Στον εισαγγελέα η 34χρονη και οι ανήλικες κόρες της για τη φωτιά με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες στο Ζεφύρι
Στον εισαγγελέα η 34χρονη και οι ανήλικες κόρες της για τη φωτιά με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες στο Ζεφύρι
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά φέρεται να συνδέεται με υπολείμματα καύσης από ξυλόσομπα που εναποτίθεντο στο κλιμακοστάσιο – Αναζητείται ο 44χρονος σύζυγος, ενώ διατάχθηκε ΕΔΕ για τις συνθήκες θανάτου των δύο πυροσβεστών
Στον Εισαγγελέα οδηγήθηκαν η 34χρονη και οι δύο ανήλικες κόρες της, 13 και 16 ετών, που συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις αρμόδιες αρχές του Πυροσβεστικού Σώματος για την φωτιά που ξέσπασε χθες σε κτίριο στο Ζεφύρι, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της οποίας δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμη τραυματίστηκε.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες λίγο μετά τις 11.30 σε κτίριο επί της οδού Κατσαντώνη, στο Ζεφύρι. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσής της, δύο πυροσβέστες από τον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, ένας 44χρονος υπαρχιπυροσβέστης και ένας 23χρονος πυροσβέστης που μετείχαν στην επιχείρηση, έχασαν τη ζωή τους ενώ ένας ακόμη ηλικίας 45 ετών τραυματίστηκε και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 23χρονος πυροσβέστης είχε ορκιστεί πριν από πέντε μήνες, και συγκεκριμένα τον περασμένο Ιούνιο, ως μέλος της τελευταίας σειράς αποφοίτων της Σχολής Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας.
Τα στελέχη του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Αθηνών σε συνεργασία με εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), συνέλεξαν στοιχεία από τον χώρο εκδήλωσης της πυρκαγιάς και κατά τη διάρκεια αυτοψίας τους εντόπισαν απορρίμματα, πλαστικά και άλλα υλικά. Στη συνέχεια αυτά εξετάστηκαν προκειμένου να διερευνήσουν τις συνθήκες έναρξής της και εξέλιξής της. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, από το μέχρι στιγμής προανακριτικό υλικό που έχει συγκεντρωθεί προκύπτει ότι η 34χρονη, ο 44χρονος σύζυγός της και οι δύο ανήλικες θυγατέρες τους, φέρονται να εναπόθεταν στο κλιμακοστάσιο του κτιρίου υπολείμματα καύσης από ξυλόσομπα που χρησιμοποιούσαν στον ισόγειο χώρο, όπου διέμεναν. «Η εναπόθεση των υπολειμμάτων, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ενδείξεις, συνδέεται άρρηκτα ως προς την αιτιώδη σύνδεσή της με την εκδήλωση της πυρκαγιάς», αναφέρει η Πυροσβεστική.
Έπειτα από την αξιολόγηση του προανακριτικού υλικού, συνελήφθησαν η 34χρονη και οι δύο ανήλικες, ενώ ο 44χρονος αναζητείται στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.
Σημειώνεται ότι η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αθηνών, σε συνεργασία με τη Δ.Α.Ε.Ε., για την πλήρη διακρίβωση των αιτιών και των συνθηκών του περιστατικού.
Στο μεταξύ τα αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, ενώ έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση η οποία θα διενεργηθεί από ανώτατο αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος.
Κατά την επίσκεψή του, ο υπουργός συναντήθηκε και συνομίλησε με τους γονείς του 23χρονου πυροσβέστη Γιώργου Ζυμπίδη, στους οποίους εξέφρασε προσωπικά τα συλλυπητήριά του και τη στήριξή του. Παράλληλα, επικοινώνησε με τη θεία του 44χρονου πυροσβέστη Ηλία Βαλάτσου, εκφράζοντας τη θλίψη του και τη συμπαράστασή του στην οικογένεια.
Ο κ. Τουρνάς συνομίλησε επίσης με το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σταθμού, εκφράζοντας τη στήριξή του στους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους.
Στη συνέχεια, ο υπουργός μετέβη στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου επισκέφθηκε τον πυροσβέστη Αλέξανδρο Αντωνόπουλο, ο οποίος νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους μετά το ίδιο περιστατικό.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες λίγο μετά τις 11.30 σε κτίριο επί της οδού Κατσαντώνη, στο Ζεφύρι. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσής της, δύο πυροσβέστες από τον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, ένας 44χρονος υπαρχιπυροσβέστης και ένας 23χρονος πυροσβέστης που μετείχαν στην επιχείρηση, έχασαν τη ζωή τους ενώ ένας ακόμη ηλικίας 45 ετών τραυματίστηκε και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 23χρονος πυροσβέστης είχε ορκιστεί πριν από πέντε μήνες, και συγκεκριμένα τον περασμένο Ιούνιο, ως μέλος της τελευταίας σειράς αποφοίτων της Σχολής Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας.
Τα στελέχη του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Αθηνών σε συνεργασία με εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), συνέλεξαν στοιχεία από τον χώρο εκδήλωσης της πυρκαγιάς και κατά τη διάρκεια αυτοψίας τους εντόπισαν απορρίμματα, πλαστικά και άλλα υλικά. Στη συνέχεια αυτά εξετάστηκαν προκειμένου να διερευνήσουν τις συνθήκες έναρξής της και εξέλιξής της. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, από το μέχρι στιγμής προανακριτικό υλικό που έχει συγκεντρωθεί προκύπτει ότι η 34χρονη, ο 44χρονος σύζυγός της και οι δύο ανήλικες θυγατέρες τους, φέρονται να εναπόθεταν στο κλιμακοστάσιο του κτιρίου υπολείμματα καύσης από ξυλόσομπα που χρησιμοποιούσαν στον ισόγειο χώρο, όπου διέμεναν. «Η εναπόθεση των υπολειμμάτων, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ενδείξεις, συνδέεται άρρηκτα ως προς την αιτιώδη σύνδεσή της με την εκδήλωση της πυρκαγιάς», αναφέρει η Πυροσβεστική.
Έπειτα από την αξιολόγηση του προανακριτικού υλικού, συνελήφθησαν η 34χρονη και οι δύο ανήλικες, ενώ ο 44χρονος αναζητείται στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.
Σημειώνεται ότι η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αθηνών, σε συνεργασία με τη Δ.Α.Ε.Ε., για την πλήρη διακρίβωση των αιτιών και των συνθηκών του περιστατικού.
Στο μεταξύ τα αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, ενώ έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση η οποία θα διενεργηθεί από ανώτατο αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος.
Στον Πυροσβεστικό Σταθμό όπου υπηρετούσαν οι δύο πυροσβέστες ο ΤουρνάςΤον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, όπου υπηρετούσαν οι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους επισκέφθηκε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς.
Κατά την επίσκεψή του, ο υπουργός συναντήθηκε και συνομίλησε με τους γονείς του 23χρονου πυροσβέστη Γιώργου Ζυμπίδη, στους οποίους εξέφρασε προσωπικά τα συλλυπητήριά του και τη στήριξή του. Παράλληλα, επικοινώνησε με τη θεία του 44χρονου πυροσβέστη Ηλία Βαλάτσου, εκφράζοντας τη θλίψη του και τη συμπαράστασή του στην οικογένεια.
Ο κ. Τουρνάς συνομίλησε επίσης με το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σταθμού, εκφράζοντας τη στήριξή του στους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους.
Στη συνέχεια, ο υπουργός μετέβη στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου επισκέφθηκε τον πυροσβέστη Αλέξανδρο Αντωνόπουλο, ο οποίος νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους μετά το ίδιο περιστατικό.
Ο κ. Τουρνάς ενημερώθηκε για την κατάσταση της υγείας του και του ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
LIVE UPDATE