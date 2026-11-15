Η ατάκα του Ζόρζε Ζεσούς για τον Κριστιάνο Ρονάλντο: «Τί να μου λείπει; Μόνο η παρουσία του για παρέα»
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Εθνική Πορτογαλίας Κριστιάνο Ρονάλντο Ζόρζε Ζεσούς

Η ατάκα του Ζόρζε Ζεσούς για τον Κριστιάνο Ρονάλντο: «Τί να μου λείπει; Μόνο η παρουσία του για παρέα»

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Πορτογαλίας ρωτήθηκε για την απουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο, μετά την εντός έδρας ήττα από τη Δανία με 4-1

Η ατάκα του Ζόρζε Ζεσούς για τον Κριστιάνο Ρονάλντο: «Τί να μου λείπει; Μόνο η παρουσία του για παρέα»
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Με τον χειρότερο τρόπο συνδυάστηκε το πρώτο παιχνίδι της Πορτογαλίας στη νέα εποχή χωρίς τον Κριστιάνο Ρονάλντο, καθώς η εθνική ομάδα γνώρισε βαριά ήττα με 4-1 από τη Δανία στην Μπράγκα.

Η αναμέτρηση είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς ήταν η πρώτη μετά τη γνωστοποίηση της απόφασης του CR7 να αποχωρήσει από την εθνική ομάδα. Πριν από τη σέντρα, μάλιστα, οι Πορτογάλοι τίμησαν τον 41χρονο σούπερ σταρ, με όλους τους ποδοσφαιριστές να εμφανίζονται στον αγωνιστικό χώρο φορώντας τη φανέλα του.



Ωστόσο, το κλίμα άλλαξε μετά το τελευταίο σφύριγμα, με τη βαριά ήττα να προκαλεί προβληματισμό. Το ενδιαφέρον, πάντως, δεν περιορίστηκε στο αγωνιστικό κομμάτι, καθώς στη συνέντευξη Τύπου ο Ζόρζε Ζεσούς βρήκε την ευκαιρία να αναφερθεί ξανά στον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Πορτογάλος τεχνικός ρωτήθηκε αν του λείπει ο άλλοτε αρχηγός της εθνικής ομάδας, με την απάντησή του να είναι ιδιαίτερα αιχμηρή και να δίνει συνέχεια στην ένταση που υπάρχει ανάμεσα στους δύο άνδρες.

«Τι να μου λείπει; Το μόνο που θα μπορούσε να μου λείπει είναι η παρουσία του εδώ για να μου κάνει παρέα», ήταν το χαρακτηριστικό σχόλιο του Ζεσούς.
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