΣ D: Τόπος διεξαγωγής: Κων/πολη - Ομάδες: Κροατία, Ολλανδία, Σουηδία, ΤουρκίαΟΜΙΛΟΣ Ε: Τόπος διεξαγωγής: Εσπο - Ομάδες: Γεωργία, Σερβία, Φινλανδία, ΕλβετίαΟΜΙΛΟΣ F: Τόπος διεξαγωγής: Λουμπλιάνα - Ομάδες: Ουγγαρία, Ουκρανία, Αυστρία, ΣλοβενίαΟΜΙΛΟΣ G: Τόπος διεξαγωγής: Πο - Ομάδες: Γερμανία, Γαλλία, Μ.Βρετανία, ΜαυροβούνιοΟΜΙΛΟΣ Η: Τόπος διεξαγωγής: Σεράγεβο - Ομάδες: Ελλάδα, Βουλγαρία, Βοσνία, ΛετονίαΟΜΙΛΟΣ Α: Τόπος διεξαγωγής: Ηράκλειο - Ομάδες: Σλοβενία, Ελλάδα, Βουλγαρία, ΙσλανδίαΟΜΙΛΟΣ Β: Τόπος διεξαγωγής: TBD - Ομάδες: Σουηδία, Μαυροβούνιο, ΙσραήλΟΜΙΛΟΣ C: Τόπος διεξαγωγής: Σεράγεβο - Ομάδες: Βοσνία, Ρωσία, Ελβετία, ΕσθονίαΟΜΙΛΟΣ D: Τόπος διεξαγωγής: TBD - Ομάδες: Τσεχία, Ρουμανία, Ιταλία, ΔανίαΟΜΙΛΟΣ Ε: Τόπος διεξαγωγής: Κων/πολη - Ομάδες: Σερβία, Τουρκία, Λιθουανία, ΑλβανίαΟΜΙΛΟΣ F: Τόπος διεξαγωγής: TBD - Ομάδες: Μ.Βρετανία, Λευκορωσία, ΠολωνίαΟΜΙΛΟΣ G: Τόπος διεξαγωγής: Οντιβέλας - Ομάδες: Βέλγιο, Ουκρανία, Πορτογαλία, ΦινλανδίαΟΜΙΛΟΣ Η: Τόπος διεξαγωγής: Αμστερνταμ - Ομάδες: Ουγγαρία, Ολλανδία, ΣλοβακίαΟΜΙΛΟΣ Ι: Τόπος διεξαγωγής: Ρίγα - Ομάδες: Κροατία, Γερμανία, Λετονία, Βόρεια Μακεδονία- To πιο σημαντικό κριτήριο στην επιλογή των οικοδεσποτών ήταν η ασφάλεια και οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί, μαζί με την τήρηση τα υγειονομικά πρωτόκολλα της FIBA που περιλαμβάνουν τεστ και περιορισμό σε ένα ασφαλές περιβάλλον.Υπήρξε μία προτίμηση σε υποψηφιότητες από χώρες που ήταν προγραμματισμένο να δώσουν δύο αγώνες εντός έδρας στο παράθυρο του Νοεμβρίου.Το ακριβές πρόγραμμα των αγώνων θα δημοσιευτεί τις επόμενες ημέρες. Η απόφαση για τις χώρες που θα φιλοξενήσουν τα bubbles του Φεβρουαρίου θα ληφθεί τον Δεκέμβριο.