Αλένα Γκολόσνοβα: Η Ρωσίδα βολεϊμπολίστρια άφησε τα φιλέ και τρελαίνει... το Instagram
H Αλένα Γκολόσνοβα άφησε πίσω της την καριέρα της στο φιλέ, αφιερώνοντας τη ζωή της στην οικογένειά της και το... Instagram
Η εντυπωσιακή ξανθιά λίμπερο δεν έχει αφήσει ωστόσο την ενασχόληση της με την γυμναστική, ξεκινώντας έτσι καριέρα ως fitness trainer στη Μόσχα.
Στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram κρατά ενήμερους τους 219 χιλιάδες ακολούθους της για κάθε στιγμής της ζωής της, επιδεικνύοντας με κάθε ευκαιρία το καλογυμνασμένο της σώμα.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Девушка в открытом купальнике - одета. Девушка в закрытом нижнем белье - раздета. Очень сложно определить эту тонкую грань морали и нравственности, поэтому так на всякий случай накинула сверху рубашку 😅 ⠀ Вы знаете какой я бельевой маньяк 🤪 В карантин вывозил сайт @palmetta_official 🛒 Онлайн шопинг форева👌🏽 Очень, кстати, порадовал сервис: помогли с выбором размера и быстро доставили 👍🏽 ⠀ И рада сообщить вам, девочки, что мы с @palmetta_official запускаем КОНКУРС‼️ Разыграем 5 промокодов суммой 1000₽ каждый на покупку в интернет-магазине palmetta.ru🎁 Условия простые: ✔️ Подписаться на аккаунт @palmetta_official ✔️ Поставить ❤️ на эту и 2 любых публикаций @palmetta_official ✔️ Отметить в комментариях подругу. Чем больше комментариев - тем больше шансов забрать выигрыш 😉 ⠀ Победитель будет определен с помощью рандомайзера 16 июля на странице @palmetta_official 🔜 Все условия буду проверять лично 😉 Поехали, крошки 🚀
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
По нашей с @olesa_shepeleva задумке Леха с Софией должны были быть лучшими друзьями 😂 Но что-то пошло не так 🙄 ⠀ Меня часто спрашивают хочу ли я ещё детей?! Конечно хочу. И даже можно несколько. Там уж как пойдёт👌🏽 ⠀ Хотя была тут на детском дне рождении и поняла, что я вообще не ощущаю себя мамой. Так чтоб там как-то играть и посвящать всю себя ребёнку, особенно на тусовке 🙈 Я смотрю на мамочек со стороны и как-будто я не имею с ними ничего общего 😂😂😂 Странное ощущение такое... Поэтому в будущем планирую ребёнок +1 (няня)☝🏽 ⠀ И хотела сказать, что очень восхищена тайм-менеджментом и чёткой логистикой женщин с двумя детьми и более. А если ещё и муж есть, то это лэвэл 100 😅Просто респектуля вам, девчат 🖖🏽 ⠀ Давайте опрос, интересно, сколько у вас детей? Хочу проверить много ли многодетных мам на меня подписано 😁 #самаяособеннаяизвсехособенных #инстамама #инстамамы #многодетнаямама #материнство #инстадети
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
«Ваша пища должна быть лекарством, а ваше лекарство должно быть пищей» Гиппократ ⠀ Для меня не существует различия диет: для поддержания почек, при аллергии, способствующих похудению, противораковых, снижающих уровень холестерина и давления, улучшающих гормональный фон... В моем понимании существует одна истинно верная диета - растительная 🌱 ⠀ Я безумна счастлива, что мы с @kardash.daryaa запустили марафон #ГринКарантин через который прошли более 100 человек 🙏🏼 12 человек смогли избавиться от аллергии, несколько - от экземы. И это всего за несколько недель растительного питания☝🏽 ⠀ Причиной ваших хронических заболеваний может быть всего лишь неправильное питание и образ жизни 🙄 ⠀ Девочки, ввиду того, что после старта последнего потока посыпалось огромное количество заявок, а так же мы понимаем, что нам многим ещё хочется помочь, мы решили открыть доступ к закрытой страничке в Инстаграм 4-го потоко нашего марафона 🙌🏽 ⠀ Что вы получаете? ⁃ Запись моего прямого эфира о питании и ЗОЖ; ⁃ Запись моего прямого эфира с тренировкой и растяжкой; ⁃ Запись прямого эфира с астропсихологом @guru_goroskop; ⁃ Домашние тренировки; ⁃ Прямой эфир на тему меднцины и лечения; ⁃ Прямой эфир с мощной функциональной тренировкой; ⁃ Прямой эфир по МФР. ⠀ Огромное количество информации всего за 990₽👌🏽 Где такое видано вообще? 😱 ⠀ Я просто хочу спасти всех на свете, поэтому такая щедрая 😅 Не ждите, пока во мне проснётся предпринимательская жилка, и я начну продавать свой труд и знания за те деньги, которые они стоят 😂 Берите, пока дают почти бесплатно 🙌🏽 ⠀ Пишите в @green_marathon_info по всем вопросам 📲 И листайте 👉🏽 Читайте отзывы внимательно 😘 #худеемсАленойГолосновой #марафонAG #веганмарафон #мамавеган #веганство #goveganAG
Ειδήσεις σήμερα:
Φόστερ: Επίσημα στον Παναθηναϊκό
Ολυμπιακός: Με εκτεταμένο ροτέισον κόντρα στον ΟΦΗ
Ο Δώνης υπέγραψε τη λύση της συνεργασίας του με τον Παναθηναϊκό
Απο το βολεϊ στο βολεϊ δωματιου δλδ