Ζιντάν: «Ανοησίες όσα λέγονται για τη σχέση μου με τον Εμπαπέ»
SPORTS
Ζινεντίν Ζιντάν Κιλιάν Εμπαπέ Εθνική Γαλλίας

Ζιντάν: «Ανοησίες όσα λέγονται για τη σχέση μου με τον Εμπαπέ»

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής Γαλλίας διέψευσε τις φήμες που τον θέλουν να έχει έρθει σε ρήξη με τον επιθετικό της Ρεάλ Μαδρίτης

Ζιντάν: «Ανοησίες όσα λέγονται για τη σχέση μου με τον Εμπαπέ»
Τέλος στα σενάρια περί έντασης με τον Κιλιάν Εμπαπέ επιχείρησε να βάλει ο Ζινεντίν Ζιντάν, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στη μεταξύ τους συνεργασία. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Γαλλίας διέψευσε κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για διαφωνία με τον αρχηγό της ομάδας, επιβεβαιώνοντας παράλληλα πως ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης είναι διαθέσιμος για την αποψινή αναμέτρηση απέναντι στην Τουρκία.



Η φημολογία γύρω από τις σχέσεις των δύο ανδρών εντάθηκε μετά τις πληροφορίες που ήθελαν τον Εμπαπέ να έχει εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για τον αγωνιστικό του ρόλο. Συγκεκριμένα, η χρησιμοποίησή του στο αριστερό άκρο της επίθεσης, αντί στη θέση του κεντρικού επιθετικού, φέρεται να αποτέλεσε την αφορμή για τα σχετικά σενάρια.

Ο Ζιντάν, ωστόσο, δεν άφησε περιθώρια παρερμηνειών, υποστηρίζοντας πως η συνεργασία τους κυλάει εξαιρετικά και πως όσα ακούγονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

«Δεν καταλαβαίνω από πού προκύπτουν όλα αυτά και δεν πρόκειται να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Η σχέση μας είναι αυτή που πρέπει να έχει ένας προπονητής με τον ποδοσφαιριστή του και όλα πηγαίνουν πολύ καλά. Είναι ανοησίες όσα λέγονται και είναι πραγματικά κρίμα που δημιουργείται αυτή η εικόνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.



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Παράλληλα, ο Γάλλος τεχνικός υπογράμμισε πόσο σημαντική είναι η παρουσία του Εμπαπέ για την εθνική ομάδα, τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου. Όπως τόνισε, η συμμετοχή του αλλάζει τα δεδομένα για τους «τρικολόρ», ενώ ξεκαθάρισε πως θα βρίσκεται κανονικά στη διάθεση της ομάδας για το παιχνίδι με την Τουρκία.

«Προφανώς και προτιμάμε να τον έχουμε μαζί μας παρά να απουσιάζει. Είναι ένας ποδοσφαιριστής με καθοριστικό ρόλο στην ομάδα και η συνεισφορά του δεν περιορίζεται μόνο σε όσα κάνει μέσα στο γήπεδο. Θα είναι μαζί μας απέναντι στην Τουρκία και θα δείτε τον τρόπο με τον οποίο θα αγωνιστούμε», πρόσθεσε ο Ζιντάν.

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