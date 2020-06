Σέντρα ξανά στη Super League 1 με ντέρμπι ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός και ΑΕΚ - Παναθηναϊκός

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το ελληνικό ποδόσφαιρο κάνει επανεκκίνηση μετά από 97 ημέρες διακοπής και επιστρέφει δυναμικά με συναρπαστικές αναμετρήσεις και καυτά ντέρμπι για τα play off και play out της 1ης αγωνιστικής.Η πρώτη αναμέτρηση για τα play off μετά την διακοπή λόγωκάνει πρεμιέρα στο «Κλ. Βικελίδης» εκεί που ο Άρης θα υποδεχθεί τον ΟΦΗ το βράδυ του Σαββάτου 6 Ιουνίου (21.30), ενώ η σκυτάλη θα περάσει στα δυο μεγάλα ντέρμπι ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός και ΑΕΚ - Παναθηναϊκός που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή στις 19.30 και στις 21.30, αντίστοιχα.Στη βαθμολογία, ο Ολυμπιακός βρίσκεται μόνος στην κορυφή, οδηγώντας την κούρσα με 66 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ ακολουθεί με 52 (μετά την αφαίρεση επτά βαθμών), ενώ η ΑΕΚ βρίσκεται μόλις έναν πόντο πίσω από τον «Δικέφαλο του Βορρά». Στην τέταρτη θέση συναντάμε τον Παναθηναϊκό με 44 βαθμούς, χωρίς ωστόσο να έχει δικαίωμα να εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο, λόγω της τιμωρίας που έχει του έχει επιβληθεί από την. Έτσι, Άρης και ΟΦΗ, που ισοβαθμούν στους 34 βαθμούς, θα αγωνιστούν με βάση τα δεδομένα, στα προκριματικά του Γιουρόπα Λιγκ.Μάχη, βέβαια προβλέπεται στα play out! Ο Ατρόμητος βρίσκεται στην κορυφή με 32 βαθμούς, τον ακολουθούν οι ΑΕ Λάρισας και Αστέρας Τρίπολης με 30, Λαμία και Βόλος έχουν από 27, η Ξάνθη έχει 18, μετά την αφαίρεση 12 πόντων, ενώ Παναιτωλικός με 17 και Πανιώνιος με 11 βρίσκονται στη ζώνη του υποβιβασμού.1.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 662.ΠΑΟΚ 523.ΑΕΚ 514.ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΌΣ 445.ΟΦΗ 346.ΑΡΗΣ 347.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 328. Α.Ε.Λ. 309.ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 3010.ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 2711.ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 2712.Α.Ο. ΞΑΝΘΗ 1813. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1714. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 11ΑΡΗΣ - ΟΦΗ (21:30)Πανιώνιος - Βόλος ΝΠΣ (19:15)ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός (19:30)ΑΕΚ - Παναθηναϊκός (21:30)ΑΟ. Ξάνθη - Ατρόμητος Αθ. (18:45)ΑΕΛ - Αστέρας Τρίπολης (19:15)ΠΑΣ Λαμία - Παναιτωλικός (20:00)2η αγωνιστικήΟλυμπιακός - ΑρηςΟΦΗ - ΑΕΚΠαναθηναϊκός - ΠΑΟΚ3η αγωνιστικήΑΕΚ - ΑρηςΟλυμπιακός - ΠαναθηναϊκόςΠΑΟΚ - ΟΦΗ4η αγωνιστικήΑΕΚ - ΟλυμπιακόςΑρης - ΠΑΟΚΟΦΗ - Παναθηναικός5η αγωνιστικήΟλυμπιακός - ΟΦΗΠαναθηναϊκός - ΑρηςΠΑΟΚ - ΑΕΚ6η αγωνιστικήΑρης - ΑΕΚΟΦΗ - ΠΑΟΚΠαναθηναϊκός - Ολυμπιακός7η αγωνιστικήΑΕΚ - ΟΦΗΑρης - ΟλυμπιακόςΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός8η αγωνιστικήΟλυμπιακός - ΠΑΟΚΟΦΗ - ΑρηςΠαναθηναϊκός - ΑΕΚ9η αγωνιστικήΑΕΚ - ΠΑΟΚΑρης - ΠαναθηναϊκόςΟΦΗ - Ολυμπιακός10η αγωνιστικήΟλυμπιακός - ΑΕΚΠαναθηναϊκός - ΟΦΗΠΑΟΚ - Αρης2η ΑγωνιστικήΑστέρας-ΠανιώνιοςΑτρόμητος-ΛαμίαΒόλος-ΞάνθηΠαναιτωλικός-ΑΕΛ3η ΑγωνιστικήΞάνθη-ΠαναιτωλικόςΑΕΛ-ΒόλοςΑστέρας-ΑτρόμητοςΛαμία-Πανιώνιος4η ΑγωνιστικήΑτρόμητος-ΑΕΛΒόλος-ΛαμίαΠαναιτωλικός-ΑστέραςΠανιώνιος-Ξάνθη5η ΑγωνιστικήΑΕΛ-ΠανιώνιοςΑστέρας-ΒόλοςΑτρόμητος-ΠαναιτωλικόςΛαμία-Ξάνθη6η ΑγωνιστικήΞάνθη-ΑστέραςΒόλος-ΑτρόμητοςΠανιώνιος-ΠαναιτωλικόςΛαμία-ΑΕΛ7η ΑγωνιστικήΑΕΛ-ΞάνθηΑστέρας-ΛαμίαΑτρόμητος-ΠανιώνιοςΠαναιτωλικός-Βόλος