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Tα ευχάριστα νέα του Χούρζελερ για την επιστροφή του Τζίμα στη δράση
Tα ευχάριστα νέα του Χούρζελερ για την επιστροφή του Τζίμα στη δράση
Ο προπονητής της Μπράιτον αναφέρθηκε στην πορεία της αποκατάστασης του Έλληνα επιθετικού, μετά τη ρήξη χιαστού που είχε υποστεί
Αντίστροφα για την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους μετρά ο Στέφανος Τζίμας, καθώς ο Έλληνας επιθετικός βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας του μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη τον Δεκέμβριο του 2025.
Ο 20χρονος φορ είχε υποστεί ρήξη χιαστού στην πρώτη του παρουσία ως βασικός με τη φανέλα της Μπράιτον, στην αναμέτρηση απέναντι στην Άστον Βίλα, γεγονός που τον κράτησε για μεγάλο χρονικό διάστημα μακριά από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας του.
Η πορεία της αποκατάστασής του, ωστόσο, εξελίσσεται θετικά και πλέον η επιστροφή του στις προπονήσεις με το υπόλοιπο σύνολο αποτελεί ένα ιδιαίτερα ενθαρρυντικό σημάδι.
Τα ευχάριστα νέα επιβεβαίωσε και ο προπονητής της Μπράιτον, Φάμπιαν Χούρζελερ, ο οποίος αναφέρθηκε στην κατάσταση του Έλληνα ποδοσφαιριστή σε δηλώσεις του στο «Sussex World».
Συγκεκριμένα, ο Γερμανός τεχνικός αποκάλυψε πως ο Τζίμας επέστρεψε στις προπονήσεις κατά τη διάρκεια της απουσίας της ομάδας και αναμένεται να ενσωματωθεί ξανά στο κανονικό πρόγραμμα μετά την ολοκλήρωση της διακοπής για τις εθνικές ομάδες.
«Επέστρεψε στις προπονήσεις όσο εμείς απουσιάζαμε και, συνεπώς, τον περιμένω ξανά στο γήπεδο μαζί με την ομάδα μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής της Μπράιτον.
Η επιστροφή του Τζίμα αποτελεί σημαντική εξέλιξη τόσο για τον ίδιο όσο και για την αγγλική ομάδα. Ο νεαρός επιθετικός είχε μετακομίσει στην Premier League με υψηλές προσδοκίες και ο τραυματισμός του ήρθε σε μια στιγμή που προσπαθούσε να καθιερωθεί στο νέο ποδοσφαιρικό περιβάλλον.
Ο 20χρονος φορ είχε υποστεί ρήξη χιαστού στην πρώτη του παρουσία ως βασικός με τη φανέλα της Μπράιτον, στην αναμέτρηση απέναντι στην Άστον Βίλα, γεγονός που τον κράτησε για μεγάλο χρονικό διάστημα μακριά από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας του.
Η πορεία της αποκατάστασής του, ωστόσο, εξελίσσεται θετικά και πλέον η επιστροφή του στις προπονήσεις με το υπόλοιπο σύνολο αποτελεί ένα ιδιαίτερα ενθαρρυντικό σημάδι.
Τα ευχάριστα νέα επιβεβαίωσε και ο προπονητής της Μπράιτον, Φάμπιαν Χούρζελερ, ο οποίος αναφέρθηκε στην κατάσταση του Έλληνα ποδοσφαιριστή σε δηλώσεις του στο «Sussex World».
Συγκεκριμένα, ο Γερμανός τεχνικός αποκάλυψε πως ο Τζίμας επέστρεψε στις προπονήσεις κατά τη διάρκεια της απουσίας της ομάδας και αναμένεται να ενσωματωθεί ξανά στο κανονικό πρόγραμμα μετά την ολοκλήρωση της διακοπής για τις εθνικές ομάδες.
«Επέστρεψε στις προπονήσεις όσο εμείς απουσιάζαμε και, συνεπώς, τον περιμένω ξανά στο γήπεδο μαζί με την ομάδα μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής της Μπράιτον.
Η επιστροφή του Τζίμα αποτελεί σημαντική εξέλιξη τόσο για τον ίδιο όσο και για την αγγλική ομάδα. Ο νεαρός επιθετικός είχε μετακομίσει στην Premier League με υψηλές προσδοκίες και ο τραυματισμός του ήρθε σε μια στιγμή που προσπαθούσε να καθιερωθεί στο νέο ποδοσφαιρικό περιβάλλον.
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