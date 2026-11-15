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Ζιντάν: «Ανοησίες όσα λέγονται για τη σχέση μου με τον Εμπαπέ»
Ο ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής Γαλλίας διέψευσε τις φήμες που τον θέλουν να έχει έρθει σε ρήξη με τον επιθετικό της Ρεάλ Μαδρίτης
🚨🚨 Zinédine ZIDANE 🇫🇷 DÉMENT les rumeurs de tensions avec Kylian MBAPPÉ 🇫🇷 !!! 👇 🗣️ « Je ne comprends pas mais ce n’est pas bien grave. (…) J’ai la relation d’un entraîneur avec son joueur et ÇA SE PASSE PARFAITEMENT. Je ne peux pas empêcher de dire ce qui se dit. Mais C’EST DES BÊTISES. C’est dommage et assez agaçant. » 🎙️ conf. de presse— Actu Foot (@ActuFoot_) November 14, 2026
Η φημολογία γύρω από τις σχέσεις των δύο ανδρών εντάθηκε μετά τις πληροφορίες που ήθελαν τον Εμπαπέ να έχει εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για τον αγωνιστικό του ρόλο. Συγκεκριμένα, η χρησιμοποίησή του στο αριστερό άκρο της επίθεσης, αντί στη θέση του κεντρικού επιθετικού, φέρεται να αποτέλεσε την αφορμή για τα σχετικά σενάρια.
Ο Ζιντάν, ωστόσο, δεν άφησε περιθώρια παρερμηνειών, υποστηρίζοντας πως η συνεργασία τους κυλάει εξαιρετικά και πως όσα ακούγονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
«Δεν καταλαβαίνω από πού προκύπτουν όλα αυτά και δεν πρόκειται να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Η σχέση μας είναι αυτή που πρέπει να έχει ένας προπονητής με τον ποδοσφαιριστή του και όλα πηγαίνουν πολύ καλά. Είναι ανοησίες όσα λέγονται και είναι πραγματικά κρίμα που δημιουργείται αυτή η εικόνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
🚨 Zinedine Zidane: “Reports of my relationship with Kylian Mbappé being bad? I don’t understand it, it’s not a big deal. THAT’S WHY I WON’T GET INTO THE DEBATE. I have a coach-player relationship with him, and things are GOING PERFECTLY WELL. I can’t stop people from saying what they’re saying. But it’s NONSENSE. It’s a shame and QUITE ANNOYING.”— Madrid Zone (@theMadridZone) November 14, 2026
Παράλληλα, ο Γάλλος τεχνικός υπογράμμισε πόσο σημαντική είναι η παρουσία του Εμπαπέ για την εθνική ομάδα, τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου. Όπως τόνισε, η συμμετοχή του αλλάζει τα δεδομένα για τους «τρικολόρ», ενώ ξεκαθάρισε πως θα βρίσκεται κανονικά στη διάθεση της ομάδας για το παιχνίδι με την Τουρκία.
«Προφανώς και προτιμάμε να τον έχουμε μαζί μας παρά να απουσιάζει. Είναι ένας ποδοσφαιριστής με καθοριστικό ρόλο στην ομάδα και η συνεισφορά του δεν περιορίζεται μόνο σε όσα κάνει μέσα στο γήπεδο. Θα είναι μαζί μας απέναντι στην Τουρκία και θα δείτε τον τρόπο με τον οποίο θα αγωνιστούμε», πρόσθεσε ο Ζιντάν.
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