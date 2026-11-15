Οι Βάσκοι νίκησαν τη Βενεζουέλα και έστειλαν μήνυμα για την αναγνώριση της εθνικής τους ομάδας, δείτε βίντεο
SPORTS
Χώρα των Βάσκων φιλικό Βενεζουέλα

Οι Βάσκοι νίκησαν τη Βενεζουέλα και έστειλαν μήνυμα για την αναγνώριση της εθνικής τους ομάδας, δείτε βίντεο

Χιλιάδες Βάσκοι συγκεντρώθηκαν στους δρόμους ζητώντας  να αποκτήσει η εθνική ομάδα της περιοχής επίσημη διεθνή αναγνώριση

Οι Βάσκοι νίκησαν τη Βενεζουέλα και έστειλαν μήνυμα για την αναγνώριση της εθνικής τους ομάδας, δείτε βίντεο
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Μια ξεχωριστή ποδοσφαιρική βραδιά εκτυλίχθηκε στη Χώρα των Βάσκων, καθώς χιλιάδες φίλαθλοι βρέθηκαν στο πλευρό της τοπικής εθνικής ομάδας, στέλνοντας παράλληλα ένα σαφές μήνυμα για την επίσημη αναγνώρισή της.

Η φιλική αναμέτρηση απέναντι στη Βενεζουέλα συγκέντρωσε μεγάλο ενδιαφέρον, με περίπου 40.000 θεατές να γεμίζουν τις εξέδρες και να δημιουργούν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Οι Βάσκοι συνδύασαν τη γιορτινή βραδιά με ένα θετικό αποτέλεσμα, επικρατώντας με 1-0 χάρη στο τέρμα του Μίκελ Χαουρεγκιθάρ της Αθλέτικ Μπιλμπάο.


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Ωστόσο, το ενδιαφέρον δεν περιορίστηκε αποκλειστικά στο αγωνιστικό κομμάτι. Πριν από τη σέντρα, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στους δρόμους, εκφράζοντας την επιθυμία τους να αποκτήσει η εθνική ομάδα της περιοχής επίσημη διεθνή αναγνώριση.

Η Χώρα των Βάσκων αποτελεί μια περιοχή με ιδιαίτερη πολιτιστική και αθλητική ταυτότητα, η οποία εκτείνεται στη βόρεια Ισπανία και σε τμήμα της νοτιοδυτικής Γαλλίας. Το ποδόσφαιρο κατέχει ξεχωριστή θέση στην τοπική κουλτούρα, με συλλόγους όπως η Αθλέτικ Μπιλμπάο, η Ρεάλ Σοσιεδάδ, η Οσασούνα και η Αλαβές να έχουν σημαντική παρουσία στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Ανάμεσά τους, η Αθλέτικ Μπιλμπάο ξεχωρίζει για τη μοναδική μεταγραφική φιλοσοφία της. Ο σύλλογος ακολουθεί εδώ και δεκαετίες την πολιτική στελέχωσης της ομάδας με ποδοσφαιριστές που έχουν γεννηθεί ή αναπτυχθεί ποδοσφαιρικά στη Χώρα των Βάσκων, διατηρώντας έναν ισχυρό δεσμό με την τοπική κοινωνία.
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