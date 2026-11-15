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Ο Ροναλντίνιο επιστρέφει στη δράση στα 46 του χρόνια - Το ντέρμπι, η Ραβέννα και το νέο ποδοσφαιρικό κεφάλαιο, βίντεο
Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ αναμένεται να φορέσει και πάλι τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και να χαρίσει νέες στιγμές μαγείας στους εκατομμύρια θαυμαστές του
Αντίπαλος της ιταλικής ομάδας είναι η Φορλί, με το παιχνίδι να έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρόκειται για το τοπικό ντέρμπι της περιοχής. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 18:30 (ώρα Ελλάδας), στο στάδιο Bruno Benelli, το οποίο χρειάστηκε να προσαρμοστεί στις αυξημένες ανάγκες της αναμέτρησης, με την εγκατάσταση προσωρινής εξέδρας.
Για τον Βραζιλιάνο σούπερ σταρ, η επιστροφή αυτή έχει ξεχωριστή συναισθηματική αξία. Η τελευταία του επίσημη συμμετοχή καταγράφηκε το 2015, όταν αγωνιζόταν με τη Φλουμινένσε, ενώ το 2018 ανακοίνωσε την οριστική αποχώρησή του από την ενεργό δράση. Έκτοτε, οι εμφανίσεις του περιορίζονταν σε φιλικά και αγώνες επίδειξης.
Από το γκολ κόντρα στην Ίντερ στην επιστροφή στην Ιταλία
Η σχέση του Ροναλντίνιο με το ιταλικό ποδόσφαιρο παραμένει ιδιαίτερη. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του με τη φανέλα της Μίλαν ήταν στις 28 Σεπτεμβρίου 2008, όταν πέτυχε με κεφαλιά το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης απέναντι στην Ίντερ του Ζοζέ Μουρίνιο, χαρίζοντας τη νίκη στους «ροσονέρι» με 1-0.
28/09/08 - Milan 1-0 Inter First Milan Derby, First Milan Goal Ronaldinho 🤙 https://t.co/p9Qp0fufp7— My Greatest 11 (@MyGreatest11) September 28, 2024
Ο Κακά είχε δημιουργήσει τη φάση από τη δεξιά πλευρά και ο Ροναλντίνιο, με εξαιρετική τοποθέτηση στο δεύτερο δοκάρι, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ζούλιο Σέζαρ.
Πρόκειται για μια ανάμνηση που εξακολουθεί να τον συνοδεύει κάθε φορά που επισκέπτεται την Ιταλία. Όπως αποκάλυψε σε συνέντευξή του στη «La Gazzetta dello Sport», οι φίλαθλοι συχνά του υπενθυμίζουν εκείνο το ιστορικό γκολ.
Τώρα, όμως, επιστρέφει για μια εντελώς διαφορετική ποδοσφαιρική εμπειρία. Όπως ανέφερε κατά την παρουσίασή του στη Ραβέννα, ανυπομονεί να ξαναβρεθεί στον αγωνιστικό χώρο και να απολαύσει το παιχνίδι με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο.
Ο ρόλος του στο ντέρμπι και το ενδεχόμενο του 300ού γκολ
Ο προπονητής της Ραβέννα, Αντρέα Μαντορλίνι, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει τον Βραζιλιάνο από την αρχή της αναμέτρησης, τοποθετώντας τον στην επιθετική γραμμή. Ο Ροναλντίνιο θα έχει ελευθερία κινήσεων στο γήπεδο, ενώ η διάρκεια της συμμετοχής του θα αποφασιστεί ανάλογα με την κατάστασή του και την εξέλιξη του αγώνα.
Ronaldinho entrenó este sábado por primera vez con sus nuevos compañeros del Ravenna de la tercera división italiana. Mañana pondrá fin a su retiro a más de una década después de su último partido oficial. https://t.co/81DJXTLgw4— Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) November 15, 2026
Έτσι, στο προσκήνιο βρίσκεται και το ενδεχόμενο να πετύχει το 300ό γκολ της καριέρας του, ένας αριθμός που έχει συνδεθεί με την επιστροφή του. Ο ίδιος, πάντως, δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει αυτό το ενδεχόμενο ως αυτοσκοπό. Προτεραιότητά του είναι να απολαύσει την εμπειρία και να μοιραστεί τη στιγμή με τους ανθρώπους που συνέβαλαν στην επιστροφή του.
Μια μεταγραφή με ποδοσφαιρικό και εμπορικό αντίκτυπο
Πίσω από την παρουσία του Ροναλντίνιο στη Ραβέννα υπάρχει και ένα ευρύτερο σχέδιο. Ο πρόεδρος του συλλόγου, Ιγκνάτσιο Τσιπριάνι, ήταν εκείνος που έφερε σε πέρας τη συμφωνία, αξιοποιώντας τις προσωπικές σχέσεις που είχαν αναπτυχθεί μέσω του Λορέντζο Τονέτι, ο οποίος γνώριζε τον Βραζιλιάνο από την περίοδο που αγωνιζόταν στη Μίλαν.
Ο Ροναλντίνιο δεν περιορίζεται στον ρόλο του ποδοσφαιριστή, καθώς συμμετέχει και στη μετοχική δομή της ομάδας, ενώ η δική του εταιρεία αθλητικών ειδών, R10, συνδέθηκε με τον σύλλογο ως προμηθευτής εξοπλισμού.
𝗥𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱𝗶𝗻𝗵𝗼 is 🔙 #Ravenna #Ronaldinho #DAZN https://t.co/7Fz9yLEZ9S— DAZN Italia (@DAZN_IT) November 14, 2026
Η εμπορική απήχηση της συνεργασίας έγινε γρήγορα εμφανής. Οι εμφανίσεις περιορισμένης έκδοσης της Ραβέννα έγιναν ανάρπαστες, ενώ το ενδιαφέρον ξεπέρασε τα ιταλικά σύνορα. Ακόμη και ο τραγουδιστής των Måneskin, Νταμιάνο Ντέιβιντ, αναζήτησε μέσω των social media πληροφορίες για το πώς θα μπορούσε να αποκτήσει μία από τις νέες φανέλες.
Παράλληλα, η αναμέτρηση με τη Φορλί απέκτησε διεθνή προβολή, με τηλεοπτική κάλυψη να έχει ανακοινωθεί σε αγορές όπως η Βραζιλία, η Μεγάλη Βρετανία, η Κίνα και η Σαουδική Αραβία. Για μια ομάδα που δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να αγωνιστεί στην κορυφαία κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου, η δημοσιότητα αυτή αποτελεί σημαντική ευκαιρία.
Το μεγάλο όνειρο της Ραβέννα
Ο Ιγκνάτσιο Τσιπριάνι δεν κρύβει τις φιλοδοξίες του για το μέλλον. Ο στόχος είναι η Ραβέννα να ανέβει στη Serie B και, σε βάθος χρόνου, να διεκδικήσει ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις, φτάνοντας μέχρι τη Serie A και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Στο πλαίσιο αυτό, ο σύλλογος έχει ενισχύσει τη διοικητική του δομή, με την προσθήκη του Αριέδο Μπράιντα, πρώην στελέχους της Μίλαν, στη θέση του αντιπροέδρου, ενώ υπάρχουν σχέδια για τη δημιουργία νέου προπονητικού κέντρου και την περαιτέρω αναβάθμιση των εγκαταστάσεων.
🚨🚨| Ronaldinho will 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓 his first competitive football match in ELEVEN YEARS tomorrow! 🤯🇧🇷 → 46 years old → Last played professionally in 2015 → Will start for Ravenna against Forlì → Just ONE goal away from 300 career goals The Brazilian legend is officially returning to the pitch! 🪄❤️— CentreGoals. (@centregoals) November 14, 2026
Ο Ροναλντίνιο αναμένεται να έχει ενεργό ρόλο και πέρα από τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις, λειτουργώντας ως πρεσβευτής του συλλόγου και συμβάλλοντας στη διεθνή προβολή του.
Ένα διαφορετικό ποδοσφαιρικό κίνητρο στα 46
Η επιστροφή του Βραζιλιάνου έχει προκαλέσει και συζητήσεις σχετικά με το κατά πόσο μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός επίσημου αγώνα έπειτα από τόσα χρόνια απουσίας.
Η αγωνιστική ετοιμότητα, η αντοχή, η ταχύτητα στις αλλαγές κατεύθυνσης και η δυνατότητα διαχείρισης της κόπωσης αποτελούν σημαντικές παραμέτρους. Άλλωστε, η προπόνηση και η συμμετοχή σε έναν αγώνα με πραγματική ένταση είναι δύο εντελώς διαφορετικές συνθήκες.
Ωστόσο, ο ίδιος φαίνεται να αντιμετωπίζει την επιστροφή περισσότερο ως μια ευκαιρία να ξαναζήσει τη χαρά του ποδοσφαίρου παρά ως μια προσπάθεια να αποδείξει κάτι σε οποιονδήποτε.
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