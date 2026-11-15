Ο Σλούκας έφτασε τις 200 συμμετοχές με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, η ανάρτηση της «πράσινης» ΚΑΕ
SPORTS
Κώστας Σλούκας Παναθηναϊκός

Ο Σλούκας έφτασε τις 200 συμμετοχές με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, η ανάρτηση της «πράσινης» ΚΑΕ

Ιστορικής σημασίας ήταν ο αγώνας του Παναθηναϊκού με αντίπαλο τον Κολοσσό για τον Κώστα Σλούκα, καθώς ο διεθνής γκαρντ έφτασε τις 200 συμμετοχές με τη φανέλα των «πρασίνων»

Ο Σλούκας έφτασε τις 200 συμμετοχές με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, η ανάρτηση της «πράσινης» ΚΑΕ
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Μια ξεχωριστή στιγμή στην πορεία του με τον Παναθηναϊκό έζησε ο Κώστας Σλούκας, καθώς ο αρχηγός των «πρασίνων» συμπλήρωσε 200 συμμετοχές με τη φανέλα της ομάδας σε όλες τις διοργανώσεις.

Το σημαντικό αυτό ορόσημο ήρθε στην αναμέτρηση απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου, με τον έμπειρο γκαρντ να καταγράφει ακόμη μία συμμετοχή με το «τριφύλλι» στο στήθος και να προσθέτει ένα ξεχωριστό επίτευγμα στην καριέρα του.

Ο Σλούκας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παίκτες του Παναθηναϊκού, έχοντας αναλάβει και τον ρόλο του αρχηγού, από την πρώτη του κιόλας σεζόν στα «πράσινα».


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