Από τη συντήρηση της θέρμανσης μέχρι τις μονώσεις, τα στοιχεία του Douleutaras.gr αποκαλύπτουν, πώς αλλάζουν οι ανάγκες των νοικοκυριών, πότε κορυφώνονται τα αιτήματα και ποιες διαφορές καταγράφονται ανάμεσα στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο πίεσης του ενεργειακού κόστους.
Ο Σλούκας έφτασε τις 200 συμμετοχές με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, η ανάρτηση της «πράσινης» ΚΑΕ
Ο Σλούκας έφτασε τις 200 συμμετοχές με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, η ανάρτηση της «πράσινης» ΚΑΕ
Ιστορικής σημασίας ήταν ο αγώνας του Παναθηναϊκού με αντίπαλο τον Κολοσσό για τον Κώστα Σλούκα, καθώς ο διεθνής γκαρντ έφτασε τις 200 συμμετοχές με τη φανέλα των «πρασίνων»
Μια ξεχωριστή στιγμή στην πορεία του με τον Παναθηναϊκό έζησε ο Κώστας Σλούκας, καθώς ο αρχηγός των «πρασίνων» συμπλήρωσε 200 συμμετοχές με τη φανέλα της ομάδας σε όλες τις διοργανώσεις.
Το σημαντικό αυτό ορόσημο ήρθε στην αναμέτρηση απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου, με τον έμπειρο γκαρντ να καταγράφει ακόμη μία συμμετοχή με το «τριφύλλι» στο στήθος και να προσθέτει ένα ξεχωριστό επίτευγμα στην καριέρα του.
Ο Σλούκας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παίκτες του Παναθηναϊκού, έχοντας αναλάβει και τον ρόλο του αρχηγού, από την πρώτη του κιόλας σεζόν στα «πράσινα».
Το σημαντικό αυτό ορόσημο ήρθε στην αναμέτρηση απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου, με τον έμπειρο γκαρντ να καταγράφει ακόμη μία συμμετοχή με το «τριφύλλι» στο στήθος και να προσθέτει ένα ξεχωριστό επίτευγμα στην καριέρα του.
Ο Σλούκας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παίκτες του Παναθηναϊκού, έχοντας αναλάβει και τον ρόλο του αρχηγού, από την πρώτη του κιόλας σεζόν στα «πράσινα».
𝟮𝟬𝟬 𝗚𝗮𝗺𝗲𝘀 𝗶𝗻 𝗚𝗥𝗘𝗘𝗡 ☘️ A special milestone for our Captain! 💚 @kos_slou reaches the 200-game mark with Panathinaikos BC AKTOR. To many more to come, Captain! 🫡 #WeTheGreens #paobcaktor #FeelEveryMoment https://t.co/lO2PcJkPXQ— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 15, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα