Εννιά χρόνια μετά τις φονικές πλημμύρες με 25 νεκρούς στη Μάνδρα
Εννιά χρόνια μετά τις φονικές πλημμύρες με 25 νεκρούς στη Μάνδρα
Κολυδάς: «Δεν αρκεί να γνωρίζουμε πόσο θα βρέξει, πρέπει να προβλέπουμε πού θα κατευθυνθεί το νερό»
Εννέα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, 15 Νοεμβρίου, από τη φονική πλημμύρα στη Μάνδρα, η οποία βύθισε στο πένθος ολόκληρη τη χώρα, αφήνοντας πίσω της 25 νεκρούς και ανυπολόγιστες καταστροφές.
Ήταν 15 Νοεμβρίου 2017. Οι φονικές πλημμύρες παρέσυραν τα πάντα στο πέρασμά τους, με τραγικό απολογισμό 25 ανθρώπινες ζωές. Παράλληλα, προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στην περιοχή, καταστρέφοντας 794 κατοικίες, 126 επαγγελματικούς χώρους και οκτώ δημόσια κτίρια.
Σήμερα, εννέα χρόνια μετά την τραγωδία, η μνήμη των θυμάτων παραμένει ζωντανή. Ο Δήμος Μάνδρας και ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Κοτοπούλη, προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη των 25 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους.
Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η κίνηση μικρών παιδιών, τα οποία άφησαν ζωγραφιές στο μνημείο των θυμάτων, στέλνοντας τα δικά τους μηνύματα για τους κινδύνους που εγκυμονούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα και την ανάγκη προστασίας από αυτά.
Με αφορμή τη συμπλήρωση εννέα ετών από την τραγωδία στην Μάνδρα, ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς προχώρησε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα του Facebook, θέτοντας το ερώτημα τι άλλαξε πραγματικά από τότε και ποια είναι τα επόμενα βήματα που απαιτούνται για την προστασία των πολιτών.
Όπως επισημαίνει, το φαινόμενο είχε καταγραφεί από τα διαθέσιμα μετεωρολογικά συστήματα, καθώς υπήρχε ραντάρ και η εξέλιξή του ήταν γνωστή. Εκείνο που έλειπε, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν μια ολοκληρωμένη αλυσίδα έγκαιρης προειδοποίησης, από την παρατήρηση και την άμεση πρόγνωση έως την υδρολογική εκτίμηση, τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων και την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών.
Ο κ. Κολυδάς αναφέρει ότι έκτοτε έχουν γίνει σημαντικά βήματα, όπως η λειτουργία του 112, η αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και η εγκατάσταση νέων μετεωρολογικών ραντάρ.
Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει, το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι η μετάβαση από την πρόγνωση του καιρού στην πρόγνωση των επιπτώσεων. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει, δεν αρκεί να γνωρίζουμε πόσο θα βρέξει, αλλά πρέπει να μπορούμε να προβλέπουμε πού θα κατευθυνθεί το νερό και ποιες περιοχές και ποιοι άνθρωποι κινδυνεύουν.
Ήταν 15 Νοεμβρίου 2017. Οι φονικές πλημμύρες παρέσυραν τα πάντα στο πέρασμά τους, με τραγικό απολογισμό 25 ανθρώπινες ζωές. Παράλληλα, προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στην περιοχή, καταστρέφοντας 794 κατοικίες, 126 επαγγελματικούς χώρους και οκτώ δημόσια κτίρια.
Σήμερα, εννέα χρόνια μετά την τραγωδία, η μνήμη των θυμάτων παραμένει ζωντανή. Ο Δήμος Μάνδρας και ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Κοτοπούλη, προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη των 25 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους.
Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η κίνηση μικρών παιδιών, τα οποία άφησαν ζωγραφιές στο μνημείο των θυμάτων, στέλνοντας τα δικά τους μηνύματα για τους κινδύνους που εγκυμονούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα και την ανάγκη προστασίας από αυτά.
Με αφορμή τη συμπλήρωση εννέα ετών από την τραγωδία στην Μάνδρα, ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς προχώρησε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα του Facebook, θέτοντας το ερώτημα τι άλλαξε πραγματικά από τότε και ποια είναι τα επόμενα βήματα που απαιτούνται για την προστασία των πολιτών.
Κολυδάς για την φονική πλημμύρα στη Μάνδρα: Δεν αρκεί να γνωρίζουμε πόσο θα βρέξει, πρέπει να προβλέπουμε πού θα κατευθυνθεί το νερό
Όπως επισημαίνει, το φαινόμενο είχε καταγραφεί από τα διαθέσιμα μετεωρολογικά συστήματα, καθώς υπήρχε ραντάρ και η εξέλιξή του ήταν γνωστή. Εκείνο που έλειπε, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν μια ολοκληρωμένη αλυσίδα έγκαιρης προειδοποίησης, από την παρατήρηση και την άμεση πρόγνωση έως την υδρολογική εκτίμηση, τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων και την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών.
Ο κ. Κολυδάς αναφέρει ότι έκτοτε έχουν γίνει σημαντικά βήματα, όπως η λειτουργία του 112, η αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και η εγκατάσταση νέων μετεωρολογικών ραντάρ.
Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει, το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι η μετάβαση από την πρόγνωση του καιρού στην πρόγνωση των επιπτώσεων. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει, δεν αρκεί να γνωρίζουμε πόσο θα βρέξει, αλλά πρέπει να μπορούμε να προβλέπουμε πού θα κατευθυνθεί το νερό και ποιες περιοχές και ποιοι άνθρωποι κινδυνεύουν.
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