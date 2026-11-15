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Ο Ρογκαβόπουλος συμπεριλήφθηκε στη δωδεκάδα του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με τον Κολοσσό
Ο Ρογκαβόπουλος συμπεριλήφθηκε στη δωδεκάδα του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με τον Κολοσσό
Ο Έλληνας φόργουορντ ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετωπίζει και τέθηκε στη διάθεση των «πρασίνων» για το παιχνίδι κόντρα στους Ροδίτες για τη Stoiximan GBL
Μία σημαντική επιστροφή μετρά ο Παναθηναϊκός ενόψει της αναμέτρησης με τον Κολοσσό Ρόδου, καθώς ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε και τέθηκε ξανά στη διάθεση του προπονητή του.
Ο διεθνής φόργουορντ συμπεριλήφθηκε στη δωδεκάδα των «πρασίνων» για το παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, που θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens, με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τις 13:00.
Η επιστροφή του αποτελεί μια θετική εξέλιξη για το «τριφύλλι», την ίδια στιγμή που οι Ματίας Λεσόρ και Μπράνκου Μπάντιο, δεν θα αγωνιστούν στο σημερινό αγώνα, για λόγους ξεκούρασης.
Αναλυτικά η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μωραΐτης, Σλούκας, Χέιζ, Ρογκαβόπουλος, Κουζέλογλου, Ναν, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Χουάντσο, Μήτογλου.
Ο διεθνής φόργουορντ συμπεριλήφθηκε στη δωδεκάδα των «πρασίνων» για το παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, που θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens, με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τις 13:00.
Η επιστροφή του αποτελεί μια θετική εξέλιξη για το «τριφύλλι», την ίδια στιγμή που οι Ματίας Λεσόρ και Μπράνκου Μπάντιο, δεν θα αγωνιστούν στο σημερινό αγώνα, για λόγους ξεκούρασης.
Αναλυτικά η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μωραΐτης, Σλούκας, Χέιζ, Ρογκαβόπουλος, Κουζέλογλου, Ναν, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Χουάντσο, Μήτογλου.
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