Ο Χεζόνια περιμένει την κρίσιμη απόφαση των Καβαλίερς
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Κλίβελαντ Καβαλίερς Μάριο Χεζόνια

Ο Χεζόνια περιμένει την κρίσιμη απόφαση των Καβαλίερς

Ο Κροάτης φόργουορντ βρίσκεται σε στάση αναμονής, όσον αφορά το μέλλον του στο ΝΒΑ με τη φανέλα της ομάδας του Κλίβελαντ

Ο Χεζόνια περιμένει την κρίσιμη απόφαση των Καβαλίερς

Μια εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μάριο Χεζόνια, ο οποίος φρόντισε να υπενθυμίσει τις δυνατότητές του στο NBA, σε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για το μέλλον της καριέρας του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Ο Κροάτης φόργουορντ ήταν από τους πρωταγωνιστές στη νίκη των Κλίβελαντ Καβαλίερς απέναντι στους Ντάλας Μάβερικς, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 22 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Μια γεμάτη στατιστική παρουσία, η οποία ήρθε σε μια χρονική συγκυρία όπου όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην απόφαση της ομάδας του σχετικά με το συμβόλαιό του.

Ο 31χρονος διεθνής είχε υπογράψει το περασμένο καλοκαίρι μονοετή συμφωνία με τους Καβαλίερς, ύψους 2,8 εκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, το συμβόλαιο περιλαμβάνει ειδικό όρο, καθώς αρχικά δεν ήταν εγγυημένο και η ομάδα είχε τη δυνατότητα να τον αποδεσμεύσει μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, χωρίς να υποχρεούται να καταβάλει το υπόλοιπο ποσό.

Η συγκεκριμένη προθεσμία αποτελεί καθοριστικό σημείο για την παρουσία του Χεζόνια στο Κλίβελαντ. Εφόσον οι Καβαλίερς δεν προχωρήσουν στην αποδέσμευσή του μέχρι τη λήξη της, το συμβόλαιό του καθίσταται πλήρως εγγυημένο για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου.

Αυτό σημαίνει πως ο Κροάτης θα μπορεί να συνεχίσει κανονικά την προσπάθειά του στο NBA, έχοντας εξασφαλίσει το συμβόλαιό του ανεξάρτητα από τις μελλοντικές αποφάσεις της ομάδας.

Αντίθετα, σε περίπτωση που το Κλίβελαντ επιλέξει να τον αφήσει ελεύθερο, ο Χεζόνια θα περάσει από τη διαδικασία των waivers. Για τις επόμενες 48 ώρες, οι υπόλοιπες ομάδες του NBA θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν την απόκτησή του, αναλαμβάνοντας τους όρους του συμβολαίου του.

Εάν καμία ομάδα δεν εκδηλώσει ενδιαφέρον μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, ο Κροάτης θα αποκτήσει καθεστώς ελεύθερου παίκτη και θα μπορεί να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

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