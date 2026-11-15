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Η προσωπογραφία του Χεσούς Ντε Μιγκέλ έξω από το γήπεδο της Τενερίφης
Η προσωπογραφία του Χεσούς Ντε Μιγκέλ έξω από το γήπεδο της Τενερίφης
Η ισπανική ομάδα προχώρησε σε μία συμβολική κίνηση, θέλοντας να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή της
Η μνήμη του Χεσούς Ντε Μιγκέλ θα παραμείνει για πάντα συνδεδεμένη με την Τενερίφη, καθώς η ισπανική ομάδα προχώρησε σε μια ιδιαίτερα συγκινητική πρωτοβουλία προς τιμήν του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή.
Ο θάνατος του έμπειρου επιθετικού, έπειτα από τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στην αναμέτρηση με την Ανδόρα, είχε προκαλέσει σοκ σε ολόκληρη την ποδοσφαιρική κοινότητα. Η απώλειά του βύθισε στο πένθος την ομάδα, τους φιλάθλους της και όσους παρακολουθούν το ισπανικό ποδόσφαιρο.
Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε μια προσωπογραφία του Ντε Μιγκέλ στον εξωτερικό χώρο του γηπέδου «Heliodoro Rodriguez», κοντά στην είσοδο της Θύρας 9. Πρόκειται για ένα σημείο με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς εκεί είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες φίλαθλοι μετά την τραγική είδηση, δημιουργώντας ένα αυθόρμητο σημείο μνήμης, γεμάτο λουλούδια και μηνύματα αγάπης.
Με αυτή την καλλιτεχνική παρέμβαση, ο σύλλογος επιθυμεί να διατηρήσει ζωντανή την παρουσία του ποδοσφαιριστή στην καθημερινότητα της ομάδας και να προσφέρει έναν σταθερό χώρο τιμής στη μνήμη του.
Ο θάνατος του έμπειρου επιθετικού, έπειτα από τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στην αναμέτρηση με την Ανδόρα, είχε προκαλέσει σοκ σε ολόκληρη την ποδοσφαιρική κοινότητα. Η απώλειά του βύθισε στο πένθος την ομάδα, τους φιλάθλους της και όσους παρακολουθούν το ισπανικό ποδόσφαιρο.
Η Τενερίφη, η οποία από την πρώτη στιγμή στάθηκε στο πλευρό των οικείων του, θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του με έναν τρόπο που θα έχει μόνιμο χαρακτήρα.
👏 El retrato de Jesús de Miguel en la puerta 9 del Heliodoro Rodríguez 📻 #PartidazoCOPE https://t.co/2qWSMy8XaP— El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 14, 2026
Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε μια προσωπογραφία του Ντε Μιγκέλ στον εξωτερικό χώρο του γηπέδου «Heliodoro Rodriguez», κοντά στην είσοδο της Θύρας 9. Πρόκειται για ένα σημείο με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς εκεί είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες φίλαθλοι μετά την τραγική είδηση, δημιουργώντας ένα αυθόρμητο σημείο μνήμης, γεμάτο λουλούδια και μηνύματα αγάπης.
💙 La sonrisa de Jesús de Miguel iluminará desde mañana la puerta 9 del Heliodoro 📻 Lo contamos en @Carrusel https://t.co/lxPHIiVwWv— MANOJ DASWANI 🏴 (@mdaswani) November 14, 2026
Με αυτή την καλλιτεχνική παρέμβαση, ο σύλλογος επιθυμεί να διατηρήσει ζωντανή την παρουσία του ποδοσφαιριστή στην καθημερινότητα της ομάδας και να προσφέρει έναν σταθερό χώρο τιμής στη μνήμη του.
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