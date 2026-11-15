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Απίστευτη σύρραξη με πέντε κόκκινες κάρτες σε φιλικό στις ΗΠΑ, δείτε βίντεο
Απίστευτη σύρραξη με πέντε κόκκινες κάρτες σε φιλικό στις ΗΠΑ, δείτε βίντεο
Άναψαν τα αίματα κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης ανάμεσα στους Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς και την Κλαμπ Αμέρικα
Εικόνες ντροπής εκτυλίχθηκαν στην αναμέτρηση των Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς με την Κλαμπ Αμέρικα, καθώς το φιλικό παιχνίδι μετατράπηκε σε πεδίο γενικευμένης σύρραξης λίγο πριν από το τελευταίο σφύριγμα.
Το περιστατικό σημειώθηκε στο 85ο λεπτό, όταν οι Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς προηγούνταν με 1-0 στο Sports Illustrated Stadium. Ένα φάουλ κοντά στην τελική γραμμή στάθηκε η αφορμή για να ξεσπάσει ένταση ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, με την κατάσταση να ξεφεύγει γρήγορα από τον έλεγχο.
Γροθιές και κλωτσιές έπεσαν στον αγωνιστικό χώρο, ενώ η ένταση μεταφέρθηκε και στις εξέδρες, από όπου φίλαθλοι άρχισαν να πετούν αντικείμενα προς το γήπεδο. Οι εικόνες που ακολούθησαν ήταν ιδιαίτερα άσχημες, με αρκετούς παίκτες να συμμετέχουν στη συμπλοκή.
Ο διαιτητής αναγκάστηκε να παρέμβει, μοιράζοντας συνολικά πέντε κόκκινες κάρτες στους εμπλεκόμενους ποδοσφαιριστές. Από την πλευρά των Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς αποβλήθηκαν οι Ρόναλντ Ντόνκορ και Νεουέν Μπενεντέτι, ενώ για την Κλαμπ Αμέρικα την άγουσα για τα αποδυτήρια πήραν οι Εμίλιο Λάρα, Ραμόν Χουάρες και Νταγκομπέρτο Εσπινόσα.
Το περιστατικό σημειώθηκε στο 85ο λεπτό, όταν οι Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς προηγούνταν με 1-0 στο Sports Illustrated Stadium. Ένα φάουλ κοντά στην τελική γραμμή στάθηκε η αφορμή για να ξεσπάσει ένταση ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, με την κατάσταση να ξεφεύγει γρήγορα από τον έλεγχο.
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Γροθιές και κλωτσιές έπεσαν στον αγωνιστικό χώρο, ενώ η ένταση μεταφέρθηκε και στις εξέδρες, από όπου φίλαθλοι άρχισαν να πετούν αντικείμενα προς το γήπεδο. Οι εικόνες που ακολούθησαν ήταν ιδιαίτερα άσχημες, με αρκετούς παίκτες να συμμετέχουν στη συμπλοκή.
Ο διαιτητής αναγκάστηκε να παρέμβει, μοιράζοντας συνολικά πέντε κόκκινες κάρτες στους εμπλεκόμενους ποδοσφαιριστές. Από την πλευρά των Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς αποβλήθηκαν οι Ρόναλντ Ντόνκορ και Νεουέν Μπενεντέτι, ενώ για την Κλαμπ Αμέρικα την άγουσα για τα αποδυτήρια πήραν οι Εμίλιο Λάρα, Ραμόν Χουάρες και Νταγκομπέρτο Εσπινόσα.
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