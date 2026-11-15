Ο Ροναλντίνιο επιστρέφει στη δράση στα 46 του χρόνια - Το ντέρμπι, η Ραβέννα και το νέο ποδοσφαιρικό κεφάλαιο, βίντεο

𝗥𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱𝗶𝗻𝗵𝗼 is 🔙 #Ravenna #Ronaldinho #DAZN https://t.co/7Fz9yLEZ9S — DAZN Italia (@DAZN_IT) November 14, 2026

🚨🚨| Ronaldinho will 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓 his first competitive football match in ELEVEN YEARS tomorrow! 🤯🇧🇷 → 46 years old → Last played professionally in 2015 → Will start for Ravenna against Forlì → Just ONE goal away from 300 career goals The Brazilian legend is officially returning to the pitch! 🪄❤️ — CentreGoals. (@centregoals) November 14, 2026

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, έχει ήδη συμφωνηθεί πως σε περίπτωση που η Ραβέννα κερδίσει πέναλτι, την εκτέλεση θα αναλάβει ο ίδιος.Έτσι, στο προσκήνιο βρίσκεται και το ενδεχόμενο να πετύχει το 300ό γκολ της καριέρας του, ένας αριθμός που έχει συνδεθεί με την επιστροφή του. Ο ίδιος, πάντως, δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει αυτό το ενδεχόμενο ως αυτοσκοπό. Προτεραιότητά του είναι να απολαύσει την εμπειρία και να μοιραστεί τη στιγμή με τους ανθρώπους που συνέβαλαν στην επιστροφή του.Πίσω από την παρουσία του Ροναλντίνιο στη Ραβέννα υπάρχει και ένα ευρύτερο σχέδιο. Ο πρόεδρος του συλλόγου, Ιγκνάτσιο Τσιπριάνι, ήταν εκείνος που έφερε σε πέρας τη συμφωνία, αξιοποιώντας τις προσωπικές σχέσεις που είχαν αναπτυχθεί μέσω του Λορέντζο Τονέτι, ο οποίος γνώριζε τον Βραζιλιάνο από την περίοδο που αγωνιζόταν στη Μίλαν.Ο Ροναλντίνιο δεν περιορίζεται στον ρόλο του ποδοσφαιριστή, καθώς συμμετέχει και στη μετοχική δομή της ομάδας, ενώ η δική του εταιρεία αθλητικών ειδών, R10, συνδέθηκε με τον σύλλογο ως προμηθευτής εξοπλισμού.Η εμπορική απήχηση της συνεργασίας έγινε γρήγορα εμφανής. Οι εμφανίσεις περιορισμένης έκδοσης της Ραβέννα έγιναν ανάρπαστες, ενώ το ενδιαφέρον ξεπέρασε τα ιταλικά σύνορα. Ακόμη και ο τραγουδιστής των Måneskin, Νταμιάνο Ντέιβιντ, αναζήτησε μέσω των social media πληροφορίες για το πώς θα μπορούσε να αποκτήσει μία από τις νέες φανέλες.Παράλληλα, η αναμέτρηση με τη Φορλί απέκτησε διεθνή προβολή, με τηλεοπτική κάλυψη να έχει ανακοινωθεί σε αγορές όπως η Βραζιλία, η Μεγάλη Βρετανία, η Κίνα και η Σαουδική Αραβία. Για μια ομάδα που δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να αγωνιστεί στην κορυφαία κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου, η δημοσιότητα αυτή αποτελεί σημαντική ευκαιρία.Ο Ιγκνάτσιο Τσιπριάνι δεν κρύβει τις φιλοδοξίες του για το μέλλον. Ο στόχος είναι η Ραβέννα να ανέβει στη Serie B και, σε βάθος χρόνου, να διεκδικήσει ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις, φτάνοντας μέχρι τη Serie A και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.Στο πλαίσιο αυτό, ο σύλλογος έχει ενισχύσει τη διοικητική του δομή, με την προσθήκη του Αριέδο Μπράιντα, πρώην στελέχους της Μίλαν, στη θέση του αντιπροέδρου, ενώ υπάρχουν σχέδια για τη δημιουργία νέου προπονητικού κέντρου και την περαιτέρω αναβάθμιση των εγκαταστάσεων.Ο Ροναλντίνιο αναμένεται να έχει ενεργό ρόλο και πέρα από τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις, λειτουργώντας ως πρεσβευτής του συλλόγου και συμβάλλοντας στη διεθνή προβολή του.Η επιστροφή του Βραζιλιάνου έχει προκαλέσει και συζητήσεις σχετικά με το κατά πόσο μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός επίσημου αγώνα έπειτα από τόσα χρόνια απουσίας.Η αγωνιστική ετοιμότητα, η αντοχή, η ταχύτητα στις αλλαγές κατεύθυνσης και η δυνατότητα διαχείρισης της κόπωσης αποτελούν σημαντικές παραμέτρους. Άλλωστε, η προπόνηση και η συμμετοχή σε έναν αγώνα με πραγματική ένταση είναι δύο εντελώς διαφορετικές συνθήκες.Ωστόσο, ο ίδιος φαίνεται να αντιμετωπίζει την επιστροφή περισσότερο ως μια ευκαιρία να ξαναζήσει τη χαρά του ποδοσφαίρου παρά ως μια προσπάθεια να αποδείξει κάτι σε οποιονδήποτε.