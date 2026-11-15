Άγνωστοι έβαλαν φωτιά σε ξωκλήσι στη Φωκίδα: Ξήλωσαν τις εικόνες και έκαψαν τον Εσταυρωμένο
ΕΛΛΑΔΑ
Εκκλησία Βανδαλισμός Φωκίδα

Άγνωστοι έβαλαν φωτιά σε ξωκλήσι στη Φωκίδα: Ξήλωσαν τις εικόνες και έκαψαν τον Εσταυρωμένο

Οι δράστες συγκέντρωσαν εικόνες, τον σταυρό και κουρτίνες στο κέντρο του ναού και τους έβαλαν φωτιά

Άγνωστοι έβαλαν φωτιά σε ξωκλήσι στη Φωκίδα: Ξήλωσαν τις εικόνες και έκαψαν τον Εσταυρωμένο
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Σχεδόν ολοσχερώς καταστράφηκε το εσωτερικό του ξωκλησιού του Αγίου Ιωάννη στα Καστέλλια Φωκίδας, όταν άγνωστοι ξήλωσαν τις εικόνες από το τέμπλο, κατέβασαν τον σταυρό με τον Εσταυρωμένο και έβαλαν φωτιά στο εσωτερικό του ναού.

Σύμφωνα με το lamiareport, ο ιερέας δεν πίστευε στα μάτια του όταν άνοιξε την πόρτα του ξωκλησιού και αντίκρισε την καταστροφή που είχαν προκαλέσει οι δράστες.

Συγκεκριμένα, οι ιερόσυλοι αφαίρεσαν όλες τις εικόνες από το τέμπλο, κατέβασαν τον σταυρό με τον Εσταυρωμένο και τις κουρτίνες, συγκέντρωσαν τα αντικείμενα στο κέντρο του ναού και τους έβαλαν φωτιά.

Από την πυρκαγιά το εσωτερικό του ξωκλησιού καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς.

Δείτε βίντεο:

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