Από τη συντήρηση της θέρμανσης μέχρι τις μονώσεις, τα στοιχεία του Douleutaras.gr αποκαλύπτουν, πώς αλλάζουν οι ανάγκες των νοικοκυριών, πότε κορυφώνονται τα αιτήματα και ποιες διαφορές καταγράφονται ανάμεσα στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο πίεσης του ενεργειακού κόστους.
Άγνωστοι έβαλαν φωτιά σε ξωκλήσι στη Φωκίδα: Ξήλωσαν τις εικόνες και έκαψαν τον Εσταυρωμένο
Άγνωστοι έβαλαν φωτιά σε ξωκλήσι στη Φωκίδα: Ξήλωσαν τις εικόνες και έκαψαν τον Εσταυρωμένο
Οι δράστες συγκέντρωσαν εικόνες, τον σταυρό και κουρτίνες στο κέντρο του ναού και τους έβαλαν φωτιά
Σχεδόν ολοσχερώς καταστράφηκε το εσωτερικό του ξωκλησιού του Αγίου Ιωάννη στα Καστέλλια Φωκίδας, όταν άγνωστοι ξήλωσαν τις εικόνες από το τέμπλο, κατέβασαν τον σταυρό με τον Εσταυρωμένο και έβαλαν φωτιά στο εσωτερικό του ναού.
Σύμφωνα με το lamiareport, ο ιερέας δεν πίστευε στα μάτια του όταν άνοιξε την πόρτα του ξωκλησιού και αντίκρισε την καταστροφή που είχαν προκαλέσει οι δράστες.
Συγκεκριμένα, οι ιερόσυλοι αφαίρεσαν όλες τις εικόνες από το τέμπλο, κατέβασαν τον σταυρό με τον Εσταυρωμένο και τις κουρτίνες, συγκέντρωσαν τα αντικείμενα στο κέντρο του ναού και τους έβαλαν φωτιά.
Από την πυρκαγιά το εσωτερικό του ξωκλησιού καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς.
Δείτε βίντεο:
Σύμφωνα με το lamiareport, ο ιερέας δεν πίστευε στα μάτια του όταν άνοιξε την πόρτα του ξωκλησιού και αντίκρισε την καταστροφή που είχαν προκαλέσει οι δράστες.
Συγκεκριμένα, οι ιερόσυλοι αφαίρεσαν όλες τις εικόνες από το τέμπλο, κατέβασαν τον σταυρό με τον Εσταυρωμένο και τις κουρτίνες, συγκέντρωσαν τα αντικείμενα στο κέντρο του ναού και τους έβαλαν φωτιά.
Από την πυρκαγιά το εσωτερικό του ξωκλησιού καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς.
Δείτε βίντεο:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα