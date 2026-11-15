Έφυγε από τη ζωή ο Βαγγέλης Ιωαννίδης, ένα από τα παιδιά-θαύματα του ελληνικού κινηματογράφου
GALA
Ηθοποιός Πέθανε

Έφυγε από τη ζωή ο Βαγγέλης Ιωαννίδης, ένα από τα παιδιά-θαύματα του ελληνικού κινηματογράφου

 Ο ηθοποιός νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα με την υγεία του

Έφυγε από τη ζωή ο Βαγγέλης Ιωαννίδης, ένα από τα παιδιά-θαύματα του ελληνικού κινηματογράφου
7 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Βαγγέλης Ιωαννίδης, ένα από τα παιδιά-θαύματα του ελληνικού κινηματογράφου, έφυγε απο τη ζωή. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας με μια ανάρτηση στο Instagram, αποχαιρετώντας παράλληλα τον συνάδελφό του.

Ο ηθοποιός αποκάλυψε πως ο Βαγγέλης Ιωαννίδης νοσηλευόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα με την υγεία του.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας έγραψε στην ανάρτησή του: «Από σήμερα ένα από τα παιδιά-θαύματα του ελληνικού κινηματογράφου δεν είναι πια κοντά μας... Με μεγάλη θλίψη η καλή του φίλη και συνάδελφός μας Αθήνα Δόμβρου μάς ειδοποίησε ότι έφυγε σήμερα από τη ζωή, ενώ βρισκόταν αρκετό καιρό στη ΜΕΘ και ξέραμε για τη μεγάλη περιπέτεια της υγείας του. Ο Βαγγέλης Ιωαννίδης, ανακάλυψη του Κούνδουρου από το ’52, κόσμησε τον ελληνικό κινηματογράφο σε 25 ταινίες. Ήταν το αγόρι από τις «Μικρές Αφροδίτες'' και ''Το Ποτάμι'' του Κούνδουρου, ο μικρός από ''Της μιας δραχμής τα γιασεμιά'', ο άτακτος γιος του Κωνσταντάρα από το ''Ο στρίγγλος που έγινε αρνάκι''. Δυστυχώς, δεν πρόλαβε να δει το νέο λεύκωμα-ημερολόγιο του ΤΑΣΕΗ για το 2027, με αφιέρωμα στα παιδιά του ελληνικού κινηματογράφου και ειδική μνεία σε αυτόν, που ετοίμασε ο Μάκης Δελαπόρτας. Ήταν ένας πολύ γλυκός άνθρωπος που είχε αποσυρθεί από το θέατρο εδώ και χρόνια. Συλλυπητήρια στη σύζυγο και την οικογένειά του».

Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα


Ο Βαγγέλης Ιωαννίδης είχε συμμετάσχει συνολικά σε 25 ταινίες. Ο ηθοποιός έγινε ευρύτερα γνωστός από τη συμμετοχή του στο φιλμ «Ο στρίγγλος που έγινε αρνάκι», όπου ενσάρκωσε τον Μπάμπη Πετρόχειλο, τον μικρότερο γιο του χαρακτήρα που υποδυόταν ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Ο ρόλος του ατίθασου νεαρού, που συνήθιζε να κυκλοφορεί ακόμη και μέσα στο σπίτι με τη μηχανή του, έμεινε αξέχαστος στο κοινό.

Έφυγε από τη ζωή ο Βαγγέλης Ιωαννίδης, ένα από τα παιδιά-θαύματα του ελληνικού κινηματογράφου
7 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Douleutaras.gr: Τι αλλάζει στις ανάγκες των νοικοκυριών τον φετινό χειμώνα

Douleutaras.gr: Τι αλλάζει στις ανάγκες των νοικοκυριών τον φετινό χειμώνα

Από τη συντήρηση της θέρμανσης μέχρι τις μονώσεις, τα στοιχεία του Douleutaras.gr αποκαλύπτουν, πώς αλλάζουν οι ανάγκες των νοικοκυριών, πότε κορυφώνονται τα αιτήματα και ποιες διαφορές καταγράφονται ανάμεσα στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο πίεσης του ενεργειακού κόστους.

Χαλκός: Το μέταλλο που κινεί το μέλλον και η στρατηγική ευκαιρία της Ελλάδας

Από την τεχνητή νοημοσύνη και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έως τα δίκτυα ενέργειας, ο χαλκός αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα οικονομία. Η αναγνώριση των Σκουριών ως Στρατηγικού Έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναδεικνύει τη δυνατότητα της Ελλάδας να συμμετέχει ουσιαστικά στην ευρωπαϊκή προσπάθεια εξασφάλισης κρίσιμων πρώτων υλών.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης